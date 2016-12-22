Холдинг раздора

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

«Беллегпром» хочет создать холдинг из обувщиков и кожевенников, однако последние заявляют, что им лучше объединиться с мясокомбинатами — под «крышей» Минсельхозпрода.

Правительство уже неоднократно обсуждало идею создания на базе витебского СООО «Белвест» кожевенно-обувного холдинга с участием некоторых обувных предприятий, а также ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» (МПКО).

Концерн за

«Мы надеемся довести дело до логического конца, но пока остается очень много вопросов», — заявил 10 июня на пресс-конференции глава концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

Руководитель концерна лестно отозвался о менеджерах витебского предприятия: «Даже в самых сложных условиях они умудряются привлекать инвестиции и все это дело обслуживать. И это в то время, когда почти 90 % продаж (предприятия. — Прим. «БР») — экспортные и главным образом в Россию, рынок которой серьезно просел».

В отечественной коже заинтересованы не только обувщики, но и галантерейщики, а также мебельщики. Фото БЕЛТА

На фоне таких результатов «Беллегпром» даже готов продать долю государства в уставном капитале «Белвеста», о чем просит менеджмент предприятия, объясняя это стремлением привлечь инвесторов.

«По поводу выкупа акций я принципиально не возражаю», — сказал Николай Ефимчик и уточнил, что сделка будет возможна только после того, как «Белвест» даст ей обоснование и представит бизнес-программу развития.

Со своей стороны, гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев в одном из недавних выступлений посетовал на нехватку белорусского сырья для удовлетворения нужд обувной промышленности. По словам главы предприятия, отечест­венные кожевенные комбинаты не могут обеспечить обувные фабрики ни готовой кожей (как по объему, так и по ассортименту), ни полуфабрикатом. В прош­лом году СООО «Белвест» даже было вынуждено инвестировать в создание на своей базе непрофильного производства готовой обувной кожи из полуфабрикатов.

Юрий Суманеев заверил, что у него есть четкое видение развития холдинга, путей увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест. Взамен топ-менеджер рассчитывает на то, что «Белвест» как головное предприятие получит возможность полностью контролировать работу новой структуры.

Кто выиграет?

Против создания кожевенно-обувного холдинга под управлением «Белвеста» выступает генеральный директор МПКО Николай Ермаков. «Почему и за какие заслуги я должен стать сырье­вым придатком «Белвеста»?» — эмоционально отреагировал он во время беседы с корреспондентом «БР».

По мнению Николая Ермакова, контроль над активами кожевенников выгоден только «Белвесту» и его российским акционерам, ведь в последние годы МПКО активно модернизируется с гос­поддержкой. От такого слияния страна особо не выиграет, тем более что сегодня потребителями отечественных кож являются не только обувщики, но и галантерейщики и мебельщики.

Действительно разумным шагом было бы объединение активов кожевенников и мясокомбинатов, причем под эгидой не «Беллегпрома», а Минсельхозпрода, убежден руководитель МПКО. Ведь разная ведомственная подчиненность предприятий приводит к возникновению ряда межотраслевых проблем, главная из которых — нестабильные поставки сырья для нужд кожкомбинатов.

Дело собственности

Примечательно, что в своих заявлениях руководители предприятий и концерна называют разные варианты вероятной производственной интеграции: это может быть не только холдинг, но и кластер, а также другие формы производственной кооперации.

Между тем именно форма объединения будет иметь принципиальное значение, поскольку, например, создание холдинга как вертикально интегрированной структуры будет означать передачу активов компаний в собственность «Белвеста». Иные формы (тот же кластер) предполагают не более чем углубление промышленной кооперации, однако в таком случае руководство «Белвеста» не сможет напрямую управлять другими предприятиями.