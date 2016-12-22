Без права на предпринимательский риск

юрист Илона ФЕДОРУК

Верховный Суд требует активнее привлекать собственников и должностных лиц разорившихся предприятий к субсидиарной ответственности. У многих предпринимателей это может отбить желание заниматься бизнесом.

Ужесточить ответственность может постановление Президиума Верховного Суда от 27.04.2016 № 2 «О практике рассмотрения экономическими судами дел о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, признанного банкротом» (далее — постановление № 2). По мнению этой инстанции, прежнего правового регулирования, в частности постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда от 18.11.2011 № 56, было недостаточно для принятия объективных решений о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве.

Претензии к судам

В 2014—2015 годах после рассмотрения в апелляционном и кассационном порядке отменено или изменено более четверти решений судов первой инстанции, отмечается в постановлении № 2. Экономические суды не всегда способствовали привлечению лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и при этом зачастую необоснованно выносили определения о завершении ликвидационного производства по делу о признании должника банкротом. Кроме того, Верховный Суд установил случаи, когда экономические суды не привлекали к участию в деле всех ответчиков, на которых по обязательствам должника возможно возложение субсидиарной ответственности в солидарном порядке.

Требования Верховного Суда могут ослабить деловую инициативу граждан.

С учетом этих и других недостатков Верховный Суд включил в постановление № 2 нормы, направленные на улучшение качества рассмотрения дел и защиты прав и законных интересов кредиторов.

Новые требования

От экономических судов потребовали обеспечить строгое соблюдение законодательства о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, признанного банкротом. Так, согласно постановлению № 2, не допускается завершение ликвидационного производства по делу о банкротстве, если есть основания для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на других лиц.

Заметим, что от Верховного Суда специалисты ожидали не только конкретизации лиц, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам, но и разъяснения оснований для ее возникновения при банкротстве. Однако ни то ни другое постановление № 2 не конкретизировало. Судам предписано лишь более активно использовать предоставленное ч. 5 ст. 60 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) право по собственной инициативе привлекать к участию в деле других ответчиков, на которых возможно возложение в солидарном порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Вполне вероятно, что на основе нового положения суды будут активнее привлекать к субсидиарной ответственности при банкротстве не только руководителей компаний, но и главных бухгалтеров, а также учредителей. В данном случае необходимо учитывать положения ч. 2 ст. 60 ХПК, допускающие привлечение к субсидиарной ответственности в солидарном порядке, когда правовые и фактические основания иска в отношении соответчиков являются общими.

Отдельно Президиум Верховного Суда отметил: решение о привлечении к субсидиарной ответственности не может быть вынесено в случае невозможности определения ее размера. Речь идет о неполной реализации антикризисным управляющим имущества должника (включая дебиторскую задолженность), об имуществе должника, находящемся у третьих лиц и подлежащем включению в конкурсную массу по делу о банкротстве, неразрешенных жалобах кредиторов и других лиц на действия антикризисного управляющего по формированию реестра требований кредиторов.

При определении размера субсидиарной ответственности экономическим судам предписано учитывать как реестр требований кредиторов, так и требования, подлежащие удовлетворению вне очереди. При этом по делу о субсидиарной ответственности не подлежат взысканию суммы, не указанные в реестре требований кредиторов или перечне внеочередных платежей, приложенных антикризисным управляющим к отчету по итогам ликвидационного производства.

Вероятные последствия

Уже в ближайшее время ужесточение правил привлечения к субсидиарной ответственности может отразиться на характере ведения бизнеса в стране. Чтобы избежать привлечения к ответственности, недобросовестные предприниматели и лжеструктуры будут активнее принимать на работу номинальных директоров и включать фиктивных лиц в состав учредителей.

Нововведения также могут ослабить деловую инициативу, поскольку многие граждане вряд ли захотят заниматься бизнесом, осознавая, что понятие предпринимательского риска утрачивает свое значение. Хотя, на наш взгляд, в сложившихся экономических условиях предпринимательский риск должен рассматриваться чаще как причина освобождения от субсидиарной ответственности.n

Статистика

Как свидетельствуют данные Белстата, по итогам января — апреля 2016 года в промышленности убыточными были 31,2 % предприятий. Это один из худших показателей среди различных отраслей экономики, хуже только в строительстве — 32,4 %. Сумма чистого убытка промпредприятий превысила 5,5 трлн руб. (все суммы указаны до деноминации). Статистика не уточняет, сколько проблемных долгов из 30,1 трлн руб. просроченной кредиторской задолженности в целом по промышленности сформировали такие субъекты хозяйствования. Очевидно одно: это немалые суммы. Ужесточение требований к субсидиарной ответственности как минимум резко повышает риски не только собственников материало- и капиталоемких промышленных активов, но и должностных лиц данных предприятий, ведь возрастает вероятность того, что суды станут настойчивее требовать от граждан компенсировать долги компаний из собственного кармана.