Указ vs техрегламент

А. Г.

Разница в определении одного и того же понятия в указе и техрегламенте ТС стала причиной крупного штрафа, наложенного на коммерческую организацию и ее директора.

Тринадцатого июля по итогам открытого заседания суд Первомайского района Минска вынес постановление о наложении штрафов в размере 200 базовых величин (БВ) на ОДО «Интерсум» и 20 БВ на директора фирмы Андрея Сумарева. Причина — выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Эта оптовая компания ввезла и отгрузила в розничную сеть детскую обувь российского производителя, качество которой было подтверждено сертификатом аккредитованной лаборатории из РФ. Однако проверка белорусских контролеров из системы Госстандарта выявила, что по своему составу обувь все-таки не соответствует техрегламенту (см. «БР», № 23 от 18 июня).

С решением суда ОДО «Интер­сум» несогласно и намерено обжаловать его в вышестоящей инстанции, сообщил «БР» директор фирмы. По его мнению, добросовестный участник ВЭД не должен нести ответственность за достоверность сертификатов, выданных российскими органами сертификации.

Предприниматель также усомнился в правомерности термина «выпуск продукции в обращение», закрепленного в указе от 9.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов». Данный акт законодательства, на основании которого наложен штраф, дает иное определение термина по сравнению с закрепленным в наднациональном акте — техрегламенте. По этому вопросу Андрей Сумарев обратился с письмом в Евразийскую экономическую комиссию и попросил разъяснить юридическую коллизию.

«В указе № 48 необоснованно расширено толкование понятия «выпуск продукции в обращение», — полагает директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Анатолий Змитрович. — В ТР ТС четко определено, что выпускать продукцию в обращение могут только два типа субъектов хозяйствования — производитель и импортер, который ввозит товар из-за пределов союза. Поставщики внутри союза и субъекты розничной торговли являются пользователями выпущенной в обращение продукции».

По словам Анатолия Змитровича, сразу после выхода указа РКП обратила внимание на юридический подвох и предложила предпринимателям совместно профинансировать работу юристов, чтобы те попробовали отменить спорную норму через Суд ЕАЭС. Предприниматели проявили инертность. Теперь приходится бороться за свои права в одиночку.