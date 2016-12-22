Посыпаем голову опилками

генеральный директор Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) Валерий АЛЕКСАНДРОВИЧ

Протекционизм в отношении государственных и ущемление интересов частных производителей остаются грустной отечественной практикой, несмотря на громкие заявления и обещания.

Делегаты V Всебелорусского народного собрания одобрили многообещающую Программу социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы. Проект документа изобилует прогрессивными постулатами, в том числе о раскрепощении предпринимательской инициативы, неприкосновенности частной собственности, наказании чиновников, которые вмешиваются в деятельность частных компаний, препятствуя их работе. Предприятиям всех форм собственности обещаны равные права и условия.

Поставлена благая цель двигаться в сторону более глубоких технологических переделов. В частности, в деревообрабатывающей промышленности с 42 до 60 % должна увеличиться доля продукции с глубокой переработкой древесины, а экспорт древесного сырья заместиться поставками товаров с высокой добавленной стоимостью.

Частные деревообрабатывающие компании продолжают испытывать трудности с доступом к сырью. Фото БЕЛТА

Почему же чиновники продолжают действовать вразрез с установкой на эту пятилетку? Либо они незнакомы с материалами Всебелорусского народного собрания, либо считают их не более чем декларацией и декорацией…

Битва за добавленную стоимость

Наша ассоциация всецело поддерживает задачу ухода от сырь­евого экспорта, ведь у страны достаточно перерабатывающих мощностей и технологий, чтобы уже сегодня предложить иностранным контрагентам продукцию с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее складывается парадоксальная ситуация: частные лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия продолжают испытывать трудности с допуском к сырью, тогда как структуры Минлесхоза успешно добиваются разрешения (в виде исключения) экспортировать необработанные лесоматериалы.

При этом и теперь многие решения, как законодательно оформленные, так и не имеющие значимой юридической силы, принимаются в духе протекционизма. У всех на слуху фактическое разорение крупнейших государственных деревообрабатывающих комбинатов (ДОК), в модернизацию которых страна вложила порядка миллиарда долларов, а в итоге получила огромные убытки и долги ДОКов. С передачей этих предприятий в управление Банку развития многие надеялись, что эпоха протекционизма закончилась и наступает время равных условий для всех субъектов лесопромышленного комплекса. Неужели все мы опять жестоко ошиблись?

В публичных заявлениях руководство банка придерживается либеральной рыночной риторики, однако кулуарное общение с менеджерами среднего звена данной структуры позволяет понять, что лоббирование интересов государственных комбинатов продолжается. Чего стоит хотя бы идея некоторых «антикризисных» менеджеров привлечь частные лесозаготовительные организации для обеспечения ДОКов древесиной и навязать ценник ниже себестоимости заготовки! Мол, частники сейчас не загружены, куда денутся — все равно возьмутся за эту работу.

Банк рассчитывает, что увеличение загрузки модернизированных комбинатов поможет им быстрее выйти на рентабельную работу. Возможно, но почему государственные производства должны обеспечиваться сырьем в ущерб интересам частных переработчиков, которые уже сегодня работают рентабельно и выпускают продукцию с гораздо более высокой добавленной стоимостью? К слову, фанера — промежуточный товар, добавленная стоимость которого в любом случае останется ограниченной.

Слезы по березке

По мере выхода ДОКов на проектные мощности в стране начал ощущаться дефицит фанерного сырья — березовых бревен. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) тут же принимает решение, которое не допускает к покупке такого сырья деревообрабатывающие компании, не имеющие сертификата на выпуск фанеры. То есть подзаконным решением рынок сырья перераспределяется в пользу государственных производственных компаний. Переработчики частной формы собственности, которые еще вчера на законных основаниях приобретали березовые бревна и изготовляли из них продукцию с гораздо более высокой добавленной стоимостью, вдруг оказались не у дел. На каком основании? Это и есть равные условия для организаций всех форм собст­венности, провозглашенные на Всебелорусском народном собрании?

Страсти по дубу

Девятого ноября прошлого года под знаменем борьбы с сырьевым экспортом биржевой комитет по секции лесопродукции решил приостановить прием заявок на продажу за рубеж пиломатериалов твердолиственных пород (код ТН ВЭД ЕАЭС — 4407). На самом деле цель была куда более прозаической: таким решением некоторые функционеры попытались заставить частных производителей продавать предприятиям концерна «Беллесбумпром» данную продукцию по цене значительно ниже экспортной.

Авторов ограничения не смутило то, что белорусское законодательство не содержит запрета на экспорт указанной товарной группы. То есть, по сути, решение биржевого комитета незаконно, тем более что оно поставило предприятия в неравные условия по территориальному признаку. Компании, работающие в регионах в рамках декрета от 7.05.2012 № 6, могли и дальше, минуя биржевые торги, спокойно экспортировать такую продукцию.

Минувшей зимой на БУТБ нам говорили: подождите, через полгода появится и законодательный запрет — для всех. Вышел декрет от 27.06.2016 № 2, который внес изменения в декрет № 6. Запрет появился, но только на экспорт необработанных лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС — 4403). У регулятора хватило мудрости не распространять запрет на продукцию деревообработки. Остальные товарные позиции, в том числе с кодом 4407, можно экспортировать.

Интересно, что будет теперь. Биржа продолжит препятствовать продажам за рубеж через свою площадку твердолиственных пиломатериалов?

Создается впечатление, что некоторые чиновники и близкие к госструктурам функционеры, видимо, по «доброте душевной» подталкивают предприятия — члены РЛПА обойти биржевое ограничение, открыв фирму на «бабушку», и экспортировать продукцию через такую структуру. Заявления представителей компаний о том, что они нацелены на работу в рамках правового поля и не хотят подставлять коллектив, эффекта на советчиков не возымели.

Вроде бы делегаты Всебелорусского народного собрания не призывали предпринимателей страны активнее применять разного рода хитрые и сомнительные схемы, вроде бы речь шла о честном и прозрачном бизнесе в интересах Беларуси. Тем не менее возникает чувство, что собрание прошло мимо некоторых функционеров. Очень хочется ошибаться на сей счет.