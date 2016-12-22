На рубль давит не нефть

Светлана СПЕЦИАН

Курс белорусского рубля снова зависит от внутренних факторов.

За неделю рубль на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился на 0,9 % к доллару. При этом относительно евро и российского рубля наша валюта обесценилась соответственно на 0,5 и 2,4 %.

Уход от зависимости

Белорусы уже привыкли коррелировать поведение национальной валюты с движением цен на нефть и, казалось бы, стали забывать о том, что на самом деле курс нашей денежной единицы связан, скорее, с динамикой российского рубля, поскольку Беларусь и Россию сплачивают тесные торговые отношения. В свою очередь, национальная валюта РФ подчиняется колебаниям цен на нефть, ведь Россия является одним из крупнейших экспортеров этого сырья.

В прошлом месяце проявились некоторые признаки ослабления российской валюты даже на фоне дорожающей нефти: котировки этого сырья поднялись с 45 до 50 долларов за баррель, а российский рубль обесценился с 65 до 67 руб. за доллар. Впрочем, с прошлой пятницы динамика курса национальной валюты РФ и цен на нефть все же совпала: согласно данным Центробанка России, за неделю на фоне доллара рубль укрепился на 4,5 %, а нефтяные котировки поднялись более чем на 3 % и впервые с октября прош­лого года превысили отметку в 52 доллара за баррель.

«Сейчас нет жесткой прямой зависимости между нефтью и курсом рубля (речь идет о российском рубле. — Прим. «БР»). На курс много чего влияет, в том числе и решения Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, может повысить ставки», — заявил журналистам на этой неделе министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

К слову, на последнем заседании, прошедшем 10 июня, Цент­робанк России принял решение изменить ключевую ставку. В отличие от своих коллег из США с 14 июня россияне снизят ее — с 11 до 10,5 %. Отметим, что Цент­робанк РФ не изменял ключевую ставку с 3 августа прошлого года, то есть более десяти месяцев.

ФРС не изменит ставки?

Возможное повышение ставок ФРС давит на динамику нефтяных цен. Чем слабее доллар, тем дороже нефть, и, напротив, при удорожании американской валюты черное золото дешевеет. Не стоит забывать, что ситуация вокруг доллара влияет на мировую экономику в целом.

Очередное заседание ФРС состоится уже на следующей неделе (14—15 июня). Ранее большинство экспертов ратовало за повышение ставок, что укрепляло бы позиции американской валюты на международном финансовом рынке. Однако когда в начале недели глава ФРС Джанет Йеллен, с одной стороны, подтвердила намерение этой структуры повысить ставку, а с другой — не назвала конкретную дату принятия соответствующего решения, ожидания экспертов резко снизились. Результат — ослабление доллара на мировой арене.

Напомним, что последнее повышение ставок ФРС на 0,25 п. п., до 0,25—0,5 %, произошло в конце минувшего года. Тогда ФРС планировала довести их до 1,5 % к концу 2016 года и до 2,5 % к концу 2017-го.

Почему растут цены на нефть?

Второго июня прошла встреча государств — членов ОПЕК. Как и предполагалось, о чем «БР» писала в № 20 от 29 мая, на саммите был избран новый генеральный секретарь ОПЕК, а вопрос о «заморозке» нефтедобычи участниками даже не рассматривался. Такой итог встречи повлиял на нефтяные котировки незначительно: если в первые сутки после заседания государств — членов ОПЕК сырье несколько подешевело, то 8 июня, напротив, цены на черное золото побили рекорд нынешнего года.

Нефтяные котировки подтолк­нули вверх и опубликованные на неделе данные Агентства энергетической информации США (EIA), согласно которым за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 3,6 млн баррелей. Кроме того, статистика Главного таможенного управления Китая свидетельствует об увеличении импорта нефти в Поднебесную. В мае текущего года объемы поставок были на 39 % больше, чем в аналогичном месяце 2015-го. Растущий спрос — растущие цены.

Внутренние факторы, довлеющие на рубль

Нынешнее поведение белорусского рубля связано не столько с удорожанием нефти и ослаблением доллара, сколько с проявившимися проблемами на внутреннем рынке. Согласно предварительным данным Нацбанка, сальдо внешней торговли за январь — апрель 2016 года ушло в минус на 169,9 млн долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2015-го оно было положительным — 260 млн долларов.

«Сейчас очень важно наращивать экспорт, и этому может поспособствовать слабый рубль, — считает эксперт-аналитик официального партнера компании TeleTrade в Беларуси Жанна Кулакова. — Если сальдо будет и дальше уходить в отрицательный диапазон, это приведет к тому, что спрос на валюту будет превышать предложение. Впрочем, уже сейчас юридические лица больше покупают, нежели продают валюту. Пока положение спасают физические лица, которые на фоне снижения доходов тратят свои валютные сбережения».

Согласно данным Нацбанка, в мае объемы чистой продажи населением иностранной валюты увеличились на 9 % по сравнению с предыдущим месяцем, а субъекты хозяйствования, напротив, приобрели валюты на 29 млн долларов больше, чем продали, хотя буквально месяц назад, как и граждане, тоже были чистыми продавцами: в апреле продажа валюты превысила покупку на 115,9 млн долларов.

Эксперт выделяет еще один фактор, говорящий не в пользу белорусского рубля, — значительный размер валютного государственного долга при весьма скромных золотовалютных резервах (ЗВР). Напомним, что, согласно данным Минфина, на 1 мая внешний госдолг составил 13,1 млрд долларов. ЗВР на ту же дату — 4,2 млрд долларов, сообщает Нацбанк. То есть ЗВР хватит только на погашение трети государственного внешнего долга.

«Активная продажа валютных облигаций привела к тому, что и часть внутреннего долга формируется в валюте. За неимением стабильных источников валюты Нацбанку приходится покупать ее на бирже, что также повышает спрос», — отметила Жанна Кулакова. Очевидно, что интерес к валюте подстегивает ее удорожание на внутреннем рынке.

Конечно, динамика курсов иностранных валют (евро, доллара, российского рубля) в отдельности может быть разнонаправленной, и все будет зависеть от ситуации на мировых финансовых рынках. «Тем не менее в ближайшее время рубль будет обесцениваться к корзине валют в целом», — предполагает эксперт.