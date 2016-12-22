Без четырех нулей

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ Светлана СПЕЦИАН

Замена и адаптация кассового оборудования для работы с деноминированными деньгами не такая большая проблема в сравнении с перенастройкой бухгалтерских программ.

Согласно данным МНС, в объектах торговли Беларуси используется более 240 тыс. единиц кассового оборудования разных моделей и типов. Столь внушительный парк кассовых аппаратов быстро адаптировать к деноминированной валюте будет объективно трудно. Понимая это, регулятор пошел навстречу субъектам хозяйствования и постарался создать максимально комфортные условия для перевода расчетов на деньги нового образца. Как следует из разъяснений, опубликованных на сайте Минторга, с 1 июля возможны три варианта работы объектов ретейла:

1) кассовое оборудование переведено в режим «рубли, копейки» и вместе с подключенным к нему платежным терминалом в аппаратно-программной связке работает с новым кодом валюты (933, BYN);

2) кассовое оборудование не переведено в режим «рубли, копейки» и продолжает работать со старым кодом валюты, тогда как автономный платежный терминал переходит на деноминированные деньги;

3) кассовое оборудование совмещено с платежным терминалом, но не переведено на работу в режиме «рубли, копейки» (работает в режиме «рубли»). Безналичные расчеты на таком кассовом оборудовании не могут выполняться до тех пор, пока оно не будет модернизировано. В этом случае субъекты хозяйствования смогут временно использовать автономные платежные терминалы либо организовать отдельные контрольно-кассовые узлы, оборудованные автономными платежными терминалами, в количестве, достаточном для обслуживания держателей банковских платежных карточек. При этом Минторг требует от субъектов хозяйствования информировать покупателей, в каких кассах те смогут рассчитываться банковскими карточками.

Полгода на перевооружение

Использование аппаратов, не рассчитанных на деноминированные деньги, допускается по 31 декабря 2016 года. В течение переходного периода субъектам хозяйствования разрешено самостоятельно определять режим работы кассового оборудования в зависимости от его технической возможности и готовности программной инфраструктуры объектов (back-office, складской учет, логистика и т. п.). При этом Минторг обещает в максимально сжатые сроки принять меры для перевода оборудования в режим «рубли, копейки».

С 1 июля организации торговли, общепита и бытового обслуживания смогут выдавать потребителям чеки как в прежнем формате, так и с сокращенным количеством нулей. Информация о цене товара в чеке, а также на прайс-чекерах (аппаратах, предназначенных для определения цены по штрихкоду) должна быть указана только в одном формате.

Независимо от настроек кассового оборудования субъекты торговли и услуг обязаны принимать у покупателей денежные знаки как старого, так и нового образца. Для скорейшего вывода из оборота старых купюр Минторг предлагает выдавать сдачу в первую очередь новыми дензнаками.

К слову, Нацбанк рекомендовал банкам в течение второй половины 2016 года организовать бесплатную доставку наличности нового образца организациям торговли и сервиса для удовлетворения их потребности в размене.

По плечу и по карману

Субъекты хозяйствования не предполагают значительных технических трудностей, связанных с переводом кассового оборудования на новый формат работы. Большинство задействованных в торговых точках аппаратов приспособлено к работе в режиме «рубли, копейки», сообщил «БР» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Устаревшие модели кассового оборудования субъектам хозяйствования, конечно же, придется заменить. Впрочем, с учетом средней цены аппарата (2—6 млн руб.), а также шестимесячного переходного периода эта задача представляется вполне посильной.

Куда больше бизнес беспокоят предстоящие затраты на обновление бухгалтерского программного обеспечения. Некоторые опрошенные «БР» организации оценили эти расходы в десятки и даже сотни миллионов рублей.

Кроме того, значительные трудозатраты будут связаны с переводом всех систем учета и отчетности на работу без четырех нулей. «Деноминация — это просто большой кусок работы. Если в какой-то компании есть 10 тыс. наименований строительных материалов на складе и тысяча товаров в торговом зале, то обработать все скопом нельзя, надо поштучно пересчитать товар. Это сулит предприятиям прежде всего большие трудовые и временные затраты», — отметила главный бухгалтер ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Антонина Борисова.

По ее словам, данное ЗАО еще не определилось, как вести учет после деноминации. Рассматривается вариант создания двух баз данных: остатки на конец этого месяца перенесутся в новую программу, которая продолжит вести учет уже в деноминированной валюте. В старой версии базы можно будет просмотреть отчет до 1 июля, а в новой — с этой даты. Также рассматривается вариант сохранения одной базы данных с возможностью выбора режима для дензнаков старого и нового образца с целью формирования отчета.