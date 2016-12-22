Грузить электронные счета-­фактуры пакетом

Светлана СПЕЦИАН

Подавать в налоговые органы электронные счета-­фактуры по НДС предприятия — плательщики налога на добавленную стоимость начнут 1 июля. Но механизм их подачи все еще находится на стадии разработки.

Само по себе оформление электронного счета-фактуры по НДС (ЭСЧФ) не представляет для предприятий особой проблемы. По сути, счет-фактура повторяет все реквизиты отгрузочных документов (накладных, актов выполненных работ и др.). У сотрудника, работающего с такими документами, трудностей при их создании и заполнении не возникает, особенно если он знаком с электронным декларированием.

Понятно для бухгалтера

Напомним, автоматизированная система электронного декларирования была введена в эксплуатацию в 2009 году, а сейчас ею пользуются почти 80 % всех налогоплательщиков — субъектов хозяйство­вания.

С другой стороны, многие предприятия предполагают возложить функции по составлению ЭСЧФ на менеджеров по продажам. Разумеется, при наличии соответствующих сотрудников и отдела в компании. Для таких работников все будет гораздо сложнее, возможно, потребуется обучение, что приведет к дополнительным расходам.

Лучший способ подачи

МНС предлагает три варианта оформления счетов-фактур. Первый — непосредственно на портале министерства. К слову, ряд субъектов хозяйствования уже опробовал данную систему в тестовом режиме. «Как показала практика, в среднем на набор одного счета-фактуры в электронном виде уходит примерно две минуты», — рассказала «БР» главный бухгалтер ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Антонина Борисова.

Данное предприятие выставляет около 8 тыс. счетов-фактур в месяц. Следовательно, сотрудник ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» будет вводить эти счета-фактуры на портале www.vat.gov.by в течение более чем 30 рабочих дней (при 8-часовом рабочем дне). К тому же не исключены ошибки, ведь человеческий фактор никто не отменял. Следовательно, крупным предприятиям придется предусмотреть в своем штатном расписании должность специалиста по набору ЭСЧФ, что также повлечет за собой рост затрат.

Второй вариант — оформление счетов-фактур непосредственно в бухгалтерской программе и последующая их «ручная» загрузка в определенном формате на портал МНС. Вариант опять же затратный и трудоемкий.

Наиболее приемлемым, особенно для крупных компаний, видится третий способ: автоматическое оформление и загрузка счетов-фактур из бухгалтерской программы на портал. В данном случае потребует доработки автоматизированная система бухучета.

Бухгалтеры жалуются, что обновление программного обеспечения будет предназначено только для типовых программ. При этом на большинстве предприятий бухучет далеко не типовой. «Практически все крупные компании дорабатывают учетные программы под себя», — отметила Антонина Борисова.

Кроме того, отнюдь не в каждой организации есть автоматизированная система бухгалтерского учета. Некоторые и вовсе работают с нелицензионным программным обеспечением. Следовательно, ряду компаний придется либо приобретать легальное ПО и обновлять его, либо привлекать специалистов для разработки индивидуального обновления под конкретную (в том числе нелицензионную) программу.

«Обновление для типовых бухгалтерских программ будет готово только 15 июня, — прокомментировала ситуацию Антонина Борисова. — Оно позволит загружать счета-фактуры из «1С» на портал МНС, но только по одному экземпляру. Если на 15-е намечено создать только обновление, а затем специалисты будут ходить по предприятиям и адаптировать его, то сколько компаний с 1 июля смогут работать в адаптированных программах?» Ответ очевиден.

Кроме того, при загрузке ЭСЧФ по одному экземпляру должна быть проведена каждая хозяйст­венная операция, несмотря на то что многие операции однотипные. «Поэтому правильнее загружать их на портал пакетами, блоками», — считает специалист. Следовательно, крупным предприятиям нужна групповая загрузка документов. «Думаю, проблема пакетного подписания коснется всех субъектов хозяйст­вования», — резюмировала Антонина Борисова и выразила надежду на то, что предприятия справятся с грядущими трудностями.