В регион экспортирует Канада

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Украина подписала очередное Соглашение о свободной торговле, которое позволит значительно увеличить объемы экспорта и повысить инвестиционную привлекательность этой страны.

Пока Беларусь задыхается в тисках сужающегося рынка ЕАЭС, Украина и Канада скрепили подписями Соглашение о создании зоны свободной торговли. Это произошло 11 июля, в ходе визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Христя Фриланд и ее украинский коллега министр экономического развития и торговли Степан Кубив довольны новым соглашением.

Документ вступил в силу сразу после подписания, а имплементироваться будет на протяжении семи лет. Как заявил президент Украины, любые таможенные ограничения между двумя государствами будут сняты в течение семи лет. Кроме того, Петр Порошенко пригласил канадских инвесторов принять участие в приватизации украинских предприятий. «Это создаст новые возможности, новые рабочие места, новые рынки для товаров и будет способствовать росту уровня жизни граждан обеих стран, росту их экономик», — сказал после подписания документа Джастин Трюдо.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская сообщила о том, что соглашение открывает двери в Канаду для широкого ассортимента традиционных украинских товаров, в первую очередь для продукции пищевой промышленности — томатной пасты и кетчупов, маринадов, конфет, печенья, а также для промтоваров, которые при наличии необходимых сертификатов соответствия немедленно получат режим наибольшего благоприятствования на канадском рынке.

Отныне нулевой пошлиной облагаются все поставляемые в Канаду украинские сельхозтовары, за исключением 108 товарных групп, которые также будут облагаться нулевой пошлиной в рамках тарифной квоты. Это птица, молочные продукты, яйца, сыры, сахар. К слову, как показывает практика применения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, экспортные квоты при поставках в Евросоюз наши южные соседи — производители сельхозпродукции и продуктов питания даже не выбирают. Помимо того, нулевой пошлиной облагаются все промышленные товары, кроме автомобилей, ввозные пошлины на которые за семь лет снизятся до нуля.

Беспошлинно на рынок Украины будут поставляться канадская рыба и морепродукты, арахис, шоколад, семена масличных культур, вино и пиво, из промышленных товаров — текстиль, оборудование и запчасти, электроаппаратура, изделия из железа и стали. В течение трех лет Украина ликвидирует пошлины еще на ряд товаров канадского экспорта: птицу, муку, орехи, соусы, крупы, баранину и говядину.

В дальнейшем будут снижаться пошлины на другие сельскохозяйственные товары. Пока же украинским производителям предоставлен «зазор» в три — семь лет на то, чтобы окрепнуть и активнее противостоять в конкурентной борьбе канадским производителям аналогичной продукции. Наши южные соседи получат доступ на канадский рынок немедленно.

Для отечественных экспортеров будет интересен список канадских промышленных товаров, которые облагаются или в ближайшее время будут облагаться нулевой пошлиной при ввозе в Украину. К ним, кроме всего прочего, относятся стройматериалы, промышленное оборудование, тракторы, автомобили, мотоциклы, прицепы, электрооборудование.

Данный перечень частично сов­падает со списком товаров традиционного белорусского экспорта в Украину. Наша страна поставляла и поставляет южной соседке грузовые автомобили, тракторы и запчасти к ним, металлопродукцию, чулочно-­носочные изделия, молочные и мясные продукты, пиво. В лучшем случае через три года, а в худшем прямо сейчас отечественные товары столкнуться на украинском рынке с новыми конкурентами — производителями из Канады.

Ранее представители этой страны практически не присутствовали на рынке наших южных соседей. В 2015 году канадский экспорт в Украину достиг примерно 200 млн долларов, поставлялись в основном топливо, продукция машиностроения и фармацевтики. Экспорт Украины в Канаду — медь и изделия из нее, суммарно поставлено товаров на 30 млн долларов. Теперь есть все возможности для увеличения объемов экспорта в Канаду, так как украинским компаниям разрешено принимать участие в правительственных тендерах наравне с местными производителями.

Наши южные соседи пока не рассчитывают на взрывной рост экспорта на рынок североамериканской страны, но надеются на приток инвестиций, создание на территории Украины совместных предприятий для работы на рынках третьих стран, трансферт технологий и управленческого опыта.

В Канаде более миллиона жителей имеют украинское или частично украинское происхождение. Эта диаспора очень заметна в культурной и политической жизни североамериканского государства. В частности, нынешний министр международной торговли этой страны Христя Фриланд — украинка.