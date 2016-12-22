Холдинг раздора

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26 (1208) 10 - 16 июля 2016 г.
«Беллегпром» хочет создать холдинг из обувщиков и кожевенников, однако последние заявляют, что им лучше объединиться с мясокомбинатами — под «крышей» Минсельхозпрода.
Правительство уже неоднократно обсуждало идею создания на базе витебского СООО «Белвест» кожевенно-обувного холдинга с участием некоторых обувных предприятий, а также ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» (МПКО).
Концерн за
«Мы надеемся довести дело до логического конца, но пока остается очень много вопросов», — заявил 10 июня на пресс-конференции глава концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.
Руководитель концерна лестно отозвался о менеджерах витебского предприятия: «Даже в самых сложных условиях они умудряются привлекать инвестиции и все это дело обслуживать. И это в то время, когда почти 90 % продаж (предприятия. — Прим. «БР») — экспортные и главным образом в Россию, рынок которой серьезно просел».
На фоне таких результатов «Беллегпром» даже готов продать долю государства в уставном капитале «Белвеста», о чем просит менеджмент предприятия, объясняя это стремлением привлечь инвесторов.
«По поводу выкупа акций я принципиально не возражаю», — сказал Николай Ефимчик и уточнил, что сделка будет возможна только после того, как «Белвест» даст ей обоснование и представит бизнес-программу развития.
Со своей стороны, гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев в одном из недавних выступлений посетовал на нехватку белорусского сырья для удовлетворения нужд обувной промышленности. По словам главы предприятия, отечественные кожевенные комбинаты не могут обеспечить обувные фабрики ни готовой кожей (как по объему, так и по ассортименту), ни полуфабрикатом. В прошлом году СООО «Белвест» даже было вынуждено инвестировать в создание на своей базе непрофильного производства готовой обувной кожи из полуфабрикатов.
Юрий Суманеев заверил, что у него есть четкое видение развития холдинга, путей увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест. Взамен топ-менеджер рассчитывает на то, что «Белвест» как головное предприятие получит возможность полностью контролировать работу новой структуры.
Кто выиграет?
Против создания кожевенно-обувного холдинга под управлением «Белвеста» выступает генеральный директор МПКО Николай Ермаков. «Почему и за какие заслуги я должен стать сырьевым придатком «Белвеста»?» — эмоционально отреагировал он во время беседы с корреспондентом «БР».
По мнению Николая Ермакова, контроль над активами кожевенников выгоден только «Белвесту» и его российским акционерам, ведь в последние годы МПКО активно модернизируется с господдержкой. От такого слияния страна особо не выиграет, тем более что сегодня потребителями отечественных кож являются не только обувщики, но и галантерейщики и мебельщики.
Действительно разумным шагом было бы объединение активов кожевенников и мясокомбинатов, причем под эгидой не «Беллегпрома», а Минсельхозпрода, убежден руководитель МПКО. Ведь разная ведомственная подчиненность предприятий приводит к возникновению ряда межотраслевых проблем, главная из которых — нестабильные поставки сырья для нужд кожкомбинатов.
Дело собственности
Примечательно, что в своих заявлениях руководители предприятий и концерна называют разные варианты вероятной производственной интеграции: это может быть не только холдинг, но и кластер, а также другие формы производственной кооперации.Между тем именно форма объединения будет иметь принципиальное значение, поскольку, например, создание холдинга как вертикально интегрированной структуры будет означать передачу активов компаний в собственность «Белвеста». Иные формы (тот же кластер) предполагают не более чем углубление промышленной кооперации, однако в таком случае руководство «Белвеста» не сможет напрямую управлять другими предприятиями.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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