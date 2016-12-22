О роли личности в экономике

экономист Леонид ЗЛОТНИКОВ

Отставка помощника президента по экономике Кирилла Рудого не означает никаких существенных изменений в экономической политике Беларуси.

На этой неделе стало известно, что Кирилл Рудый может сменить свою должность помощника президента по экономике на дипломатический пост. Вспоминая некоторые рыночные заявления Кирилла Рудого, кто-то увидел в этой новости признак полного отказа правительства от реформ. На мой взгляд, отставка помощника президента не будет означать каких-либо важных изменений в экономической политике страны, поскольку он и раньше не оказывал на нее существенного влияния.

Структурные реформы в Беларуси постоянно тормозились. Это происходило не без участия всех тех, кто сейчас находится у власти, в том числе и самого Кирилла Рудого. С одной стороны, он стремился поддерживать имидж рыночника, с другой — фактически отрицал необходимость проведения реформ.

Да, помощник президента признавал, что реформы нужны, но неоднократно подчеркивал: сегодня переходить к ним нежелательно, поскольку это может вызвать длительную стагнацию экономики и напрямую отразиться на нынешних доходах белорусов; положительные же результаты ощутит на себе только будущее поколение.

Вспомним публичное выступление Кирилла Рудого осенью прошлого года в Научно-исследовательском экономическом институте Минэкономики или статью о структурных реформах в странах с переходной экономикой, опубликованную в «Белорусском экономическом журнале» (№ 1 за 2015 год). Один из основных тезисов статьи: ценой проведения структурных реформ станет снижение уровня жизни нынешнего поколения. В числе издержек структурных реформ в краткосрочной перспективе автор также называл падение реального ВВП, объемов производства и потребления и др. Кроме того, по мнению Кирилла Рудого, издержки, включая сохранение высокого уровня безработицы, должны были проявиться и в долгосрочной перспективе.

По-моему, такая двойственность во взглядах тождественна позиции президента, который также неоднократно заявлял о готовности перейти к рыночной экономике, но одновременно предупреждал о том, что население не выдержит такого перехода.

Выводы статьи о последствиях структурных экономических реформ базировались на результатах проведенного Кириллом Рудым анализа процесса трансформации в странах Центральной и Восточной Европы, а также СНГ. На мой взгляд, в этом анализе автор допустил логическую ошибку. Думаю, вывод о том, что тяжесть проведения реформ в Беларуси будет очень велика, является неверным.

На самом деле уровень жизни населения будет снижаться не из-за реформ, а из-за их отсутствия. До середины 2014 года мы поддерживали уровень реальных доходов граждан за счет внешних кредитов и энергетических субсидий России. Сейчас очевидно, что дальше так продолжаться не может. Поэтому реформы нужно проводить обязательно, равно как и создавать нормальные условия для бизнеса и иностранных инвестиций. Ну а роль личности отдельно взятого помощника президента в экономической истории тут совершенно ни при чем.