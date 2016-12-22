Страсти по АЭС не утихают

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Совместный белорусско-­литовский отчет по исполнению Конвенции Эспо должен быть создан в конце июля.

Проект планируется рассмотреть на 36-й сессии Комитета по исполнению Конвенции, намеченной на сентябрь. Документ должен дать ответы на вопросы, касающиеся оценки воздействия БелАЭС на окружающую среду.

Из-за отсутствия сотрудничества между белорусскими и литовскими госструктурами Беларусь стала нарушительницей Конвенции Эспо, поскольку не провела с литовской стороной процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и приступила к строительству атомной электростанции.

БелАЭС стала «знаменитой», даже не начав работать. Фото БЕЛТА

Следует отметить, что Вильнюс несколько лет уклонялся от обсуждения белорусского отчета об ОВОС, который был представлен в 2012 году. Наша страна была вынуждена провести общественное обсуждение проекта в 2013 году в Островце, так как затягивать с началом строительства уже было нельзя. Участие в дискуссии приняло несколько литовских граждан.

Совместная работа специалистов из Беларуси и Литвы началась только после вмешательства Комитета по исполнению Конвенции Эспо, когда стало очевидно, что АЭС строится с нарушением Конвенции — без консультаций с Вильнюсом по поводу трансграничного воздействия на окружающую среду.

Во время 35-го заседания комитета первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина предложила ему стать посредником между литовской и белорусской сторонами, так как между ними «существует недоверие».

В конце июня в Литве прошли консультации, в которых приняли участие более двадцати белорусских специалистов из различных министерств и ведомств. В июле литовская делегация посетит Минск, дата визита пока согласовывается.

«Самое главное, что консультации состоялись. Литовская Республика неоднократно заявляла об отсутствии информации и о том, что Беларусь не идет на контакт и не предоставляет нужного объема информации, но это не соответствует действительности. Когда Беларусь приняла решение о начале строительства атомной станции, белорусские специалисты из уполномоченных государственных органов неоднократно пытались встретиться с литовскими коллегами и обсудить вопросы, которые находятся в зоне их повышенного внимания», — заявила телеканалу ОНТ Ия Малкина.

Основные проблемы, которые волнуют литовскую сторону, — оценка месторасположения и критерии выбора площадки под строительство атомной электростанции, а также оценка сейсмической безопасности БелАЭС.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, во время консультаций белорусские эксперты сообщили, что до конца года наша страна пригласит инспекторов МАГАТЭ на стресс-тесты БелАЭС. Результаты этих тестов убедят литовских коллег в безопасности атомной электростанции, уверены отечественные эксперты. Какого-либо документа по итогам консультаций подписано не было.

Впрочем, кроме непосредственно факта начала сотрудничества, обнадеживающих результатов консультации не дали. Если белорусы предлагают литовцам сосредоточиться на послепроектном анализе БелАЭС, как это рекомендовано Комитетом по исполнению Конвенции Эспо, то наши северные соседи предлагают нам дополнить отчет об ОВОС. Между тем официальный Минск считает его уже «закрытым» документом, поскольку вопросы выбора площадки для строительства были решены около пяти лет назад и возвращаться к ним бесполезно, а причины данного решения неоднократно сообщались литовской стороне.

По мнению отечественных специалистов, принимавших участие в переговорах, теперь Вильнюс намеренно затягивает и их. В частности, во время дебатов литовцы утверждали, что общепринятые термины, используемые белорусской стороной, им «непонятны». Поэтому есть сомнения, что до конца июля удастся найти общий язык с нашими северными соседями.