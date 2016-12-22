«Слон» в промышленной лавке

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Бюджету страны явно в тягость тащить из финансового болота огромный государственный сектор промышленности. Однако и резко прекратить неэффективные вливания в госкомпании не удается. Слишком уж велик «слон»: если упадет — развалит все вокруг.

В одобренной на V Всебелорусском народном собрании программе социально­экономического развития страны на пятилетку неожиданно много внимания уделено частному бизнесу. Именно он, судя по целевым индикаторам документа, должен стать основным драйвером белорусской экономики в 2016—2020 годах.

Согласно планам, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости увеличится с 28,7 % в 2014 году до 40 % в 2020­м. Предприятиям всех форм собственности обещаны равные условия хозяйствования, а чиновникам, которые незаконно вмешиваются в дела компаний и препятствуют их работе, — суровое наказание.

Похоже, бесперспективность бюджетного содержания государственных предприятий поняли даже прежние сторонники этого подхода. Отсюда и законодательные реверансы в сторону частных инвесторов. Но, думаю, не стоит питать иллюзий касательно того, что чиновники и функционеры близких к государству структур быстро перестроят свою модель поведения. «Слон» ведь большой, и кушать ему надо много. Поэтому, стоит только появиться дефициту любого вида ресурсов, не сомневайтесь: функционеры забудут о том, что говорилось на собрании, и включат привычный протекционизм.

Снизились инвестиционные возможности бюджета — забудьте о расширении финансовой поддержки частного бизнеса. Скудные плановые цифры, заложенные в Государственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, — тому подтверждение. На спасение промышленных госгигантов выделяется кратно больше средств, причем как путем прямого финансирования, так и перекрестного и скрытого субсидирования.

На горизонте появился дефицит, скажем, фанерного сырья (березовых бревен) — тут же запрещается покупка частными компаниями этого товара через Белорусскую универсальную товарную биржу. Надо ведь загрузить сырьем ДОКи, в которые государство инвестировало (а если откровенно, закопало) миллиард долларов, иначе, по расчетам экономистов, эти предприятия не смогут выйти на рентабельную работу. То, что уже сегодня частные деревообрабатывающие компании работают рентабельно и из данного сырья производят продукцию с гораздо более высокой добавленной стоимостью, чем у фанеры, государственных мужей не слишком волнует. Подобных примеров протекционизма десятки, если не сотни, практически во всех секторах промышленности.

Решительное выполнение постулатов одобренной на Всебелорусском собрании программы может привести к весьма болезненной ломке прежней, неэффективной системы. Ломки не хочется никому, зато очень хочется быстрых результатов, а достичь их в краткосрочном периоде легче привычными методами ручного управления.

Куда проще дополнительно консолидировать средства в бюджете, ограничив, например, применение упрощенной системы налогообложения или изменив сроки возврата входного НДС. Собранные деньги можно направить на спасение очередного «слона» в металлургии или машиностроении. Конечно, раздача слонов за такую промышленную политику неизбежно наступит, но потом. Пока же у нас в приоритете быстрый результат.