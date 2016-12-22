Поехали, робот!

Алексей КУТОВЕНКО

Распространения роботизированного транспорта можно ожидать уже в самое ближайшее время. Впрочем, как и любая новая технология, машины­автоматы сулят немало новых проблем.

В мае в США случилась первая в истории авария управляемого автопилотом электромобиля Tesla, приведшая к человеческим жертвам. Система не смогла вовремя распознать аварийную ситуацию, произошло столкновение с трейлером — водитель-пассажир Tesla S погиб.

Робот, конечно, следит за дорогой, но расслабляться не стоит.

В начале июля в Пенсильвании случился еще один инцидент, на сей раз с машиной Tesla X. Ведется расследование, причем представители компании-производителя настаивают на том, что авария произошла, когда автопилот был отключен.

Tesla не отказывается от планов по созданию робомобиля и рассчитывает обойтись умеренной модификацией своего продукта: доработкой нынешней системы, а не добавлением в нее нового оборудования, например лидара (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах), что привело бы к большим расходам на перепроектирование машин. Справедливости ради нужно отметить, что Tesla предпочитает называть свою систему управления Autopilot полуавтономной.

Первые аварии с участием робомобилей когда-то должны были случиться. Произошедшее в США привлекло внимание общественности к вопросам регулирования использования автоматического транспорта. Минтранс Германии предлагает в обязательном порядке оснащать такие машины аналогами авиационных черных ящиков, независимо и постоянно фиксирующими параметры движения, а также четко указывающими, в какой промежуток времени робомобилем управлял человек, а в какой — компьютер. Это позволит детально разбирать возможные инциденты на дорогах. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже в ближайшие месяцы.

В Китае пошли дальше: введен запрет на испытания машин-роботов на дорогах общего пользования. Он будет действовать до разработки официальных правил движения таких машин. Черновой вариант правил уже в работе, однако дата их вступления в силу не называется.

Несмотря на неизбежно возникающие проблемы, общая тенденция сохраняется: робомобили развиваются, а эту перспективную сферу открывают все новые и новые игроки. По оценке аналитической компании IHS Markit, к 2035 году в мире будет продано более 20 млн робомобилей, а средний темп продаж достигнет 600 тыс. штук в год. Впрочем, это отдаленная перспектива. Сейчас же идет поиск ниш, в которых управляемые компьютером машины будут наиболее полезны.

Компания General Motors объявила о сотрудничестве с прямым конкурентом сервиса Uber — компанией Lyft. Цель совместного проекта — организация перевозок пассажиров с помощью роботов-такси. Платформой должен стать электромобиль Bolt, а систему автоматического управления разработает компания Cruise Automation, которая была приобретена General Motors за миллиард долларов. Lyft предоставит платформу и мобильное приложение для сервиса заказов. Сроки реализации проекта официально не называются, однако не исключено, что первые роботы-такси появятся на улицах уже в нынешнем году.

Применение управляемого компьютерами транспорта для пассажирских перевозок не ограничивается «легковушками». Mercedes-Benz представила концептуальный автобус Future Bus, построенный на базе автобуса Mercedes-Benz Citaro и оснащенный автопилотом CityPilot. Работа системы основана на данных спутниковой навигации, информации, получаемой от нескольких десятков видеокамер и радаров, а также от приложений, анализирующих дорожную разметку, сигналы светофоров, дорожные знаки и перемещения других машин в потоке. Испытания Future Bus проводились в Нидерландах на 20-километровом участке автобусной трассы. Водитель в Future Bus пока сохранен и может в любой момент вмешаться в управление автобусом.