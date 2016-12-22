Обяжут думать о последствиях

директор и сопредседатель БПСН имени профессора М. С. Кунявского Жанна ТАРАСЕВИЧ

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов будет введена в Беларуси.

Аббревиатура ОРВ (оценка регулирующего воздействия) созвучна с медицинской аббревиатурой ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), что вызывает определенные ассоциации и будоражит воображение. Действительно, для нашей страны принятие поспешных и непродуманных регуляторных решений уже стало своего рода болезнью. Поэтому в последние годы деловые круги Беларуси неоднократно предлагали государству организовать ОРВ законодательных актов, которые формируют условия предпринимательской деятельности.

Наконец-то голос бизнеса услышан. Во исполнение п. 3 протокола заседания рабочей группы по упрощению административных процедур для бизнеса от 27.04.2016 подготовлен проект указа «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов на условия осуществ­ления предпринимательской деятельности».

Разработку документа взяло на себя Министерство экономики. Показательно, что некоторые органы госуправления предложили ограничить действие указа либо вообще не принимать его. Пока Минэкономики стойко стоит на своих позициях.

В обосновании к проекту указа поясняется, что в стране назрела необходимость повышения качества нормотворческой деятельности путем проведения обязательного обсуждения с заинтересованными сторонами проектов законодательных актов. Предполагается, что ОРВ поможет разработке более эффективной государственной политики; обеспечит прозрачное принятие решений; согласует предлагаемые действия с принципами эффективного регулирования; позволит понять последствия, в том числе затраты, выгоды и их распределение; поможет объяснить необходимость и достаточность предлагаемых мер; будет содействовать упрощению условий предпринимательской деятельности.

К слову, аналогичный инструмент уже применяется к проектам решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые касаются условий предпринимательской деятельности. Наднациональный законодатель надеется, что ОРВ обеспечит транспарентность принятия нормативных правовых актов (НПА), наладит обратную связь с бизнесом, поможет определить положительные и отрицательные последствия, уменьшит количество барьеров и сократит расходы при ведении бизнеса.

В ЕЭК оценивают степень влияния проектов НПА на бизнес, определяют случаи и сроки проведения публичного обсуждения, а также их процедуру. По итогам ОРВ готовятся справка и заключение, которые определяют дальнейшие решения.

Впрочем, анализировать эффективность ОРВ в ЕЭК пока рано, так как оценка регуляторного воздействия проектов в этом наднациональном органе проводится пока только полтора-два года.

Умное регулирование

Большой опыт в данном вопросе накопили развитые страны.

Там ОРВ называют умным регулированием, ведь оценка регуляторного воздействия направлена на решение приоритетных задач за наименьшую возможную цену.

С 16 по 21 мая нынешнего года при финансовой и организационной поддержке международной программы МОСТ 13 представители Беларуси прошли обучение в Риме (Италия) по теме развития ОРВ в мире. В группу слушателей вошли чиновники, юристы, представители бизнес-ассоциаций и других субъектов поддержки малого предпринимательства, работники научных и учебных заведений. Автору этих строк также посчастливилось присутствовать на этих курсах.

Цель обучения — показать преимущества данного инструмента и уберечь от ошибок. В учебных кейсах рассматривались удачные и негативные примеры США, Италии и других стран. Из изученных материалов можно было сделать вывод о том, что законы, определяющие конечный результат, а не предписывающие конкретные действия, способствуют инновационному развитию и снижают затраты на государственное регулирование. Именно этого зачастую не хватает нашему законодательству.

Для ОРВ важно правильно определить проблему и найти альтернативные варианты. Принимая решения и указывая, как действовать, законодатель должен понимать их последствия как для всех, так и для каждого. Попасть в цель проще, когда ее видишь. Это особенно актуально, если в одной сфере много регуляторов, действия которых не всегда согласованны и адекватны.

Почти в каждом примере зарубежные эксперты подчеркивали, что любой НПА необходимо рассматривать как инструмент мотивации, который должен нацеливать людей на изменение их поведения для достижения желаемых результатов.

ОРВ требует широкого и всестороннего анализа, так как зачастую простые и верные на первый взгляд решения приводят к обратным результатам. Так, в одной стране задались целью уменьшить количество случаев отравлений детей лекарствами. По итогам ОРВ было принято решение выпускать лекарства в упаковках со специальными крышками, которые можно открыть только с усилием. Предполагалось, что дети не смогут самостоятельно открыть такие лекарства и, соответственно, употребить их.

Результат оказался совершенно не таким, на какой рассчитывали. Люди пожилого возраста, которым тоже трудно открывать баночки с такими крышками, перестали их закрывать, а родители, убежденные в том, что открыть емкость ребенку не под силу, начали хранить лекарства в легкодоступных местах. В итоге количество случаев отравлений увеличилось. Суть в том, что проблема была идентифицирована слишком узко, а решение виделось лишь в возможности усложнить открытие лекарств, а не в ограничении их доступности, в первую очередь во время хранения.

При ОРВ важны консультации с участием всех заинтересованных сторон. Именно здесь важна роль объединений предпринимателей, отраслевых и профессиональных бизнес-ассоциаций. Как правило, по итогам обсуждений готовится документ (справка), отражающий все точки зрения, в том числе диаметрально противоположные.

Поспособствовать улучшению качества ОРВ может работа центрального органа, отвечающего за рецензирование и подготовку окончательного заключения. Согласно проекту указа, в нашей стране таким органом предлагается сделать департамент по предпринимательству Минэкономики.

ОРВ своевременно предупреждает граждан о том, что скоро в их жизни что-то произойдет и частично или полностью изменит их привычное поведение. Население должно быть частью процесса и, самое главное, ощущать его.

Почем закон?

Оценка регулирующего воздействия должна содержать не только качественные, но и количественные параметры, то есть необходимо анализировать издержки, связанные с новыми НПА. Важно использовать рыночные цены как разумный косвенный показатель социальных затрат или стоимости ресурсов, перераспределяемых из других сфер.

Хотелось бы также расширить права органа, отвечающего за составление заключений по итогам ОРВ. Без соответствующей оценки проекты НПА не должны допускаться к процедуре согласования, а при их принятии следует разрешить использование права вето.

Пока указ, регламентирующий ОРВ в Беларуси, еще не принят, но вовлеченные в его обсуждение представители деловой общест­венности надеются, что здравый смысл возобладает и лучшие практики мира будут адаптированы к белорусским реалиям. ОРВ может и должна стать хорошим регулятором предпринимательского климата в стране.