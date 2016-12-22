Помощь должна быть добровольной

директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна ТАРАСЕВИЧ

Призыв президента поддержать родные деревни — хорошая идея, если помощь будет добровольной.

Предложение, адресованное известным белорусским бизнесменам и чиновникам, поддержать те деревни, из которых они родом, на мой взгляд, интересная идея. Призыв президента, прозвучавший на Всебелорусском народном собрании, вполне может быть реализован, пусть и не в каждом регионе.

Это совершенно нормально, когда успешный предприниматель обращает внимание на свою малую родину. Главное, чтобы такая поддержка была исключительно добровольным делом. Она должна идти от души, а не по принуждению. В противном случае эта инициатива не найдет понимания у бизнеса. Если речь идет о топ-менеджерах эффективных госпредприятий или о руководителях облисполкомов и гор­исполкомов, у которых нет собственных средств для помощи, то очень важно не включать административный ресурс и не достигать поставленной цели именем власти. Попросить можно, но не добровольно-принудительным тоном.

Думаю, уместно будет вспомнить, что у многих крупных организаций, как частных, так и государственных, уже есть богатый опыт поддержки убыточных сельхозпредприятий. Другое дело, что не было привязки к малой родине, но ведь по большому счету неважно, кому помогать. Главное — как.

Как бизнесмены могли бы поддержать свои родные деревни? Я предполагаю несколько вариантов, все они не являются взаимоисключающими, то есть могут быть реализованы параллельно. Первое, что в состоянии сделать наши именитые бизнесмены, в качестве учредителей полностью или частично «войдя» в уставный капитал, — помочь инициативным жителям регионов организовать свое дело в перспективных для конкретных населенных пунктов отраслях. Например, это могут быть придорожный сервис или сфера услуг.

Если нет возможности «войти» в уставный капитал, успешные предприниматели могли бы выступить в роли так называемых менторов, то есть попечителей тех или иных видов частного бизнеса в агрогородках. Они могут поделиться ценным опытом по вопросам открытия и развития собственного дела, поиска перспективных ниш для деятельности, составления бизнес-планов и др.

Также можно оказывать разовую или периодическую поддержку, инициируя и помогая в организации различных мероприятий на малой родине. Это может быть, например, фестиваль, который привлечет в регион не только туристов, но и потенциальных инвесторов.

Еще один вариант — приобретение убыточных сельскохозяйственных предприятий, коих сейчас хватает в регионах, и развитие сельхозпроизводства.

Наконец, никто не отменял и спонсорскую помощь. Если есть желание и возможности, то можно поддержать определенную школу или сельсовет, например помочь поставить забор, проложить дорогу и т. п. Тем более что в Беларуси уже есть примеры, когда бизнесмены реализовывали такие проекты в регионах. Главное, чтобы это было сделано по велению души, а не стало ответом на предложения чиновников, от которых невозможно отказаться.