Как продать бычка за рубеж

практикующий специалист ВЭД Алексей БАРЦЕВИЧ

Белорусы поставляют говядину главным образом в полутушах, основа мирового экспорта — бескостные отруба (возить кости — дорого).

Беларусь могла бы экспортировать больше мяса, если бы производители увеличили глубину переработки и активнее использовали инструменты биржевой торговли.

Проблема очевидна, в частности для производителей говядины. Беларусь уверенно занимает 12-е место в общемировом рейтинге экспортеров данной продукции. По данным Белстата, в 2015 году страна поставила за рубеж 138,3 тыс. т этого вида мяса. Для сравнения: мировой экспорт говядины, по сведениям Министерства сельского хозяйства США, сложился на уровне 9,6 млн т.

Однако неплохие количественные показатели Беларусь пока не может подкрепить широкой географией поставок. В прошлом году практически вся говядина продавалась в Россию, и только небольшая часть экспортировалась в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Так почему не удается обеспечить пресловутую диверсификацию поставок?

Не владеющий информацией о специфическом рынке экономист, скорее всего, предположил бы, что белорусская продукция не имеет конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами. Обыватель скажет, что всему виной цена. Прав и тот и другой.

Найди семь отличий

Даже при беглом анализе статистики бросается в глаза тот факт, что белорусская говядина экспортируется в основном в охлажденных и замороженных полутушах. Основу же мирового экспорта составляют так называемые отруба, чаще всего бескостные. Логика западных производителей очень проста: продажа бескостного мяса позволяет создать дополнительную добавленную стоимость и одновременно сэкономить на транспортных расходах, так как не нужно возить кости, которые никому особо не нужны. Кроме того, поставки бескостного мяса конечному потребителю можно организовать с меньшим количеством посредников.

Из дешевых, но маловесных бычков получается весьма дорогое мясо. Фото БЕЛТА

Беларусь — пожалуй, единственная страна, в которой применяется так называемый индикатив, то есть устанавливается минимальный рекомендованный уровень экспортных цен. В остальных государствах работают законы рыночной экономики, и цены, как известно, формируются соотношением спроса и предложения.

Основным ориентиром для мировых экспортеров являются индексы на крупный рогатый скот, устанавливаемые на Чикагской и Бразильской товарных биржах. Так, в начале июля на Чикагской товарной бирже фьючерсы на поставку живого скота со сроком исполнения в августе 2016 года торговались на уровне 113 долларов за 100 фунтов живого скота, или в переводе на более привычную для нас систему измерения 2,5 доллара за килограмм живого веса скота. В Беларуси за аналогичный товар отдают 1,2—1,4 доллара/кг в эквиваленте. Выходит, цены на живой скот у нас ниже мировых.

Индекс Бразильской товарной и фьючерсной биржи более замысловат, но приводит к точно такому же выводу. На этой бирже цены устанавливаются в бразильских реалах за один арроба (традиционная мера веса бразильских скотоводов, равная 15 кг). В начале июля фьючерсы торговались на уровне 157 реалов за один арроба, или 1,62 доллара за килограмм живого веса.

Так, может, рассказы о дорогой белорусской говядине не более чем миф? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Если котировки на скот определяются по результатам биржевых торгов, то цены на мясо — менее открытая информация. Каждый производитель формирует собственный прайс, который не всегда коррелирует с ценой на скот. Есть несколько деталей, которые прямо указывают на то, что, несмотря на низкую цену скота, белорусское мясо дороже западного.

Биржи реальные и номинальные

Торговля биржевыми фьючерсами позволяет заблаговременно, например за год, фиксировать цену будущей поставки. Да, большинство подобных контрактов являются беспоставочными, однако часть из них заканчивается совершением реальной сделки, что упрощает задачу бизнес-плани­рования как для аграриев, так и для переработчиков мяса. К тому же при помощи беспоставочных фьючерсов стороны сделки могут хеджировать риски, связанные с постоянными колебаниями мировых цен, избегать фатальных убытков в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

Подобная практика была бы полезной отечественным компаниям. Пока трудно представить, как наши сельхозпроизводители сами или через биржевых брокеров будут принимать участие в торгах фьючерсами на живой скот и предлагать его с поставкой хотя бы через три месяца. Между тем в стране есть технические возможности для фьючерсной торговли. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) уже имеет опыт срочных торгов сырьевыми товарами. Беларуси нужно в корне изменять способы реализации говядины, и биржевые инструменты могут и должны использоваться для развития мясного рынка.

Признаемся, сейчас торговля говядиной в Беларуси представляет собой некое хаотичное движение в неизвестном направлении. Неблагоприятная ценовая конъюнк­тура, заставляющая в очередной раз задуматься о диверсификации продаж, сменяется ростом спроса и цен, и все в течение некоторого времени умиротворенно наслаждаются красивой статистикой. Вот только рынок говядины развивается по спирали, и чем дольше мы откладываем переход на современные методы экспортных продаж, тем чаще будем слышать призывы экспертов к переменам, а ведь те сами по себе не произойдут.

