«Развод» обойдется дорого

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Сторонники «брекзита» празднуют победу и предлагают провозгласить 23 июня Днем независимости Великобритании, а экономические аналитики подсчитывают потери, которые принесет выход страны из ЕС.

«Брекзит» скажется не только на развитии экономики этой страны в кратко- и долгосрочной перспективе, но и изменит ситуацию на общем рынке объединенной Европы. Никто не скрывает, что выход из ЕС усложнит жизнь для бизнеса.

Турбулентность надолго

За ночь британский фунт стерлингов рухнул с 1,48 до 1,33 доллара за фунт, а это 30-летний минимум. Общеевропейская валюта потеряла 4,1 % и просела до 1,06 евро за доллар. Это самый низкий курс за все время существования европейской валюты. Упали европейские фондовые индексы, в частности немецкий DAX — на 800 пунктов, или на 8 %.

Реагируя на итоги голосования, европейские акции обвалились на азиатских фондовых рынках, лидерами стали акции британских компаний. На фондовом рынке в Гонконге акции британского банка Standard Chartered потеряли 12 %, а HSBC — 11 %. Этот обвал уже назвали «черной пятницей».

ЕС теряет 20 % своей экономики, 13 % работников, а также 31 % рыночной капитализации на фондовом рынке.

Процесс, накладный для всех

Оформление выхода займет не менее двух лет, однако депутаты Европарламента от Великобритании должны будут сдать свои мандаты и немедленно покинуть этот законодательный орган, несмотря на то что они были избраны до 2019 года.

Не урегулирован вопрос о том, нужна ли будет виза гражданам ЕС, которые проживают в Великобритании, и, наоборот, гражданам Великобритании, проживающим в ЕС? К слову, в этой стране проживает 3 млн граждан ЕС, из них 2,1 млн занято в британской экономике. Причем три четверти не соответствуют внутренним критериям о приеме иностранцев на работу (прежде всего это касается работников сферы обслуживания и сельского хозяйства). Вероятно, данным лицам придется покинуть Великобританию.

Граждане Румынии, Польши и других стран ЕС конкурируют с британцами на рынке труда, но могут спокойно переехать в Германию и работать там, поскольку обладают высокой квалификацией, а экономика Германии сейчас на подъеме. Кроме того, там наблюдается острый дефицит представителей многих специальностей. Кстати, в странах ЕС работает 800 тыс. британцев.

Если бы Великобритания вновь захотела стать членом ЕС, это было бы очень затратным пожеланием, в первую очередь из-за многочисленных бюрократических процедур.

Выиграет ли экономика Великобритании от выхода из ЕС? Эксперты прогнозируют обесценение фунта на 10 %, при этом страна сэкономит около 5 млрд евро, которые она платит как донор европейского бюджета. В итоге недостающие в союзном бюджете деньги должны будут перечислять другие доноры, прежде всего Германия (2,5 млрд евро), Италия, Испания и Франция.

Вероятно, Великобритании придется покинуть общий рынок ЕС, что не может не повлечь за собой «перезагрузку» для всех стран союза. Например, для Германии Великобритания — третий по объему экспортный рынок. «Брекзит» приведет к повышению таможенных пошлин и с той и с другой стороны. Ущерб от этого повышения и для стран ЕС, и для Великобритании не поддается оценке. Последняя должна пересмотреть договорную базу с 60 странами, не входящими в Евросоюз, и это будет не только долго, но и дорого и также не приведет к увеличению объема британского экспорта.

Германия — пострадавший номер два

Доктор Клеменс Фюст, недавно сменивший Ханса-Вернера Зинна на посту директора Института экономических исследований при Мюнхенском университете, заявил: «Германия пострадает от выхода Великобритании из ЕС, вероятно, больше всех, не считая собственно Великобритании. В долгосрочной перспективе это падение до 3 % ВВП Германии».

Немецкие компании экспортируют в Соединенное Королевство товаров на 120 млрд евро ежегодно, а из-за «брекзита» этот показатель значительно упадет, в первую очередь по причине введения пошлин и возникновения таможенной границы, на которой будут простаивать грузы.

Больше всего пострадает немецкий автопром, для которого рынок Великобритании является крупнейшим. Каждый пятый автомобиль, экспортируемый немецкими производителями, отправляется в Соединенное Королевство.

С аналогичными последст­виями референдума столкнутся немецкие химические и фармацевтические компании, которые ежегодно поставляют в Великобританию продукцию на 12,9 млрд евро. К тому же они вложили в британские химические и фармацевтические предприятия около 2 млрд евро, как следствие, начнется вывод капитала.

