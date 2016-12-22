Подтолкнуть активность деньгами

председатель McKinsey Global Institute Эрик ЛАБАЙЕ

Идею денежного стимулирования экономики сейчас разделяют многие уважаемые экономисты, хотя еще совсем недавно невозможно было представить, чтобы Европейский центральный банк начал напрямую раздавать деньги правительствам или гражданам.

Это крайне необходимое изменение. После нескольких лет стагнирующего экономического роста и болезненной безработицы надо рассматривать все возможные варианты действий, и неважно, насколько они необычны.

Принятое на референдуме решение Великобритании выйти из Евросоюза лишь усиливает аргументы в пользу дополнительного стимулирования и нетрадиционных монетарных мер в Европе. Уверенный экономический рост критически важен для того, чтобы большинство граждан ЕС поддержали сохранение политической интеграции.

Как показало исследование, проведенное McKinsey Global Institute (MGI), несмотря на решительные меры количественного смягчения и рекордно низкие процентные ставки (в 2014 году ЕЦБ стал первым крупным центробанком в мире, установившим отрицательные процентные ставки), анемичный спрос продолжает тормозить рост ВВП в странах Европы. В некоторых государствах ЕС более четверти граждан являются безработными уже почти десять лет, а политическое недовольство начинает переходить в стадию экстремизма. При этом неопределенность и волатильность на финансовых рынках, вызванные «брекзитом», еще больше ослабят спрос.

Волна корпоративных инвестиций, которая, как предполагалось, должна была подняться в результате сочетания бюджетных ограничений (призванных остановить рост госдолга) с мерами монетарного смягчения (установление сверхнизких процентных ставок), так и не стала реальностью. Вместо этого в течение 2008—2015 годов европейские компании сокращали объемы ежегодных инвестиций более чем на 100 млрд евро в год и накопили на своих балансах примерно 700 млрд евро в денежной форме.

Это неудивительно: бизнес инвестирует, если уверен в будущем спросе и в росте производства. Даже до голосования за «брекзит» европейские и другие глобальные компании не были уверены в перспективах Европы. Теперь же они столкнулись с возросшим риском наступления рецессии в Европе и с реальной возмож­ностью распада Великобритании и Евросоюза в случае, если инфекция популизма станет хронической. Бизнес-­инвесторы ненавидят неопределенность, а голосование за «брекзит» радикально повысило неопределенность ситуации в Европе и за ее пределами.

Политика сокращения госрасходов и сверхнизкие процентные ставки оказались неэффективными и с точки зрения стимулирования спроса домохозяйств, более того, они могли привести к обратному эффекту. Если у частных лиц нет возможности найти приличную доходность, они начинают наращивать сбережения для обеспечения старости. Кроме того, в типичном европейском городе, где земля и доступное жилье в дефиците, низкие процентные ставки приводят к росту цен на недвижимость, а не к стимулированию нового строительства.

Уже давно пора было признать ограниченность нынешней политики. В сегодняшних рискованных условиях спрос, безусловно, лучше поддерживать с помощью иных стратегий, а не мерами количественного смягчения и сверхнизкими процентными ставками. Более того, альтернативные подходы к проблеме стимулирования частного спроса могут иметь меньше нежелательных последствий с точки зрения экономического перераспределения, говорится в материалах MGI.

Сторонники идеи «разбрасывания денег с вертолета», то есть прямого кредитования граждан с помощью ресурсов центрального банка или же кредитования национальных казначейств для финансирования инфраструктурных и других проектов, стимулирующих спрос, совершенно верно указывают на выгоды передачи денег непосредственно в руки тех, кто их потратит. Кроме того, при достаточных размерах программа «сброса денег с вертолета» поможет контролируемым образом повысить инфляцию, что позволит избежать риска де­фляционной ловушки в японском стиле.

Действительно, расширение спроса может дать центральным банкам необходимый им шанс для возврата процентных ставок к их исторически нормальным уровням. Это позволит сдуть возникающие пузыри стоимости активов, которые, возможно, уже формируются, а также снизить давление на институциональных инвесторов, с трудом ищущих тот уровень доходности, который им необходим для выполнения страховых и пенсионных обязательств.

