Пошли на выход

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Смягчить экономические последствия выхода Великобритании из Евросоюза — такова основная забота правительства страны под руководством нового лидера Консервативной партии Терезы Мэй.

Управление «брекзитом» обещает стать непростым и длительным процессом. Пока неизвестно, когда Лондон начнет официальные переговоры о выходе из Евросоюза в соответствии с положениями ст. 50 Лиссабонского договора, предусматривающей отказ от членства в этом европейском альянсе.

В своей речи после вступления в должность премьер-министра Тереза Мэй пообещала «объединить страну». Она заявила, что правительство будет действовать «в интересах большинства».

Британцев призывают сохранять спокойствие.

Перемены в Лондоне происходят быстрее, чем прогнозировали аналитики: новый премьер уже назвала имена министров. Так, главой МИД Великобритании стал Борис Джонсон — самый ярый сторонник выхода из ЕС в Консервативной партии. По мнению аналитиков, назначив его, «Тереза Мэй обесценила эту должность», поскольку Джонсон проявил себя «как главный популист страны», во время агитационной кампании за «брекзит» сравнивавший ЕС с гитлеровской Германией. Теперь ему придется иметь дело с главами МИД стран ЕС.

Как заявляют европейские аналитики, остальные назначения в правительстве более взвешенные, поскольку премьер ставила целью сбалансировать в своем кабинете количество сторонников и противников «брекзита». Так, новый министр финансов Филип Хаммонд считается «технократом», ранее он возглавлял Министерство иностранных дел и был противником выхода из ЕС. Его назначение должно успокоить тех, кто волнуется за судьбу британского фунта: новый министр финансов будет проводить взвешенную денежно-кредитную политику.

Оппозиция, которая заявляла о возможности досрочных выборов, не имеет для этого оснований: в стране будет работоспособное правительство. Тереза Мэй считается сторонницей жесткой линии в отношении мигрантов, в том числе из стран ЕС. Сама премьер-министр накануне референдума высказывалась против «брекзита», но после объявления итогов встала на сторону «выходцев» из ЕС и недвусмысленно дала понять, что правительство действительно начинает заниматься выходом из Евросоюза: «Brexit означает Brexit». «Мы будем строить новую, лучшую Британию», — заявила в своем выступлении после избрания на пост премьер-министра Тереза Мэй.

Главы стран ЕС с пониманием отнеслись к итогам референдума и прекрасно осознают, что британскому правительству придется нелегко. «Мы дадим время, чтобы новое правительство определилось по поводу того, какие отношения оно хочет установить с ЕС. Пусть хорошо подумают», — сказала в интервью каналу Sat.1 канцлер Германии Ангела Меркель.

В процессе выхода наиболее болезненным вопросом станет судьба Лондона как мирового финансового центра. Безусловно, Великобритания хотела бы сохранить за своей столицей эту роль. Теперь министр финансов страны должен провести турне по всем финансовым центрам мира и убедить крупных финансистов не сбрасывать Лондон со счетов. Около 17 % экспорта Великобритании направляется в США, которые успел посетить еще предыдущий министр финансов Джордж Осборн.

Перед поездкой в Штаты он заявил о том, что «брекзит» означает более тесное сближение с Северной Америкой. По словам экс-министра, теперь Великобритания «будет самостоятельно смотреть в лицо всему миру». Помимо того, Джордж Осборн объявил о новом курсе жесткой бюджетной экономии, снижении корпоративных налогов до 15 % и менее (сейчас — более 20 %) для привлечения международного бизнеса.

Правительство Великобритании поняло, что не только столица, но и другие города страны также должны динамично развиваться и привлекать мировой капитал, ведь именно они обеспечили результат на референдуме. «Теперь мы должны сделать все, чтобы Великобритания стала наиболее привлекательным местом для бизнеса», — сказал Джордж Осборн.

Некоторые американские банки, такие как J.P. Morgan, уже сообщили о том, что оставят основные европейские штаб-квартиры в Лондоне, а на континент перенесут, возможно, только некоторые подразделения.

Как отмечают аналитики, американские банки, контролирующие свой европейский бизнес из Лондона, пока также не готовы сниматься с насиженных мест и полностью переносить штаб-квартиры на континент. Они предпочли бы договориться с правительством Великобритании о выгодных условиях работы на прежнем месте.

Несмотря на то что Нью-Йорк и Лондон являются финансовыми центрами, они фактически не конкуренты, а, скорее, партнеры, поскольку из Лондона удобно вести бизнес на европейском континенте, а также использовать связи лондонских банкиров во всем мире.

Активные и деловые британцы действительно намереваются покинуть остров. Как показал онлайн-опрос портала StepStone, около 600 тыс. человек уже планируют переезд, половина из них собирается в Германию, следом по уровню популярности идут Франция и Испания.

Желание богатых и предприимчивых покинуть Великобританию объяснимо: новое правительство начинает дискуссию о сверхвысоких доходах топ-менеджмента компаний и намерено увязать эти доходы с заработком простых сотрудников. По мнению Терезы Мэй, акционеры и даже потребители должны быть представлены в советах директоров крупных британских фирм, чтобы при необходимости налагать вето на решения о выплате руководителям чрезмерных вознаграждений.

Тем временем на рынке жилья во Франкфурте-на-Майне отмечается небывалый всплеск. На следующий день после референдума о «брекзите» застройщик элитного пентхауза продал четыре из шести оставшихся апартаментов по цене от 700 тыс. до 1,8 млн евро. «Наш главный мегаполис не упустит свой шанс», — уверены немецкие аналитики.