В нынешнем виде биржевая торговля говядиной в Беларуси зачастую представляет собой бессмысленное времяпрепровождение трейдеров и брокеров. Мясокомбинаты не могут сбавлять цены ниже индикатива, поэтому, выставив лот по минимально дозволенной цене, даже не следят за сделками, будучи уверенными, что те не состоятся. Действительно, зачем покупателю совершать сделку через биржу, да еще и уплачивать соответствующий сбор, если можно купить мясо напрямую у производителя.

Кроме того, многих отпугивают покупки через БУТБ, так как контрагенты не знают, говядина какого качества выставлена на торги. Характеристики практически не оговариваются, а пометка «Продукция соответствует ГОСТ…» по большому счету значит только то, что предложенный товар — это говядина.

Фактически биржа превратилась в способ легализации если не незаконных, то явно сомнительных сделок. Все покупатели говядины в России хорошо известны. Зачем же тогда уплачивать биржевой сбор при продаже через БУТБ, если можно договориться без посредников? Для многих ответ прост: биржевая сделка — это своего рода индульгенция практически перед любым контролирующим органом. Мало кто станет разбираться, действительно ли сделка совершена по реальной рыночной цене. Пора бы уже решить, как продавать белорусскую говядину: по индикативным ценам или на реальных биржевых торгах?

Больше вес — дешевле мясо

На Западе разработаны требования к минимальному весу скота, реализуемого через биржи, — 1000 фунтов, или 453 кг. При этом средний вес продаваемых животных оценивается примерно в 1250 фунтов (566 кг). В данных цифрах кроется глубокий экономический смысл. По мере роста скелет взрослого животного, содержащегося на откорме, практически не изменяется, а мышечная масса увеличивается. Больший вес животного означает больший выход бескостного мяса, удельная стоимость которого в расчете на килограмм падает.

К слову, во многих белорусских регионах давно не выращивают бычков весом свыше 450 кг. Отговорки всегда одни и те же: нечем кормить или срочно нужны деньги. Мясо таких животных, относительно дешевое в живом весе, после переработки и отделения от кости начинает резко догонять, а порой и превосходить по цене западные аналоги.

Субпродукты — тоже ликвид. Ценообразование в значительной степени зависит от эффективности продаж субпродуктов, ведь бык — это не только 220—250 кг мяса, но и множество сопутствующих товаров. Например, сегодня почти все мясокомбинаты продают зверохозяйствам книжку говяжью (одна из частей говяжьего желудка) как корм для пушных зверьков. Для переработчиков это самый простой способ решить проблему остатков. Если приготовить книжку для пищевых целей по специальной технологии, то можно добиться 20-кратной разницы в цене между кормом для животных и деликатесом.

В мире переработке субпродуктов уделяется самое пристальное внимание, чего, увы, пока не скажешь о нашей стране. Это еще одна причина, по которой западные перерабатывающие комбинаты из более дорогого бычка получают товары с большей совокупной ценой. При этом эффект переноса стоимости за счет продажи субпродуктов высокой степени переработки позволяет удешевлять собственно мясо.

В итоге отечественная говядина, производимая из более дешевого скота, оказывается дороже зарубежной, а на наших традиционных рынках сбыта, в той же России, бразильские поставщики даже с учетом транспортных издержек вполне конкурентоспособны по цене с белорусскими.

Сила — в единстве

Не будем подробно разбирать, как Австралия или Бразилия стали мировыми лидерами на рынке мяса. Обратим внимание на то, что успеха добились прежде всего страны, производители из которых организовали экспортные поставки сообща. В мире широко распространен такой подход: интересы регионов и даже целых стран на экспортных рынках представляет одна организация, через нее переработчики налаживают поставки.

Подобная организация бизнеса имеет очевидные преимущества. Отдельное предприятие не всегда может выполнить заявку самостоятельно, а работа с централизованным посредником придает крупному покупателю уверенность в том, что его заказ будет сформирован в полном объеме и что продукция соответствует установленным критериям.

Похожие структуры, объединяющие мясо-молочные предприятия, есть в каждой области Беларуси, однако совместному продвижению мясной продукции они явно не уделяют достаточного внимания. Большинство попыток заканчивается реализацией мяса на кости через товаропроводящую сеть этих организаций, как правило, в России.

Дело техники

Развитая сырьевая база и достаточные перерабатывающие мощности Беларуси создают значительный потенциал для наращивания и диверсификации экспорта говядины. Осталось решить некоторые технические вопросы, в том числе определиться с подходами к ценообразованию, освоить инструменты биржевой торговли, углубить переработку субпродуктов, а также создать эффективные мясные холдинги.

Гарантии, что именно это приведет к успеху, нет, тем не менее, не проверив на практике, нельзя утверждать и обратное.