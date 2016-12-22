Дождь смыл три с половиной миллиарда

Александр КРАСЬКО

Ул. Аэродромная

Власти подводят итоги подтоплений 24 июля и разрабатывают меры по защите от новых ливней.

Впрочем, те, кто принял меры по защите своего имущества, от потопа не пострадали. "Есть примеры, когда владельцы помещений закупали специальное оборудование, мешки с песком, и в то время, когда вода стояла по окна, они ограничились лишь протиранием пола", - заявил начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Сергей Резкий 4 августа. Однако, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, лишь немногие позаботились о защите своего имущества. Общий ущерб от ливня оценивается в 3,4 млрд. BYR.



В этом году сотрудники МЧС учли печальный опыт 2004 года, когда из-за ливня в подвальном помещении погиб человек. Угроза жизни людей присутствовала и 24 июля: многие не могли выбраться из подтопленных помещений и транспорта, была угроза поражения электрическим током. После получения штормового предупреждения спасатели выставили пешие дозоры с радиостанциями, передислоцировали подразделения водолазного центра, ввели в строй резервную технику. "Это позволило оперативно ликвидировать и устранять последствия ливня. Было отбуксировано 13 единиц автотранспорта, спасено 52 человека, эвакуировано около 500 человек", - сообщил начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Александр Воробьев.



Чтобы снизить возможный ущерб от будущих ливней, госорганы уже разработали комплекс мер. Во-первых, во всех областных центрах планируется установка грозопеленгаторов - специальных устройств для обнаружения грозовых явлений. По расчетам синоптиков, грозопеленгатор должен будет обнаруживать зарождающиеся грозы в радиусе 2.000 км.



Во-вторых, поставлена задача прокладки в Минске новых ливневых канализаций. Максимальный эффект от этого сооружения, как ожидается, наступит в 2013-2014 годы. Однако если такой ливень, как 24 июля, повторится, то стоит ожидать новых подтоплений - минская ливневая канализация рассчитана на 28 мм осадков в сутки.



В-третьих, "на уровне правовых актов будет исключено расположение мест с массовым пребыванием людей в цокольных этажах и подвальных помещениях, подверженных подтоплениям", сказал А. Воробьев.