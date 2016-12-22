Бесплатный сыр в законе

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22 декабря 2016
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№ 28 (1210)
24-30 июля 2016 года
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28 (1210) 24 - 30 июля 2016 г.
Требование директивы № 4 согласовывать законодательные инициативы с деловой общественностью помогло сблизить позиции законодателя и тех, кого эти инициативы касаются. Действительно, в последние пару лет количество нормативного «снега на голову» несколько уменьшилось, хотя, признаем, неожиданные и неприятные сюрпризы время от времени случаются. То чиновники «забудут» передать на рассмотрение проект, то передадут, а потом сильно его изменят по сравнению с одобренной бизнессоюзами версией.
Впрочем, несистемное обсуждение законодательных инициатив — лишь полбеды. Вторая половина — отсутствие серьезного анализа последствий, которые могут наступить после принятия нормативного правового акта. Чиновники, сочиняющие постановления и указы, смотрят на проблему очень узко, а порой просто лоббируют некие отраслевые интересы. Заглянуть за забор своей отрасли (или даже группы предприятий), чтобы оценить действие нормы на всю экономику, почемуто не удается.
Не всегда справляются с этой задачей и наши бизнесобъединения. Не хватает времени и экспертов, чтобы качественно оценить огромный поток документов: законодатель принимает их десятками в день.
Между тем в мире технологии оценки регулирующего воздействия (ОРВ) актов законодательства довольно хорошо отлажены. В Европе и Америке подобная практика насчитывает десятки лет. Нам есть чему поучиться.
Призывы делового сообщества о переносе западного опыта на белорусскую землю услышаны: Минэкономики подготовило проект соответствующего указа. У документа вполне ожидаемо появилось много противников в различных министерствах и ведомствах. Оно и понятно: ОРВ исключит привычное для многих чиновников кулуарное продвижение правовых норм.
Некоторые государственные мужи предлагают ограничить круг экспертов, вовлекаемых в оценку регулирующего воздействия, только представителями госорганов, которые разрабатывают законопроект. Со своей стороны, бизнессоюзы настаивают на том, что такой подход превратит ОРВ в бутафорию. Принцип «сам с собой веду беседу» не обеспечит баланс интересов между разными, а порой и противоположными взглядами на одну и ту же проблему.
Если указ об ОРВ будет принят и закрепит механизм не кулуарного, а широкого обсуждения, то бизнессоюзы должны быть готовы повысить свой экспертный уровень. Это, в свою очередь, возможно лишь при условии более активного участия предприятий — членов деловых объединений. Помочь они могут как финансированием экспертных групп, так и делегированием своих работников для участия в обсуждениях.
Апатия и слабая вовлеченность белорусского бизнеса в работу деловых союзов грозят превратить прогрессивные практики ОРВ в такую же бутафорию, как если бы к оценке нормативных актов были допущены только чиновники.Увы, многие директора и предприниматели не особо борются за свои интересы при формировании правового поля. Предпочитают стоять в сторонке. Получается, как в поговорке: пока гром не грянет… Зато когда грянет, цена последствий может оказаться значительно выше, чем расходы бизнеса на законное лоббирование собственных интересов
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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