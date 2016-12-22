Тестирование электронных счетов-фактур выявило проблемы

Светлана СПЕЦИАН

Многие предприятия уже успели потренироваться и протестировать механизм набора и отправки электронных счетов­фактур по НДС в тестовой версии АИС «Учет счетов­фактур», предложенной МНС.

Работа в тестовом режиме выявила недочеты. Например, в программе можно набрать, отправить, а затем просмотреть каждый отправленный документ, но для предприятий этого недостаточно. «Хотелось бы видеть полный список того, что мы отправили и получили назад», — высказала надежду на доработку системы главный бухгалтер ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Антонина Борисова. По ее мнению, в программе установлена «странная» выборка — по наименованию услуг. Отменить этот критерий при формировании отчета в текущей версии программы невозможно. «Хотелось бы видеть что-то похожее на нашу книгу покупок: отчет, в котором можно увидеть весь зачетный НДС и проч.», — предложила идею специалист.

Такой отчет важен для сверки отправленных электронных счетов-фактур по НДС с поступившими первичными документами. Например, предприятие берет в зачет суммы, которые прошли через портал МНС, а не суммы согласно поступившим первичным документам, все остальные средства переносятся на следующий отчетный период.

Субъекты хозяйствования предложили МНС убрать выборку по наименованию услуг или хотя бы сделать ее необязательной.

Впрочем, по просьбе тестовых пользователей министерство уже доработало систему в плане выгрузки отчетов в файл формата Excel. Ранее с ним можно было работать только непосредственно в программе.

Пока система дорабатывается. В принципе, время еще есть. Первый срок, до которого плательщики должны отчитаться и выставить электронные счета-фактуры по НДС, — 5 августа.