Больше всего компании боятся неопределенности, которая наступит после того, как начнутся процессы «развода» и выработки нового соглашения между Великобританией и ЕС, ведь в течение этого периода бизнес будет в подвешенном состоянии.

Впрочем, есть и косвенно положительные моменты для экономики ЕС. Так, после «брекзита» Лондон наверняка утратит статус мирового финансового центра. Банковские офисы, а вместе с ними около 9 тыс. служащих, скорее всего, переместятся во Франкфурт-на-Майне, где находится Европейский центробанк. В плюсе окажутся и столицы государств ЕС: владельцы инвестиционной недвижимости в Лондоне начнут избавляться от нее и приобретать недвижимость в том же Франкфурте, Париже, Берлине, других европейских городах. На рынке недвижимости британской столицы лопнет «мыльный пузырь», зато строительную отрасль континентальной Европы ожидает подъем.

Что будет дальше?

В связи с турбулентностью, которая возникнет на многих рынках после выхода Великобритании из ЕС, предполагается, что возрастут цены на «безопасные убежища» — золото и другие активы. А вот акции компаний, интересы которых прямо или косвенно затронет «брекзит», упадут не менее чем на 10 %.

Худшее, что может произойти, — цепная реакция после выхода Великобритании из Евросоюза. Различные политические силы могут инициировать подобные референдумы в других странах, что угрожает развалом ЕС и еврозоны, уменьшением объемов торговли и инвестиций, падением евро и национальных валют стран ЕС.

Финансовый аналитик Марк Бургесс в интервью немецкой Handelsblatt заявил, что выход Великобритании из ЕС делает более уязвимым не только ЕС, но и весь мир.

«Финансовые рынки будут реагировать на то, каким образом установят свои новые отношения ЕС и Великобритания. Надеюсь, что, выйдя из ЕС, Великобритания останется членом экономического пространства, как Норвегия. В любом случае ЕС не позволит Великобритании серьезно обеднеть», — прокомментировал ситуацию аналитик VP Bank Томас Гитцель.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер считает важным то, чтобы «развод» ЕС и Великобритании прошел без потерь. Например, Йорг Кремер предлагает сохранить беспошлинную торговлю, поскольку Соеди­ненное Королевство является важным торговым партнером ЕС, вторым после США, и опережает Китай. Если общий рынок сохранится, то, по мнению экономиста, страны не впадут в рецессию.

Немецкие промышленники не столь оптимистичны

«В ближайшие месяцы мы ожидаем серьезного уменьшения объемов торговли с Великобританией. Вряд ли в будущем туда поступят немецкие инвестиции», — сказал исполнительный директор Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Маркус Кербер.

Сегодня около 400 тыс. британцев работает на немецких дочерних предприятиях. Особенно пострадают такие отрасли, как машиностроение, телекоммуникации, металлургия, финансы и розничная торговля.

Драматические изменения произойдут в лондонском Сити, где базируются филиалы ведущих мировых банков. Работники этих финансово-кредитных учреждений голосовали против выхода из ЕС, теперь им придется переехать в континентальную Европу. О таком решении многим сотрудникам уже сообщили в частном порядке.

За свертыванием банковской деятельности последует свертывание международной торговли, считают аналитики Financial Times. При этом руководители банков, возможно, обрадовались такому исходу голосования: теперь их не касается установленное в ЕС ограничение на бонусы для топ-менеджмента финансово-кредитных учреждений.

В то же время аналитики британского делового издания сомневаются, что один из европейских городов — Лондон или Франкфурт — сможет оттянуть на себя все финансовые институты столицы Соединенного Королевства. Скорее всего, из Лондона банки переедут, в том числе, в Дублин, Варшаву, Лиссабон, а страховые компании — в такие финансовые центры, как Токио и Сингапур. Британскую столицу покинут десятки тысяч ценных сотрудников, которые съезжались туда со всего мира, а потом и сами островитяне потянутся из страны в поисках рабочих мест.

Если крупные компании Соединенного Королевства будут подталкивать политических лидеров к наиболее мягкому варианту «развода» с ЕС, то для мелкого и среднего бизнеса Великобритании пришла пора ликовать, ведь его больше связывали обременительные нормы и регуляторные правила ЕС. Среда для мелкого и среднего бизнеса станет более либеральной. Впрочем, в условиях неопределенности и те и другие будут воздерживаться от новых инвестиций.

Аналитики надеются, что британские компании не вычеркнут из глобальных европейских проектов, например по разработке военной техники или в аэрокосмической отрасли, в которых они играют ведущую роль, поскольку Соединенное Королевство все же остается членом НАТО.