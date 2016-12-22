Преимущества электронных счетов-фактур пока сомнительны

Светлана СПЕЦИАН

Пока предприятия не видят для себя плюсов от введения системы электронных счетов­фактур по НДС.

Говоря о новшествах, связанных с переходом на систему электронных счетов-фактур по НДС, представители МНС отмечали и преимущества, которые получат субъекты хозяйствования. В частности, речь шла о страховании от сотрудничества с лжепредпринимательскими структурами. При заполнении счета-фактуры на портале и внесении в нее данных система предупредит оператора — специалиста компании о контрагенте, находящемся в списке недобросовестных хозяйствующих субъектов.

Налоговые органы рассчитывают на то, что в будущем можно будет отказаться от бланков строгой отчетности (ТТН, ТН и др.). Все будет загружаться на портал МНС и служить подтверждением легальности сделки. Впрочем, для подобных изменений надо сделать еще множество шагов, на что потребуется не один год. Поэтому сейчас бухгалтеры, с которыми побеседовала «БР», не видят плюсов от внедрения нового механизма.

Скорее, напротив, организа­ции понесут расходы на обновление программного обеспечения или даже на установку нового лицензионного софта. Не исключено и увеличение отчислений в бюджет из-за невозможности подтверждения входного НДС, возрастут расходы на оплату труда дополнительных работников.

Еще одной проблемой для предприятий стало то, что внедрение системы электронных счетов-фактур по НДС совпало с проведением в стране деноминации национальной денежной единицы, которая также потребует определенных материальных и трудовых затрат.