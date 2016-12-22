Игорь УФИМЦЕВ: Мне не нравится выражение «работать на себя»

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Любить свое дело и увлеченно им заниматься нужно для того, чтобы добиться успеха в бизнесе, считает владелец компании «Энергия» Игорь УФИМЦЕВ.

— Игорь Николаевич, как возникло желание работать на себя?

— Мне не нравится выражение «работать на себя», когда говорят о бизнесе. Предприниматель может рассчитывать на длительную и успешную работу только тогда, когда он трудится для людей, когда продукция, которую он производит, и услуги, которые он оказывает, нужны потребителям, а уплаченные налоги и благотворительная деятельность дают возможность детям получать образование, а старикам и немощным — жить достойно. Такое понимание приходит с годами. За 25 лет, в течение которых я занимаюсь собственным делом, неоднократно убеждался в правоте этих слов. Тот, кто работал только на себя, очень быстро прекращал деятельность.

В 1991 году я занялся бизнесом потому, что мне было интересно принимать активное участие в новых в то время экономических отношениях и очень хотелось стать финансово независимым от родителей, создать свою семью. Кроме того, все мои близкие родственники были далеко, помогать было некому, средств элементарно не хватало. Тогда мне казалось, что деньги могут дать все.

Я родился в Сибири, в семье горного инженера и учительницы. Так что с детства считал воровство недостойным делом и очень сожалею, что сегодня люди не столь категорично относятся к этой моральной аксиоме. Короче говоря, я начал думать, как можно честно заработать деньги.

— Какими были первые шаги на этом пути?

— Еще в период работы на руднике горным мастером во время отпуска я отправился в Литву, в Каунас. Тогда в этом городе находился ведущий институт по проектированию коттеджей. Передо мной стояла цель — купить проект своего будущего дома. Я приобрел сразу несколько экземпляров документации. Выбранный мной вариант приглянулся многим, и остальные экземпляры у меня раскупили. На вырученные деньги я приобрел еще десяток проектов и вновь успешно их продал.

Позже были регулярные поездки в Польшу. Туда мы возили оршанские солнцезащитные очки и другую мелочь. В итоге, после того как три года отработал в качестве молодого специалиста, я уже накопил деньги на несколько лет вперед и мог открыть собственное дело, не боясь того, что моя семья будет голодать. Правда, в скором времени рухнул СССР, и все сбережения мгновенно обесценились. Началась гиперинфляция, пришлось работать на выживание.

— Почему именно чай стал основным объектом вашего интереса?

— В первой половине 90-х годов компания «Энергия», которой осенью 2016-го исполнится 25 лет, переживала не лучшие времена. Партнеры уже успели пару раз «кинуть» нас на весь заработок. Мы как-то выжили, выкрутились, но хотелось работать системно, а не от случая к случаю.

Начали анализировать, чего же не хватает в магазинах. Определить это было не так уж трудно: в середине 90-х не хватало многих продуктов. Невозможно было найти и хороший чай, который я очень любил.

В скором времени мы случайно узнали о том, что в Лондоне пройдет международная выставка продуктов питания. Туда и рванули. Там познакомились с представителями компании Ahmad Tea. Правда, договориться о конкретике нам тогда не удалось, мы оставили визитки и вернулись домой. Потом представители компании нашли нас сами, и мы заключили договор о сотрудничестве. Вот так осенью 1995 года и начали торговать чаем.

— Откройте секрет, как вам удалось создать в райцентре дистрибуторский бизнес национального масштаба?

— Особого секрета нет. Основным было желание удержаться на плаву. В 1998 году, после начавшегося в России экономического кризиса и дефолта, за короткий срок курс доллара поднялся в пять раз. Большинство импортных товаров стало трудно продавать через посредников, и мы начали нанимать торговых представителей в регионах и работать напрямую с торговыми организациями. Вот и все.

— Как за последние годы изменился отечественный чайный рынок? Какие тенденции вы считаете наиболее важными?

— Чайный рынок страны еще рано называть устоявшимся: он постоянно видоизменяется, одни игроки приходят, другие уходят. На нашем рынке очень много компаний, конкуренция весьма высокая, однако основные фавориты уже давно определились, и пока что ситуация особо не меняется.

— Как сильно ударил кризис по вашему бизнесу?

— Кризис — время непростое, но мы приспосабливаемся, вместе с коллегами вырабатываем новый формат управления делами. Например, баланс сводим только к концу сезона, так работаем на протяжении последних трех лет. А потом традиционная для Беларуси девальвация рубля в конце и начале года, а иногда и летом стимулирует укрепление иностранной валюты, доводит нас до убытков, и все начинается сначала...

Пока банки не предлагают необходимых инструментов, смягчающих колебания курса. Много и других проблем: контрольные знаки, отсрочка НДС к зачету через три месяца, хроническое невыполнение партнерами договорных обязательств по оплате и т. д. С этими проблемами следует сражаться или умереть, но таковы особенности нашего бизнеса.

— Высока ли конкуренция в этом сегменте рынка со стороны зарубежных импортеров?

— Конкуренция на чайном рынке острая. Основная борьба разворачивается между российскими производителями. Импорта из других стран, в том числе из Европы, становится все меньше и меньше. Евразийское экономическое сообщество защищает собственные границы, к тому же Беларусь и сама старается бороться с импортом. Главная проблема — приспособиться к правилам игры, иначе, если использовать футбольную терминологию, удалят с поля. На сегодняшний день в Беларуси конкуренция в нашем сегменте рынка вторична. Хотя попасть сюда иностранные компании могут, но этого нужно очень сильно захотеть, поскольку все ниши заняты, а самые крупные бренды фасуются в России.

— Исходя из вашего опыта, что нужно знать об этом рынке белорусскому предпринимателю, чтобы заработать на чае, а не разориться?

— Знать нужно многое, однако главное — любить свое дело и увлеченно им заниматься. Плюс немного удачи, и все получится. Еще раз подчеркну: надо просто очень хотеть работать и активно действовать. Рабочих методик и информации сейчас предостаточно. Если не лениться, то можно как за деньги, так и бесплатно найти рекомендации по ведению любого бизнеса, все есть в Интернете.

— Вопрос к вам как к владельцу региональной газеты «Лидер-Пресс»: насколько прибыльным может быть медиабизнес в нашей стране?

— Это направление я всегда считал прибыльным, и сейчас это все еще доходная часть бизнеса. Если я буду заниматься им усерднее, вовлекать коллектив в работу, он будет приносить еще больший доход. Прибыльность падает, как только переключаешь свое внимание на другое направление деятельности. Это особенно справедливо во времена больших перемен. Как и везде, главное — любить то, чем занимаешься.

— Какими вы видите собственное будущее и будущее вашей компании? Они неразделимы?

— Конечно, хотелось бы выйти на пенсию относительно здоровым человеком, чтобы еще и на хобби силы остались. И чтобы фирму подхватили любящие свое дело люди — дети или сотрудники, неважно. Неразрывной связи между мной и фирмой давно нет: я научился разделять личное и корпоративное. Это очень помогает в нынешних условиях.

— Чем занимаетесь в свободное время? Часто ли отдыхаете с семьей и где?

— Все свободное время стараюсь проводить за городом. Люблю на квадроцикле обследовать укромные уголки природы вокруг моей деревни, осваиваю езду на мотоцикле, рыбачу, охочусь. С семьей отдыхаю чаще дома, чем за границей.