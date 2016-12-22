Делай свое дело

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22 декабря 2016
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22 (1204) 12 - 18 июня 2016 г.
Большинство компаний малого и среднего бизнеса испытывают трудности с ведением бухгалтерии. Вместо выполнения своих основных функций руководителям приходится отвлекаться на документы и отчеты, искать доступ к бухгалтерскому учету или вести его самостоятельно, управлять бизнесом интуитивно, а не на основе бухгалтерии.
Благодаря новой форме работы с клиентами современный бухгалтерский сервис «Делай Своё Дело» решит эти проблемы.
Специалисты сервиса ведут бухгалтерию клиентов на базе собственной программы бухгалтерского учета.
Доступ к программе осуществляется онлайн (через Интернет) с любого компьютера, из любого места и в любое удобное для Вас время. К сервису могут одновременно подключиться нескольких сотрудников. Обратиться с вопросом к специалистам сервиса Вы можете как непосредственно в программе, так и с помощью письма, отправленного по электронной почте.
Благодаря этой программе «Делай Своё Дело» помогает руководителям:
1. легко контролировать работу предприятия;
2. отслеживать процессы в любом месте и в любое время*;
3. развивать свой бизнес, не отвлекаясь на бухгалтерию;
4. принимать грамотные решения на основе цифр;
5. без труда навести порядок в бухгалтерии.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
* Программа работает онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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