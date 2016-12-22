Защиту товарного знака усилили

кандидат юридических наук Сергей ЛОСЕВ

Обновленное законодательство о товарных знаках упростило процедуру их регистрации и ужесточило ответственность за распространение контрафакта.

Пятнадцатого июля вступил в действие закон № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания». Существенные изменения внесены в нормы, определяющие содержание исключительного права на товарный знак.

Использованием товарного знака признается его применение:

– на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

– при выполнении работ и (или) оказании услуг;

– в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Респуб­лике Беларусь;

– в сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).

Уточнен момент возникновения исключительного права на товарный знак. Таковым будет считаться дата его регистрации.

Новшества

Скорректированы основания для отказа в регистрации товарного знака. Наиболее существенным представляется новый подход к разрешению конфликта между обозначением, заявляемым на регистрацию в качестве товарного знака, и охраняемым промышленным образцом, обладающим более ранним приоритетом. В отличие от ранее действовавшей редакции закона, согласно которой отказать в регистрации могли только по причине тождественности конфликтующих объектов, сейчас учитывается также возможное сходство до степени смешения.

Процедура регистрации товарных знаков осталась проверочной и состоящей из двух экспертиз — предварительной и заявленного обозначения. Стоит обратить внимание на отдельные изменения, призванные упростить регистрацию товарных знаков и сделать ее более удобной для заявителя.

Во-первых, законодательно установлен предельный срок проведения экспертизы заявленного обозначения, составляющий два года с даты принятия заявки к рассмотрению.

Во-вторых, заявителю дана возможность представлять документы, подтверждающие уплату патентной пошлины, одновременно с заявкой или в течение двух месяцев со дня ее поступления в патентный орган.

В-третьих, существенным новшеством процедуры регистрации стала публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Основной смысл такой публикации заключается в заблаговременном информировании заинтересованных лиц. Те, чьи законные интересы могут быть затронуты регистрацией товарного знака (владельцы конкурирующих товарных знаков, других средств индивидуализации, произведений, используемых в заявленном обозначении, и т. п.), по-прежнему не будут иметь возможность препятствовать такой регистрации на стадии проведения экспертизы. Они смогут лишь оспаривать вынесенное патентным органом решение о регистрации.

В-четвертых, в закон включена новая статья 141, посвященная восстановлению пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака (сроков представления документов в патентный орган, заявления ходатайства о повторной экспертизе, а также сроков обжалования решения патентного органа).

Дела лицензионные

Серьезные изменения затронули договорные отношения по поводу товарных знаков, в частности лицензионные договоры о предоставлении права пользования товарными знаками. Введена субсидиарная ответственность лицензиара, предоставившего право использовать свой товарный знак по требованиям, предъявляемым к качеству товаров лицензиата, маркируемых предоставленным по лицензии товарным знаком.

Это обусловлено рядом причин. Во-первых, ответственность за качество товара, вводимого в гражданский оборот с использованием охраняемого товарного знака, будет стимулировать его владельца контролировать качество товаров (работ, услуг), реализуемых лицензиатом. Во-вторых, более эффективной станет защита прав потребителей. Использование товарного знака по лицензии зачастую способствует смешению товаров (работ, услуг) владельца товарного знака и лицензиата.

Такая ситуация требовала дополнительной защиты интересов потребителя. Законодатель посчитал целесообразным повысить ее уровень, включив владельца товарного знака в правоотношения, возникающие в связи с нарушением прав потребителя.

Значительные изменения претерпели нормы, посвященные гражданско-правовой защите исключительного права на товарный знак. Уточнены субъекты, которые могут обращаться за защитой нарушенного исключительного права на товарный знак. Таковым может быть либо владелец товарного знака, либо лицензиат (если право использования товарного знака предоставлено по договору исключительной лицензии). В частности, для лицензиата это означает возможность самостоятельно обращаться за защитой своего права использовать товарный знак, а также требовать применения к нарушителям мер ответственности. Данная норма необходима для обеспечения экономической функции исключительной лицензии, предполагающей, что лицензиат является единственным лицом, которому предоставлено право использования объекта лицензии.

Борьба с контрафактом

Изменился механизм изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров. Таковыми, согласно новой редакции ст. 29 закона, признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применен товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. В соответствии с новой нормой правообладатель может требовать изъятия из гражданского оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров только в случае невозможности удаления с них незаконно примененного товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом закон предусматривает обязательное уничтожение изъятой контрафактной продукции.

Согласно п. 2 новой редакции ст. 29 закона, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) при введении товара в гражданский оборот, выполнении работ и (или) оказании услуг, обязано удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровож­дается введение этого товара в гражданский оборот, выполнение таких работ и (или) оказание услуг. Требование также касается документации, рекламы, вывесок и сети Интернет. При этом законодатель уточняет, что удаление незаконно используемых товарных знаков, а также изъятие из гражданского оборота и уничтожение контра­фактных товаров, этикеток и упаковок должно осуществляться за счет виновного лица.