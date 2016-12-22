Рынок недвижимости не ушел на каникулы

академик Международной инженерной академии Николай ТРИФОНОВ

Цены на вторичном рынке жилья в столице до конца года продолжат медленно снижаться, а наиболее выгодные варианты будут быстро уходить с рынка.

Многие эксперты утверждают, что на вторичном рынке столичного жилья наблюдается стабилизация. На мой взгляд, это не совсем так. Просто сейчас темпы продолжающегося уже более полутора лет снижения цен на квартиры замедлились, а в июне даже на некоторое время приостановились. Однако уже на прошлой неделе средняя цена «вторички» вновь слегка снизилась.

По данным БОО, которое ведет еженедельную статистику с 2000 года, на 24 июня 2016 года на вторичном рынке (по всем категориям квартир) средняя цена 1 кв. м общей площади составляла 1169,6 доллара. Это почти на 780 долларов меньше, чем в начале 2014-го, когда был зафиксирован максимальный показатель. С начала текущего года цена упала примерно на 153 доллара, или на 11,6 %.

Сейчас на вторичном рынке жилья складывается довольно интересная ситуация: обычно летом наблюдаются каникулы, но в этом году их нет и в помине. Несмотря на то что впереди еще два летних месяца, уверенности в том, что каникулы наступят, нет. Пусть и медленно, но рынок шевелится. Можно говорить даже о некотором ажиотаже, несвойственном для данного сезона, что особенно бросалось в глаза в июне.

В январе — мае 2016 года в Минске была куплена 3491 квартира, что почти на 20 % превышает данный показатель за аналогичный период 2015-го. Это связано, конечно же, с падением цен и появившейся у белорусов возможностью приобретать жилье, которое ранее им было недоступно.

Сейчас практически отсутствуют инвестиционные покупки. Наши граждане (а большинство сделок вопреки расхожему мнению совершают именно они) покупают недвижимость для решения своих жилищных вопросов. Люди приобретают первую однокомнатную квартиру или расширяются. В последнем случае предыдущая квартира, как правило, продается — выстраивается цепочка.

Естественно, наибольшим спросом пользуется доступное малогабаритное жилье в панельных домах. Квартиры с более высокими потребительскими характеристиками сейчас приобретают лишь немногие. Например, типичный хозяин «сталинки» хочет получить за нее деньги, которых у граждан сегодня попросту нет. По этой же причине не востребованы современные новостройки с большой для нынешнего рынка общей площадью.

Думаю, до конца года цены на вторичном рынке жилья будут медленно снижаться, но не слишком заметно, не более чем на полпроцента в месяц, а может, и того меньше. Одновременно продолжится тенденция «вымывания» с рынка самых дешевых квартир, как это происходит с однокомнатными хрущевками.

Нынешнее падение цен на недвижимость объясняется прежде всего снижением покупательной способности населения. На мой взгляд, это серьезный симптом того, что страна становится беднее.

Не возьмусь прогнозировать ситуацию с ценами на более отдаленную перспективу, например на следующий год. В нынешней ситуации невозможно говорить о рынке недвижимости безотносительно к экономике в целом. В ближайшие годы цены на жилье будут в значительной мере отражать общеэкономическую ситуацию, в которой окажется наша страна.