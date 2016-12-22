Дела наши скорбные

Константин СКУРАТОВИЧ

Образно говоря, содержащее лекарственные вещества молоко действует на организм точно так же, как радиоактивно загрязненный продукт: незаметно ухудшает его здоровье.

Только 5% молока, произведенного в январе - марте текущего года в хозяйствах Любанского (не худшего в Беларуси) района, соответствует европейским стандартам.

Когда накануне "молочной войны" России и Беларуси главный санитарный врач сопредельного государства Геннадий Онищенко обвинил белорусских чиновников в том, что они не подготовили в заранее оговоренные сроки необходимые сертификаты качества и тем самым вынудили его ввести фактический запрет на экспорт молочных продуктов из Беларуси, у многих это вызвало недоумение.



Еще в советские времена московские товарищи отмечали традиционную исполнительность белорусских бюрократов: просишь у них подготовить одну бумажку - они вышлют три с цифровыми приложениями и методическими пояснениями. На фоне откровенной безалаберности закавказских коллег белорусы выглядели настоящими педантами. А многолетнее их служение "под Лукашенко", когда на всякий непроизвольный чих требуется оправдательный документ, должно было укрепить служебное усердие, но не ослабить.



Разве так сложно сделать квалифицированный анализ на содержание в продукте разных полезных, бесполезных и вредных веществ? Выявить их присутствие-отсутствие и установить сортность?



Оказывается, сложно! Примерно на уровне исследования проб мочи олимпийских чемпионов. Техническое состояние лабораторий в пищевой отрасли не позволяет его сделать. И нет ничего удивительного в том, что к экспорту предлагается мясо-



молочная продукция с повышенным содержанием вредных веществ. А когда из Москвы поступают претензии, их трудно оспаривать.



Если бы такие случаи были единичными, то споры на самом деле разрешались бы на уровне субъектов хозяйствования. Но единичными, к сожалению, оказываются именно случаи поставки качественной, с точки зрения покупателя, продукции.



При всей важности деталей проблема требует кардинальных изменений всей системы производства животноводческой продукции и ее переработки.



Телевидение еще с советских времен постоянно показывает нам сюжеты о передовых молочнотоварных фермах и комплексах, на которых, как теперь говорят, дело поставлено не хуже, чем в Европе. Но ни одна из ферм, на которых приходилось бывать, и близко не напоминала телевизионный глянец. Скорее наоборот. Первое впечатление о безраздельно царящей на фермах антисанитарии оказывалось единственным и последним.



Да, возможно, и есть где-либо отдельные образцы, но поскольку поступающее с разных ферм молоко на заводах сливается в одну емкость, то качество в целом определяется не лучшими, а худшими партиями. Исключить их из производства невозможно, поскольку от этого ухудшатся количественные показатели. Поэтому все действующие в отрасли и исполкомовских структурах руководители требуют только одного - наращивания объемов производства и поставок ее на экспорт.



Главное - с этим утверждением никто всерьез и спорить не станет: все привыкли и согласились, что только так оно и может быть, поскольку по-иному не бывает. По крайней мере, у нас.



В поисках ответа.



А что касается России, то все знают, что там всегда было хуже. Представляется, что именно поэтому претензии Г. Онищенко вызвали в Беларуси такой солидарный негодующий резонанс. А может быть, прав Онищенко - пора менять ситуацию. И лучше всего начать с белорусов, которые хоть и близки россиянам, но все же не россияне. Их меньше жалко.



Так это или нет, аргументированный и понятный обывателю ответ своими силами дать трудно. Поэтому мы хоть и с трудом, но все же разыскали специалиста, который при условии сохранения анонимности согласился прокомментировать проблему в целом и некоторые нюансы в частности.



Вот что он рассказал.



Как и на любой продукт, товар, произведенный в Республике Беларусь, на молоко существует Государственный стандарт, в данном случае - "СТБ 1598-2006 молоко коровье (требования при закупках)".



Согласно этому стандарту качество молока по своим показателям классифицировалось как высший сорт, первый сорт, второй сорт и несортовое. Но в связи с тем, что ни один из них не соответствовал Евростандарту, с 1 января 2008 г. в действующий в Беларуси стандарт внесено изменение № 1 СТБ 1598-2006, которым был введен сорт молока "экстра".



В 1 мл молока этого сорта допускается общее количество микроорганизмов не более 100 тыс., соматических клеток (лейкоциты, эритроциты, клетки плоского, цилиндрического и кубического эпителия молочной железы) - до 300 тыс., что уже отвечает европейским требованиям.



Этим же документом из молока, предлагаемого к закупкам, исключается несортовое молоко.



Из других же сортов молока (кроме "экстра") получать высококачественную молочную продукцию (сметана, творог, сыры и т. д.) невозможно.



Что же мешает удовлетворять запросы "капризных" соседей-россиян, которые подняли требования к качеству молока и молочной продукции?



Ответить на этот вопрос однозначно сложно, так как данная проблема возникает из множества причин. В первую очередь качество молока зависит от санитарной культуры его производства, то есть от выполнения основных гигиенических требований по содержанию и уходу за животными, доению коров, первичной обработке и хранению молока, изложенных в Ветеринарно-санитарных правилах для молочнотоварных ферм, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по производству молока (2005 г.).



Качество молока во многом зависит и от состояния здоровья животных. В основном это связано с наличием воспалительного процесса в молочной железе, половых органах, конечностях и др.



Если обобщить приведенные данные белорусских ученых, то можно сделать вывод, что до 50% поголовья дойного стада болеет и требует проведения курсового лечения. Таких животных необходимо доить отдельно, чтобы исключить возможность смешивания получаемого от них молока с общим удоем.