Впрочем, программа «сброса денег с вертолета», выглядевшая нереальной идеей, когда Милтон Фридман впервые предложил ее в 1969 году, станет радикальной инновацией для властей, требующей не только крайней осмотрительности с точки зрения ее восприятия гражданами и инвесторами, но и уверенности, а также надежной системы управления. Кроме того, данный подход закрепит мнение о том, что политика центральных банков — это единственный доступный инструмент, тем самым ослабив ответственность избранных руководителей государств за меры содействия экономическому росту и за бюджетные решения, которые они контролируют.

Менее рискованным и, кстати, проверенным временем способом стимулирования спроса является значительное увеличение финансируемых за счет госдолга инвестиций в государственную инфраструктуру. Тот факт, что Европа и США недостаточно вкладываются в инфраструктуру, хорошо задокументирован. С макроэкономической точки зрения инфраструктурные инвестиции приносят двойной выигрыш. В долгосрочной перспективе они укрепляют производительность и конкурентоспособность, а там, где есть неиспользуемые мощности, помогают в краткосрочной перспективе повысить спрос, производство и занятость со значительным мультипликационным эффектом.

Однако на протяжении уже многих лет правительства европейских стран сокращают расходы на инфраструктуру. Они предпочитают жесткую бюджетную экономию и снижение уровня долга, ошибочно полагая, будто займы правительства вытесняют частные инвестиции и ведут к замедлению роста экономики. Между тем вся эта логика вытеснения частных инвестиций работает только в условиях полной занятости, которые сегодня в большинстве стран Европы явно отсутствуют.

Инвестиции в инфраструктуру невозможно откладывать вечно. День расплаты неизбежно настанет, при этом придется учесть весь ущерб, нанесенный недостаточ­ностью инвестиций, в виде упущенных темпов экономического роста и создания рабочих мест.

Один из вариантов выхода из этого патового положения — изменить стандарты бухучета в государственных финансах. В частности, власти могли бы учитывать инвестиции в инфраструктуру так же, как компании учитывают свои капитальные расходы, — как активы на балансе, амортизируемые в течение всего срока их службы, а не как единовременные расходы. В этом случае подобные инвестиции можно было бы исключить из расчетов бюджетного дефицита в соответствии с европейскими правилами, при этом, впрочем, не открывая двери для безудержных расходов и не отказываясь от вызывающих доверие планов долгосрочной бюджетной консолидации.

Разумеется, критически важно улучшать планирование инфраструктурных проектов и надзор за ними. Об этом также говорится в материалах MGI.

Помимо того, требуется свежее мышление по поводу структурных реформ. На протяжении десятилетий дискуссии о реформах в ЕС фокусировались на упрощении регулирования рынка труда, устранении барьеров на товарных рынках, приватизации государственных предприятий, снижении налогов. Однако теперь эти реформы должны сочетаться с усилиями по повышению спроса. Речь идет, например, о раскрытии потенциала «серебряной экономики» (то есть экономической деятельности, связанной с пожилыми людьми), содействии электронному обу­чению и инновациям, разблокировании рынков городской земли для привлечения столь необходимых инвестиций в жилье.

Каждый из этих вариантов требует серьезных дебатов и более глубоких исследований, но очевидно, что Европе необходим более широкий набор возможных решений. Количественное смягчение и сверхнизкие процентные ставки больше не должны быть единственными стрелами в колчане макроэкономической политики. Наряду с избыточным сокращением бюджетных расходов, эти инструменты могут иметь более высокую цену в виде упущенных темпов роста экономики и занятости (и возросшего политического недовольства), чем «рискованные» альтернативные варианты.

Голосование за «брекзит» — это своего рода канарейка в угольной шахте для тех, кто отвечает за экономическую политику в Европе. Необычные времена заставляют задуматься о смелых, необычных политических подходах.

© Project Syndicate, 2016.