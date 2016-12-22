Незачет по НДС от контрагента

Светлана СПЕЦИАН

Предприятия пытаются застраховаться от недобросовестных поставщиков, предусматривая в договорах штрафы в размере ставки НДС.

С большими проблемами при введении системы электронных счетов-фактур по НДС могут столк­нуться организации, которые занимаются перепродажей товаров, в частности предприятия розничной торговли. Дело в том, что они берут на реализацию довольно большое количество товаров, а это, по сути, их зачетный НДС. Например, крупный столичный сетевой магазин ежемесячно принимает около 4 тыс. накладных.

С «отгрузочным» НДС у таких компаний никаких проблем не будет, так как реализация осуществ­ляется через розничную сеть, а покупателями выступают в основном физические лица. Отметим, что при продаже товаров (работ, услуг) населению продавец не должен составлять электронный счет-фактуру на каждого покупателя. По окончании отчетного периода продавец загружает на портал электронных счетов-фактур (далее — портал), являющийся информационным ресурсом МНС, итоговый счет-фактуру.

С входящим НДС ситуация иная. Для получения вычетов по налогу нужно, чтобы каждый контрагент своевременно отправлял счет-фактуру по НДС на портал, ведь субъекты хозяйствования смогут взять в зачет лишь суммы, которые загружены на портал.

Есть основания полагать, что не все поставщики добросовестные и исполнительные. Кроме того, никакой административной ответственности за невыполнение требований по выставлению счетов-фактур законодательством не предусмотрено. Иными словами, с одной стороны, есть обязанность по их выставлению, с другой — отсутствуют санкции.

Поэтому сейчас налогоплательщики мобилизуются и пытаются сами себя обезопасить. Главный бухгалтер ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Антонина Борисова рассказала «БР», что в последнее время эта компания получает много писем с просьбой внести изменения в ранее заключенные договоры, добавив пункт о штрафе за невыставление счетов-фактур по своим товарам (работам, услугам) в размере 20 % от стоимости этих товаров (работ, услуг). Другими словами, штраф приравнен к ставке НДС. Впрочем, компания имеет полное право не подписывать такое дополнительное соглашение.

При анализе данной проблемы снова «вырисовывается» перспектива возникновения дополнительных расходов на оплату труда работника, который будет звонить, писать или другими способами связываться с организациями, не выставившими счета-фактуры.

Правда, бюджету в этом случае грех жаловаться. Вполне вероятно, в первые месяцы после введения системы электронных счетов-фактур из-за невозможности своевременно подтвердить «входной» НДС отчисления в бюджет увеличатся.

Напомним, что, согласно Налоговому кодексу, электронный счет-фактура должен быть отправлен на портал до 5-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки товаров (работ, услуг).