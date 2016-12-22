Электротранспорт на линии старта

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры должно сгладить ночные провалы в потреблении электроэнергии после запуска БелАЭС.

В Беларуси принята Программа развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта. Она предусматривает увеличение количества электромобилей и объектов зарядной инфраструктуры для них.

Сегодня в Беларуси эксплуатируется несколько десятков электромобилей, есть семь общедоступных зарядных станций, а также семь станций в личной собственности граждан.

Во многих странах государство стимулирует приобретение электро­транспорта различными способами — от прямых субсидий до освобождения от транспортного налога, что делает такую покупку привлекательной. Как следствие, в этих странах количество электромобилей постоянно увеличивается. Так, благодаря разумной правительственной политике норвежцы за три года приобрели 50 тыс. электромобилей, а это почти четверть всего автопарка Норвегии (по данным за апрель 2015 года).

Согласно оптимистичному сценарию белорусской программы, к 2025 году количество электромобилей в нашей стране должно увеличиться до 32,7 тыс. единиц, в том числе автобусов — до 1,88 тыс., по пессимистичному — до 9,96 тыс. (9,37 тыс. легковых электромобилей и 0,59 тыс. электробусов).

В Беларуси зарядные станции для электромобилей пока в диковинку. Фото БЕЛТА

Возле общественных зданий, на АЗС и парковках должны быть построены сотни зарядных станций По оптимистичному сценарию зарядный электротранспорт сможет потребить 251,6 млн кВт·ч электроэнергии, по пессимистичному — 78 млн кВт·ч.

Использование электротранспорта позволит значительно уменьшить выбросы автомобилями вредных веществ, а ведь они составляют до 90 % вредных выбросов в атмосферу белорусских городов. Кроме того, согласно оптимистичному сценарию, к 2025 году страна будет экономить 53,4 тыс. т условного топлива, по пессимистичному — 16,6 тыс. т.

Как отмечается в программе, Беларусь обладает достаточным потенциалом для выпуска или сборки электромобилей, электромоторов и зарядных устройств. У нас есть два производителя зарядных станций. Отечественными инженерами был спроектирован Ё-мобиль (Crossback EV) и собрана его мелкосерийная партия. Правда, в Беларуси нет производителя аккумуляторных батарей (АКБ). Для реализации проекта по их выпуску необходим крупный инвестор.

Еще одна проблема — утилизация АКБ. Она должна осуществ­ляться на специализированных предприятиях. В нашей стране таких компаний нет, они находятся в основном в России и Украине. Даже если исходить из оптимистичного сценария развития электротранспорта, использованных аккумуляторов будет недостаточно для организации безубыточного производства. Сохранение сложившейся в Беларуси практики приема продавцами отработавшей АКБ в зачет стоимости новой, считают авторы программы, является достаточным условием удобной передачи аккумуляторной батареи на утилизацию.

Разработчики документа заявляют, что электромобили без проблем впишутся в транспортную систему Беларуси, если будут пересмотрены многие правовые нормы, в том числе в области энергоснабжения, налогообложения, инвестиционной деятельности и др. Следует развивать стандарты конструкции автомобилей, системы энергоснабжения, средств подзарядки, безопасности и экологии, пользовательской информации. Проблемы выходят далеко за рамки собственно электротранспорта.

Правительству, считают авторы программы, необходимо стимулировать покупку гражданами электромобилей. Стимулами могут быть льготное кредитование, государственное субсидирование, отмена таможенных пошлин и сборов, транспортного налога, льготный тариф на электроэнергию. Предлагается предоставлять льготный кредит в размере ставки рефинансирования + 1 %, субсидию в 7 тыс. долларов, иначе покупка электромобиля будет невыгодной.

По мнению разработчиков документа, следует отменить все таможенные пошлины и сборы на ввоз электромобильного транспорта, так как сегодня они являются заградительными для импортеров. В перспективе в стране можно наладить выпуск электромобилей и предоставить производителю ряд льгот.

При оптимистичном сценарии, по подсчетам авторов, необходимое ресурсное обеспечение программы на 2016—2025 годы составит 242,8 млн долларов, при пессимистичном — 83,6 млн. В качестве основных источников финансирования рассматривается либо республиканский бюджет, либо собственные средства электроснабжающих организаций, изначально заложенные на цели субсидирования в тариф на электроэнергию. Разработчики предусмотрели привлечение 14 млн долларов в рамках государственно-частного партнерства.

На днях общественно-консуль­тативный совет при Минэнерго начал обсуждать проблему применения механизма государственно-частного партнерства при реализации Программы развития зарядной инфраструктуры, производства электромобилей и комплектующих к ним. Работа стартовала с изучения опыта стран, которым удалось создать зарядную инфраструктуру и сделать выгодной покупку электромобиля.