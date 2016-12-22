Трудно не согласиться с Нацбанком

финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр МУХА

Очередное снижение ставки рефинансирования вполне оправданно.

На прошлой неделе Нацбанк объявил о решении с 1 июля вновь снизить ставку рефинансирования на 2 п. п., до 20 % годовых. Такая позиция регулятора объяснима и вполне оправданна.

Во-первых, в стране замедлились инфляционные процессы. Если сохранятся прежние номинальные процентные ставки, то снижение темпов инфляции приведет к завышению реальных процентных ставок (с корректировкой на величину годовых темпов инфляции). При этом снижение ставки рефинансирования и последующее уменьшение кредитно-депозитных ставок сократят затраты предприятий, а следовательно, будут способствовать уменьшению так называемой инфляции издержек.

Во-вторых, сохраняется стабильность на внутреннем валютном рынке. Речь идет как минимум о достигнутом на нем равновесии между спросом и предложением. В стране нет валютного ажиотажа, заметно снизились темпы девальвации рубля, а в некоторые периоды наблюдается даже его укрепление, особенно по отношению к евро и доллару.

В-третьих, наблюдается относительно устойчивая ситуация в денежно-кредитной сфере. Если за последний месяц степень предрасположенности населения к сбережениям понизилась, то юридических лиц — возросла. Рост рублевых депозитов субъектов хозяйствования полностью перекрыл отток средств из рублевых депозитов населения (в мае, согласно статистике Нацбанка, 4,973 трлн руб. против 807,4 млрд руб.). Вероятно, финансовое положение юрлиц улучшилось: кто-то вернул просроченную дебиторскую задолженность, кто-то привлек средства.

Впрочем, в решении регулятора есть спорные моменты: с 1 августа уменьшается предельный уровень процентных ставок по новым срочным банковским вкладам физлиц в белорусских рублях, в случае превышения которого предусматривается ужесточение резервных требований — с 1,0 до 0,9 ставки по постоянно доступным операциям Нацбанка в форме кредита овернайт. Иными словами, если с 1 июля кредит овернайт снизится до 25 % годовых, то спустя месяц (с учетом коэффициента 0,9) — до 22,5 %.

Не исключено, что в данном вопросе Нацбанк несколько торопит события, пусть и на пару месяцев: есть риск спровоцировать переток рублевых депозитов в валютные. С другой стороны, высокая доля безотзывных депозитов на срок свыше года снижает вероятность такого перетока. Думаю, в отличие от экспертного сообщества регулятор обладает более полной информацией о рынке и может оценить текущие доли отзывных и безотзывных депозитов в общей массе сбережений белорусов.

Допускаю, что во втором полугодии ставка рефинансирования продолжит снижаться, по меньшей мере на 2—3 п. п. Поэтому уже в нынешнем году верхняя ставка по рублевым депозитам может опуститься ниже психологически значимой отметки в 20 % годовых. Однако с учетом высокой долларизации сбережений населения сохранение завышенных процентных ставок по рублевым депозитам выглядит, скорее, нецелесообразным, хотя бы исходя из того, что за счет высоких ставок поддерживается повышенный спрос на иностранную валюту, ведь по истечении срока вклада физлица могут направить на покупку инвалюты и высокие проценты вместе с основным «телом» депозита.