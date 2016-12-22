Лавируя между кнутом и пряником

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Повышение по службе, а не размер зарплаты мотивирует белорусских чиновников.

«Формирование качественного аппарата госуправления является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности национальной экономики», — отметили аналитики исследовательского центра SYMPA/BIPART Наталья Рябова и Инна Ромашевская, представляя исследование «Что управляет теми, кто управляет государством: мотивация государственных служащих в цифрах». Презентация прошла в минувшую пятницу в бизнес-клубе Imaguru.

В рамках исследования было опрошено 300 человек, 15 % из которых указали в качестве места работы центральные органы власти, 48 % — местные органы власти и 37 % — госорганизации, расположенные в Минске, областных и районных центрах.

По словам Инны Ромашевской, для органов центральной власти наиболее эффективными инструментами мотивации сотрудников являются: повышение в должности (91 % респондентов), финансовая мотивация (84 %), ответственность и отрицательное воздействие (выговоры, порицания) (по 82 %); для чиновников из местных органов власти: повышение в должности (96 %), персональная ответственность (91 %), финансовая мотивация (88 %); для сотрудников госорганизаций: повышение в должности и персональная мотивация (по 85 %), финансовая мотивация (76 %).

Эксперты обращают внимание на тот факт, что «от 30 до 40 % респондентов в разных группах констатировали: их заработная плата никак не связана с эффективностью их работы. От 13 до 25 % считают, что в зависимости от эффективности выплачивается до 20 % зарплаты. В то же время 20 % сотрудников органов местной власти сообщили, что от результатов работы зависит 50 и более процентов их зарплаты. При этом большинство чиновников отметили, что в их организациях вознаграждение распределяется справедливо и также справедливо оценивается лично их работа».

Наиболее актуальными возможностями профессионального развития для опрошенных чиновников являются: получение конкретных управленческих навыков, языковые курсы, участие в краткосрочных образовательных мероприятиях в Беларуси и за рубежом.

Почти 50 % сотрудников цент­ральных органов власти планируют остаться на нынешнем посту в течение пяти лет. Самый высокий процент тех, кто не имеет никаких планов и будет действовать по ситуации, в органах местной власти (почти 35 %). Среди респондентов, предполагающих оставить работу в ближайший год, больше всего сотрудников госорганизаций (почти 15 %), а меньше всего — сотрудников органов местной власти (2 %).

Исходя из итогов опроса, исследователи рекомендовали гос­органам при разработке политики стимулирования госслужащих принимать во внимание такой фактор, как усиление персональной ответственности за результаты работы, и учитывать наиболее востребованные у номенклатуры возможности профессионального развития.

Карьера превыше всего. Приглашенный на презентацию кандидат политических наук Александр Филиппов рассказал о механизмах стимулирования работы госслужащих. Особое внимание аналитик уделил таким методам, как классификация государственных служащих и карьерное продвижение чиновников. Эффективным стимулом, по мнению Александра Филиппова, также может служить рациональный порядок выхода на пенсию.

Весьма скудным, считает эксперт, является арсенал инструментов поощрения госслужащих. Чаще всего это благодарность, единовременное денежное вознаграждение, награждение ценным подарком, досрочное присвоение очередного класса, право на особое медицинское обслуживание.

Из-за несовершенных механизмов стимулирования работы формируются две тенденции: использование госслужбы для обрастания необходимыми связями и знакомствами с возможностью дальнейшего перехода в бизнес-сферу и закрепление на государственной службе людей, которые из-за своей квалификации не могут найти достойную и стабильную работу в частном секторе.

Александр Филиппов рекомендовал госорганам определиться, какая из двух основных стратегий стимулирования — через материальные блага или стимулы гражданско-патриотического характера — должна доминировать в системе госуправления. «Необходимо создать целенаправленную и четко выстроенную систему поощрения исходя из результатов труда, а в перспективе внедрить долгосрочную систему бонусов по типу «золотых парашютов», — подвел итог аналитик.