Логистика в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ: форматы обучения для специалистов

Топ менеджеры логистических компаний ищут подготовленных специалистов для профессиональной работы на позициях высшего и среднего звена управления. Обучение на программах позволит к личным качествам соискателей добавить профессиональные знания.

В современном мире как никогда важны знания, полученные в верное время и в правильном месте. Одной из быстроразвивающихся сфер бизнес-управления является сегодня логистика.

Для специалистов с высшим образованием Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ реализует программы подготовки логистовв следующих форматах:

Программа переподготовки по специальности «Логистика»- очная форма(11 месяцев) и заочная форма (18 месяцев), выдается диплом государственного образца и сертификат ИБМТ БГУ; Программа повышения квалификации «Логистика: организация цепей поставок» - очная форма (5 рабочих дней), выдается свидетельство о повышении квалификации; Корпоративное обучение (по запросу подготовим индивидуальную программу под нужды конкретного предприятия); Выездные семинары и образовательные экскурсии.

Топ менеджеры логистических компаний ищут подготовленных специалистов для профессиональной работы на позициях высшего и среднего звена управления. Обучение на программах позволит к личным качествам соискателей добавить профессиональные знания.Энергичность, целеустремленность, ответственность слушателей дополнится умением управлять широким диапазоном видов деятельности в основных областях логистики, современными практиками организации движения материальных и сопутствующих потоков иразвитыми коммуникативными навыками. В перечень изучаемых дисциплин включен и «Английский язык для профессионального общения» как ответ на требование работодателей.

Программа переподготовки «Логистика» нацеливает слушателей - специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов, - на активную работу под девизами:

Будь готов к профессиональной деятельности специалиста по логистике – экономиста и на внешних рынках! Комплексный подход: в учебном плане все функциональные области логистики + экономические дисциплины + курс «Английский язык для профессиональных целей». Перенимай лучшее, осваивай эффективное, превзойди учителей!Обучение от высококвалифицированных профессионалов:авторские курсы + секреты действенных управленческих технологий. Получи «сухой остаток», мы уже выжали всю «воду»! Сбалансированные программы курсов: минимум теории + максимум практических примеров + международные образовательные семинары. Самостоятельно управляй своим обучением в режиме «Доступность 24/7»! Воплощая в жизнь идеи личностно-ориентированного обучения, мы даем уникальную возможность совмещать обучение в аудитории и технологии дистанционного обучения через учебный портал, но не отказываемся от личного живого общения на лекциях и семинарах! Повысь свои шансы получить престижную работу, подняться по карьерной лестнице и зарабатывать! Диплом государственного образца + сертификат ИБМТ БГУ. Квалификация «специалист по логистике-экономист» позволяет работать в должностях логистика и экономиста.

Выпускник программы переподготовки «Логистика» обладает системными и комплексными знаниями, компетентен в управлении логистическими системами в целом и их отдельными функциональными областями, умеет:

принимать эффективные управленческие решения в логистике снабжения, производства, распределения, реверсивной и сервисной логистике;

применять в управлении операционной логистической деятельностью методы и приемы планирования, организации, контроля, регулирования;

выбирать оптимальные варианты пополнения запасов, движения потоков в производстве, распределения, транспортирования и складирования товаров, грузопереработки и осуществления операций на складе;

работать с информационными системами и пользоваться программными продуктами автоматизации складских и транспортных операций (WMS и TMS);

проводить анализ хозяйственной деятельности и использовать его результаты при управлении логистической деятельностью.

Программа готовит специалистов в сфере бизнес-управления и логистики, уделяя особое внимание оптимизации и ускорению процессов обработки, комплектования и перевозки заказов, согласованию работ на отдельных этапах логистического цикла. Специалистов по логистике очень важно научить работать с современными информационными системами, с технологиями обработки и анализа информации, программными средствами для расчетов и оптимизации движения материальных потоков. В ходе обучения мы организуем и проводим экскурсии на крупные логистические объекты с целью ознакомления слушателей с реальными процессами и технологиями. Программа переподготовки «Логистика» при поддержке Центра туристических услуг "Universum" Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ неоднократно организовывала зарубежные образовательные программы.Важнейшей задачей руководство программы видит налаживание более тесных связей с зарубежными коллегами для организации обучения, а также выездных семинаров и стажировок.

Приглашаем компании направлять своих сотрудников на обучение. Заявку на обучение можно оформить он-лайн.

220030 Минск ул. Московская, 5, комн. 312.

Тел.: +375 17 399 23 93

Моб.тел.: +375 (29) 678 38 58

E-mail: sbmt_logistika@list.ru www.sbmt.bsu.by/