Интеллектуальные технологии для бизнеса

Алексей КУТОВЕНКО

Машинное обучение, моделирование, искусственный интеллект — это уже реальность. Как получить максимум прибыли от данных технологий?

Примерно так можно описать основную тематику выступлений участников масштабной конференции Code Conference, которую организовала компания IBM.

Системы машинного обучения очень дороги, но открывают заманчивые перспективы.

Наиболее активно экспериментируют с интеллектуальными технологиями фирмы, работающие в Интернете. Facebook применяет их для построения персонализированного интерфейса и проведения рекламных акций. Крупнейший интернет-аукцион eBay полагается на интеллектуальные технологии для персонализации сервисов и борьбы с мошенничеством. Исполнительный директор eBay Дэвин Вениг заявил, что благодаря использованию машинного анализа и обучения обман на онлайновых торговых площадках уходит в прошлое, становится все менее возможным.

Интеллектуальные технологии применяются и в других отраслях. Пример тому — сотрудничество известного производителя сетевого оборудования Cisco с компанией Ford. Cisco выделила особое подразделение, которое занимается автоматизацией менеджмента автоконцерна и внедрением в его работу интеллектуальных технологий.

Показателен пример Google. Интернет-гигант давно применяет интеллектуальные технологии в поиске, рекламе и других сервисах, а в последнее время рассматривает их уже не как отдельные решения, а как платформу и активно инвестирует в робомобили и другие подобные проекты.

Возможно, самая главная новость заключается в том, что интеллектуальные технологии перестают быть уделом немногочисленных крупных корпораций. Резкому росту интереса к таким технологиям со стороны более мелких компаний способствовало несколько важных факторов.

Значительно ускорили прогресс в этом направлении облачные системы. Машинный анализ требует больших вычислительных мощностей, затраты на собственные дата-центры высокого уровня заставили многие компании отказаться от его применения. Сейчас это перестало быть проблемой, и фирмы могут сразу сосредоточиться на разработке моделей и продуктов, а не на построении инфраструктуры.

Машинное обучение требует предварительного сбора и обработки больших массивов данных. На сегодняшний день анализ Big Data — основной способ эффективного обучения машин. Чтобы было понятно, о каких объемах необходимых данных идет речь, можно привести такой факт: для совершенствования алгоритмов распознавания лиц на фотографиях Facebook ежедневно использует массив из 300 млн изображений. Благодаря облачным технологиям хранение и доступ к большим массивам данных стали экономически оправданными даже для небольших фирм.

Для машинного анализа необходимо, чтобы данные были структурированы, помечены. В современных глобальных сетях все чаще используется семантическая разметка данных. Механизмы отметок действуют на многих крупных веб-сайтах, помогая, с одной стороны, персонализировать информацию для клиентов, с другой — собрать структурированные данные для обучения автоматических систем. Кроме того, увеличивающийся поток информации поступает не только напрямую от пользователей, но и с многочисленных сенсоров мобильных устройств и приложений, которые сообщают о местоположении, действиях пользователя и др. Такая информация уже структурирована и удобна для дальнейшей обработки.

Важным фактором стала относительная открытость новых разработок. Крупные компании стремятся к созданию универсальной платформы. Открываются как описания технологий, так и готовые инструменты. Примеров достаточно: Facebook открыл среду разработки для машинного обучения Torch, Google поделился масштабируемой системой машинного обучения TensorFlow, IBM — системой аналогичного назначения SystemML.

Комплекс интеллектуальных технологий интенсивно развивается, и количество продуктов, использующих их, будет только увеличиваться.