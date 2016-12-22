Почему бы не сделать ставку на туризм

управляющий партнер санатория­-профилактория «Лесное Рудня» Алла РЕЗНИКОВА

При внимательном отношении со стороны государства и смежных отраслей въездной туризм мог бы принести Беларуси немалые доходы.

Въездной туризм — это отрасль, в которой пересекаются главные приоритеты экономического развития страны: экспорт, поскольку к нам едут все больше иностранные граждане; новые рабочие места, так как туризм считается трудоемким бизнесом (по статистике, на одного гостя приходится от 0,5 до 1 представителя обслуживающего персонала); прямые инвестиции.

Данный бизнес требует вложений — от миллиона долларов и более, если, конечно, речь идет не о бане с громким названием на берегу реки. Подчеркнем, что в туризме доходы из-за рубежа — это «чистый» экспорт, наиболее целительно влияющий на платежный баланс страны, поскольку не требует предварительного импорта комплектующих.

Казалось бы, именно на туризм стоит делать ставку в нынешних экономических условиях, но, увы, этого не происходит. Его потребности недооценивают и на уровне госрегулирования, и в смежных отраслях. Профильные факультеты белорусских вузов с энтузиазмом готовят менеджеров по продаже туров в Турцию, Египет и «менеджеров по туризму», которые не могут даже провести экскурсию по тому городу, в котором находится их факультет. Министерство образования слабо ориентируется в кадровых вопросах въездного и внутреннего туризма, а любимое место стажировки работников деканатов — отдел туризма исполкома.

Не нашлось пока и энтузиастов, которые внедрили бы в белорусскую практику стандарты загородного отельного строительства. Если международные гостиничные сети уже проникли в наши города и привели за собой входящие турпотоки, а также лучшие практики ведения бизнеса, то сети загородных парк-отелей к нам еще не пришли. Поэтому каждый участник рынка изобретает новый «гостеприимный велосипед» на свой лад.

Оставляет желать лучшего и страновой маркетинг. На фоне государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия), сопоставимых по населению, туристическим ресурсам и финансовым возможностям, Беларусь смотрится проигрышно. С господдержкой продвигаются в основном государственные и полугосударственные объекты. Страновых материалов в медиапространстве стран-соседей практически нет, денег на эти цели выделяется мало. Более того, размещение информации об объектах гостеприимства на некоторых государственных интернет-ресурсах является платным.

Вопросы вызывает и ценовая политика монополистов в сфере транспорта — Белорусской железной дороги и «Белавиа». Никто не может понять, что европейский турист, которого все так ждут, — это клиент со средним уровнем доходов, считающий деньги на отдых до последнего евро (злотого, кроны). Наивно полагать, что словацкая (венгерская) молодая семья их трех человек, загоревшаяся желанием посетить Беларусь, а такие, поверьте, есть, готова отдать 1200 евро только за авиаперелет из Вены в Минск.

Отдельного «доброго» слова заслуживает и национальная система дорожных сборов. Зачем было вводить такой неуклюжий механизм взимания дорожных сборов с легковых автомобилей? Подобная система для путешественников — удар ниже пояса и по въездному автомобильному туризму, и по имиджу страны.

Вот так постепенно и набирается: в плюс идет копейка, а в минус — миллион. Как в финансовом плане, так и в репутационном.