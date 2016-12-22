Конца рецессии не видно

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Безработица пока не приняла угрожающих масштабов.

Темпы спада ВВП приостановились, однако о росте речь еще не идет.

Спад ВВП уже не выглядит таким угрожающим — минус 2,8 % за пять месяцев 2016 года. Это не 3,6 %, как в I квартале. Да, правительство планировало прирост ВВП на 0,1 % за первое полугодие, однако это говорит не об упущенных возможностях, а о том, что официальные аналитики, по-видимому, утратили связь с реальностью. Иначе как расценить данный прогнозный показатель, достижение которого просто невозможно по причине, которую само правительство называло не раз, — спад спроса на основных рынках сбыта.

Прогноз с закрытыми глазами

С на­шими себестоимостью и качеством менеджмента пробиться на новые рынки очень трудно. В такой ситуации девальвируется сам смысл прогнозных показателей и планов правительства, которые экономические агенты в других странах воспринимают как важный источник информации при принятии решений. У нас же априори ясно, что показатель недостижим.

О том, что следует готовиться к худшему, свидетельствует экспорт. За первые пять месяцев нынешнего года его объемы снизились на 16,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, хотя правительство почему-то планировало рост на 1,3 %.

Напомним, что за пять месяцев прошлого года экспорт обвалился на 27 % к тому же периоду 2014-го, так что можно сказать, что в этом году мы сработали лучше. Правда, с учетом базы прошлого года темпы падения экспорта устрашают. Следовательно, всем субъектам хозяйствования надо планировать свою деятельность, не надеясь на то, что светлое будущее наступит само собой, ведь оживления основных рынков никто не обещает.

Тракторостроители столкнулись с проблемой сбыта своей продукции. Фото БЕЛТА

Провал качественных показателей

Судя по показателям, которые продемонстрировала экономика за последние пять месяцев, рецессия будет только усиливаться и перерастет в депрессию, если срочно не принять какие-либо меры. Именно об этом предупреждает последняя миссия МВФ: деструктивные процессы в нашей экономике могут развиваться значительно быстрее, нежели дадут отдачу реформы, которые правительство только планирует проводить.

Статистика Белстата свидетельствует в первую очередь о кризисе, который постиг государственные промышленные предприятия. Давно нужно было реорганизовать их, но, кажется, только рост просроченной задолженности госпредприятий банковскому сектору подвигнул правительство на какие-то действия (хотя бы на оценку экономического положения предприятий, находящихся в государственной собственности и требующих поддержки на льготных условиях).

Несмотря на рост в некоторых отраслях, в секторах, где государственная собственность близка к 100 %, продолжается падение. Это химическая промышленность, металлургия, производство электронного и вычислительного оборудования. Несколько процентов, на которые выросло машиностроение, не компенсируют значительный спад в предыдущие периоды. При этом прирост демонстрируют сектора, в которых ощутима доля частников, — пищевая и легкая промышленность.

Снизилась производительность труда

Хотя коэффициент отношения производительности труда и средней заработной платы составил 1,02, он слишком мал, чтобы демонстрировать определенную тенденцию, особенно с учетом падения реальной заработной платы. Можно сделать вывод о том, что в экономике (на госпредприятиях) занято много «лишних людей». Вместо того чтобы запустить механизм реструктуризации предприятий, создать реальную, а не виртуальную систему поддержки безработных и условия для перетекания рабочей силы в другие отрасли, правительство просто удерживает ее на предприятиях, снижая как эффективность этих компаний, так и шансы людей найти достойную, хорошо оплачиваемую работу.

Запасы растут, прибыльность уменьшается. В мае запасы готовой продукции увеличились на 51 млрд руб. по сравнению с апрелем. В связи с тем, что доступ к льготному финансированию сузился, производить продукцию на склад стало просто не за что. Если год назад запасы составляли 82 % от среднемесячного объема производства, то теперь около 70 %, или 1,8 млрд долларов.