Справедливости ради следует заметить: на фермах, особенно крупных, всегда будут присутствовать недостатки и факторы, способствующие развитию маститов и эндометритов - самых распространенных болезней коров.



Если делать выводы из этой ситуации, то главный напрашивается сам собой. По всем нормативам реализуемое молоко не должно содержать антибиотиков, сульфаниламидов и других химико-терапевтических веществ. Проще говоря, лекарств, которыми лечат больных коров дойного стада. Иначе человек, потребляющий такое молоко и изготовленные из него продукты, подвергается воздействию, которое может оказаться пагубным для его здоровья.



Образно говоря, содержащее лекарственные вещества молоко действует на организм точно так же, как радиоактивно загрязненный продукт: незаметно ухудшает его здоровье. Правда, по нормам ЕС № 2377/90 от 26.06.1990 г. допускается содержание антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе и молоке до 100 мкг/кг. Чего здесь больше - заботы о здоровье людей или обычной меркантильности, трудно сказать.



С учетом этого замечания следует оценивать и претензии российской санитарной службы. Ею установлены нормы, даже превышающие европейские стандарты качества, что может показаться снобизмом заурядного нувориша. Но в содержательном плане эта мера не только не выходит за рамки полномочий санслужбы, но и прямо вытекает из служебных обязанностей по обеспечению здоровья населения.



Обижаться на эти справедливые претензии некорректно и непродуктивно. Нужно просто работать. Не так, как умеем, а так, как нужно в данном случае российскому импортеру. А вместе с повышением качества повысится и конкурентоспособность животноводства и пищевой отрасли на внешних рынках. Этот сложный путь уже прошли Польша, Чехия, страны Балтии и другие, недавно принятые в ЕС.



В лучшем случае получим шанс быть допущенными на другие, более цивилизованные рынки. В худшем - поднимем качество молочных продуктов, производимых для внутреннего потребления, до нормального уровня.



Самое слабое звено. Возможно ли это?



Скорее всего, нет. Если верить данным, которые привел наш эксперт, значительная часть из ежедневного удоя не подлежит реализации для переработки в молочные продукты, поскольку потенциально опасна для здоровья людей. Более того, такое молоко может даже вызвать заболевания у отпаиваемых им телят и поросят.



Но если исключить больных коров из дойного стада, то резко, предположительно на треть, упадут достигнутые показатели продуктивности и валового производства.



Кто ж на это пойдет?! Кто публично признается, что приоритетное развитие животноводства, о чем усердно говорили со всех трибун, под которое выделялись огромные бюджетные деньги и расходовались валютные кредиты (с "тысячедолларовыми" зарплатами для доярок!), завершится очевидным провалом, в котором как всегда виноваты все и никто конкретно.



Система у нас такая: кому ни скажи, что плохо работает, - обижается. За исключением тех людишек, которые копошатся где-то внизу и все это производят. Им давно все безразлично.



Предъявляемые к ним претензии десятилетиями кочуют по страницам районных газет, так сказать, в условиях предельной гласности: нарушение технологий содержания и выращивания телят, неполноценное кормление коров, низкая трудовая и исполнительская дисциплина, пьянство в рабочее время, неопрятность в одежде, низкая или отсутствующая санитария и в производственных, и в подсобных помещениях и прочие культурные изъяны.



А еще при всегдашнем наличии в стране кормов, заготовленных больше, чем в прошлом году, их постоянная нехватка обнаруживается именно на той ферме, куда заглянул проверяющий.



Иногда случаются и совершенные курьезы. Даже на фоне недостатка кадров вообще и специалистов в частности нечто особое представляют собой "специалисты по искусственному осеменению". Нередко на ферме эти функции исполняет один-единственный работник.



Неглавное, конечно, но очень слабое звено. А от этого постоянно рвется и вся цепочка.



К сожалению, это диагноз.



Работники агропромышленного комплекса Любанского района, о чем сообщила "Мiнская праўда", совещание по итогам I квартала текущего года провели на местном сыродельном заводе. Как отметил корреспондент, "одной из главных тем разговора стало дальнейшее улучшение качества сырья, которое поставляют на предприятие сельчане".



Почти по Жванецкому: "Это еще не сметана или уже не сметана?".



Разговор о качестве сырья начался сурово. Организаторы совещания, можно сказать, ткнули ответственных товарищей носом в это самое сырье: "Когда руководителям и главным зоотехникам СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив, то есть бывший колхоз или совхоз. - Прим. К. С.) предложили продегустировать молоко, только что доставленное с ферм района, многие заметно оробели. И, пожалуй, небезосновательно. Ибо когда потом, после "дегустации", сельхозначальству вручили фильтры, через которые предварительно молоко все-таки пропустили, далеко не каждый фильтр выглядел белым".



Да, не пей из копытца... На наш взгляд, такие опыты над людьми, хоть бы и начальниками, недопустимы. Но выходит, что к более гуманным способам стимуляции профессиональной ответственности они нечувствительны.



Полагаем, что произошло это по причине лечения нашей больной экономики сугубо терапевтическими средствами. А из состояния анабиоза ее может вывести только шок. Если не поможет молоко, можно попробовать электричеством.

Справка "БР"



Изменение № 1 СТБ 1598-2006 "Молоко коровье. Требования при закупках" установило пункт 4.11 стандарта изложить в новой редакции: "Не допускается закупать для переработки молоко:

- от больных и находящихся на лечении коров;

- до истечения периода времени, рекомендованного ветеринарным врачом, после окончания лечения коров с применением лекарств;

- фальсифицированное (!!!), в том числе водой, растительным жиром и/или белком;

- в период запуска продолжительностью не менее трех недель перед отелом и молозиво, полученное в первые шесть дней после отела".