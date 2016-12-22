Горячий сезон для бизнеса

Светлана СПЕЦИАН

Лето только началось и жарой пока не балует, а вот для бизнеса жаркая пора уже наступила: совпали по срокам два масштабных мероприятия — деноминация и введение системы электронных счетов­фактур по НДС (ЭСЧФ). Если в ближайшей перспективе ЭСЧФ серьезно осложнят жизнь только субъектов хозяйствования, то деноминация — всех без исключения.

К слову, за 25 лет суверенитета это уже третья попытка избавить национальную валюту от лишних нулей. Не так уж и не правы те эксперты, которые утверждают, что для начала следовало бы довести до однозначного уровня инфляцию, чтобы в скором времени снова не пришлось переходить на расчеты в миллионах и миллиардах. Только за четыре месяца нынешнего года индекс потребительских цен в Беларуси увеличился на 6,4 %. Это второй показатель среди стран СНГ, он «выбирает» более половины прогнозного показателя в 12 % годовых на нынешний год. Быстрее, чем у нас, цены растут только в Азербайджане (согласно пресс­релизу Межгосударственного статистического комитета СНГ, с начала года — 6,9 %).

Горячо бизнесу и от экономических проблем: почти треть всех организаций страны можно назвать убыточными (по данным Белстата, за январь — март 2016 года — 27,9 %). Растет просроченная кредиторская и дебиторская задолженность — соответственно на 21,8 и 19,9 % за I квартал 2016 года. Как в таких условиях предприятиям изыскать дополнительные ресурсы на обновление бухгалтерского программного обеспечения, предназначенное для перехода на учет в деноминированных рублях и работы с электронными счетами­фактурами? В компаниях утверждают, что расходы на эти цели могут достигнуть десятков и даже сотен миллионов рублей.

Заемные деньги подешевели, в том числе благодаря действиям регулятора. В апреле, после первого снижения на 1 п. п. ставки рефинансирования Нацбанка, проценты по новым рублевым банковским кредитам свыше года упали в среднем на 5 п. п., а по кредитам до года — на 1,9 п. п. Впрочем, 1 мая регулятор снова понизил ставку рефинансирования на 2 п. п., а с 1 июля она будет снижена еще на 2 п. п. до 20 % годовых. Эффект этого шага нам еще предстоит оценить.

Не добавляет оптимизма и курс белорусского рубля. Несмотря на укрепление относительно доллара на 0,9 % за неделю, наша валюта теряет свою ценность на фоне евро и российского рубля — соответственно ­0,5 и ­2,4 %. Причем внешние факторы, влияющие на стоимость рубля (цены на нефть и курсовые колебания ведущих валют на мировых финансовых рынках в целом), отходят на второй план.

Вновь повышается значение внутренних факторов: валютный рынок зависим от негативных тенденций в национальной экономике. Сальдо внешней торговли ушло в отрицательный диапазон, а рост внутреннего спроса на иностранную валюту, в том числе для погашения внешних и внутренних валютных обязательств государства, удорожает ее еще больше. Экономика Беларуси переживает нелегкие времена.