При таком падении производства можно сделать вывод о том, что кое-где продукцию не могут продать месяцами и даже годами. Больше всего запасов готовой продукции на минских заводах — 111,1 %. Это вовсе не удивительно, так как именно в столице находятся крупнейшие машиностроительные компании страны. В Минске опасно надолго останавливать производства, так как социальный протест будет иметь совсем другие последствия, чем в небольшом городке.

Увеличилось и количество убыточных предприятий. Если год назад их было 20 %, то теперь более 25 %, и это без учета микро­организаций и организаций без ведомственной подчиненности, информацию о которых Белстат не публикует. Иначе картина была бы еще более безрадостной.

Снижается прибыльность компаний

За четыре месяца 2016 года выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) увеличилась на 13,4 % по отношению к аналогичному периоду 2015-го, однако увеличилась и себестоимость (на 15,1 %). Таким образом, прибыльность предприятий Беларуси снизилась и составила, как сообщил Белстат, 70 % от прошлогоднего показателя прибыли до налогообложения и 66 % — после налогообложения.

При росте задолженности всего на 5,5 %, до 971,7 трлн руб. (на 1 мая 2016 года), просроченная задолженность за четыре месяца увеличилась на 20 % и составила 87,9 трлн руб., или 9 % от общей задолженности (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности).

Население сокращает потребление

Уменьшение товарооборота вызывает следующие вопросы: не преувеличивают ли аналитики степень недальновидности белорусского народа? соответствуют ли действительности их заявления о том, что население снимает валюту с депозитов, чтобы поддержать текущий уровень потребления?

«Население сохраняет свою привычку к потреблению. Среднемесячный отток валютных вкладов — 100 млн, а продажа — 200 млн», — заявил месяц назад начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин.

Товарооборот снижается и в розничной торговле, и в общест­венном питании — соответственно на 1,2 и 1,1 %.

Линейные работники банковской сферы отмечают, что население снимает валюту вовсе не для того, чтобы потратить ее на текущее потребление. Белорусы снимают суммы, которые копили годами, чтобы приобрести товары длительного пользования или услуги. Когда цены упали, граждане решили наконец-то приобрести их. доказательство тому — рекорд­ное количество сделок с недвижимостью.

Строительство на краю

Государству определенно нужно как-то объяснить или хотя бы объявить о свертывании программы доступных кредитов на квартиры для очередников, потому что очередь, судя по объемам строительства жилья с господдержкой, будет увеличиваться. Так, за пять месяцев 2016 года площадь введенного в эксплуатацию жилья в целом составила 1,5 млн кв. м, а ведь ранее вводилось по 5 млн кв. м в год, в перспективе же обещали и все 10 млн кв. м.

Люди надеялись, но, похоже, зря. В январе — мае 2016 года с господдержкой построено 386 тыс. кв. м, или почти вдвое меньше, чем за тот же период 2015-го. По сведениям специалистов отрасли, новые жилые дома теперь практически не закладывают, достраивают начатые.

Грядет жестокий кризис и в строительной отрасли, к слову, в ней занято 192 тыс. человек (по данным на конец 2015 года). Куда пристроить такое количество строителей? В России их явно не ждут. Зато они нужны в Германии, куда прибыл миллион беженцев, там полтора миллиона свободных рабочих мест, в том числе в строительстве. Однако в данном случае не обойтись без содействия госорганов, ведь так просто, как в РФ, устроиться на работу в Германии наш строитель не сможет.

Что с инфляцией?

Видные финансисты обещали нам, что после деноминации белорусская валюта станет самой стабильной в Европе. До этого наш рубль такого качества, как стабильность, не демонстрировал.

Индекс потребительских цен за пять месяцев составил 7 %, то есть опережал годовой прогноз инф­ляции (12 %). Затормозить рост цен будет трудно, так как в промышленности есть значительный инфляционный «навес»: индекс цен производителей промпродукции за пять месяцев — 106,1 %. Возможно, в такой ситуации обещать стабильную национальную валюту — это не слишком ответственный шаг.