Делай свое дело

Современный бухгалтерский сервис «Делай Своё Дело» решит проблемы бухгалтерии

Большинство компаний малого и среднего бизнеса испытывают трудности с ведением бухгалтерии. Вместо выполнения своих основных функций руководителям приходится отвлекаться на документы и отчеты, искать доступ к бухгалтерскому учету или вести его самостоятельно, управлять бизнесом интуитивно, а не на основе бухгалтерии.

Благодаря новой форме работы с клиентами современный бухгалтерский сервис «Делай Своё Дело» решит эти проблемы.

Специалисты сервиса ведут бухгалтерию клиентов на базе собственной программы бухгалтерского учета.

Доступ к программе осуществляется онлайн (через Интернет) с любого компьютера, из любого места и в любое удобное для Вас время. К сервису могут одновременно подключиться нескольких сотрудников. Обратиться с воп­росом к специалистам сервиса Вы можете как непосредственно в программе, так и с помощью письма, отправленного по электронной почте.

Благодаря этой программе «Делай Своё Дело» помогает руководителям:

1. легко контролировать работу предприятия;

2. отслеживать процессы в любом месте и в любое время*;

3. развивать свой бизнес, не отвлекаясь на бухгалтерию;

4. принимать грамотные решения на основе цифр;

5. без труда навести порядок в бухгалтерии.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

* Программа работает онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю.