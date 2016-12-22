Логистика в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ: форматы обучения для специалистов

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22 декабря 2016
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№ 23 (1205)
19-25 июня 2016 года
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23 (1205) 19 - 25 июня 2016 г.
В современном мире как никогда важны знания, полученные в верное время и в правильном месте. Одной из быстроразвивающихся сфер бизнес-управления является сегодня логистика.
Для специалистов с высшим образованием Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ реализует программы подготовки логистовв следующих форматах:
Топ менеджеры логистических компаний ищут подготовленных специалистов для профессиональной работы на позициях высшего и среднего звена управления. Обучение на программах позволит к личным качествам соискателей добавить профессиональные знания.Энергичность, целеустремленность, ответственность слушателей дополнится умением управлять широким диапазоном видов деятельности в основных областях логистики, современными практиками организации движения материальных и сопутствующих потоков иразвитыми коммуникативными навыками. В перечень изучаемых дисциплин включен и «Английский язык для профессионального общения» как ответ на требование работодателей.
Программа переподготовки «Логистика» нацеливает слушателей - специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов, - на активную работу под девизами:
Выпускник программы переподготовки «Логистика» обладает системными и комплексными знаниями, компетентен в управлении логистическими системами в целом и их отдельными функциональными областями, умеет:
Программа готовит специалистов в сфере бизнес-управления и логистики, уделяя особое внимание оптимизации и ускорению процессов обработки, комплектования и перевозки заказов, согласованию работ на отдельных этапах логистического цикла. Специалистов по логистике очень важно научить работать с современными информационными системами, с технологиями обработки и анализа информации, программными средствами для расчетов и оптимизации движения материальных потоков. В ходе обучения мы организуем и проводим экскурсии на крупные логистические объекты с целью ознакомления слушателей с реальными процессами и технологиями. Программа переподготовки «Логистика» при поддержке Центра туристических услуг "Universum" Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ неоднократно организовывала зарубежные образовательные программы.Важнейшей задачей руководство программы видит налаживание более тесных связей с зарубежными коллегами для организации обучения, а также выездных семинаров и стажировок.
Приглашаем компании направлять своих сотрудников на обучение. Заявку на обучение можно оформить он-лайн.
220030 Минск ул. Московская, 5, комн. 312.
Тел.: +375 17 399 23 93
Моб.тел.: +375 (29) 678 38 58
E-mail: sbmt_logistika@list.ru www.sbmt.bsu.by/
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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