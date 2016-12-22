В условиях снижения ставки

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами имеет особенности в случае изменения ставки рефинансирования.

В соответствии со ст. 366 Гражданского кодекса размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется ставкой рефинансирования Нацбанка, действующей на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке. В последнем случае суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Нацбанка на день вынесения решения. Это означает, что если на дату составления расчета действовала одна ставка, например 24 % годовых, а на день вынесения решения она снизилась до 22 %, то суд обязан применить ставку, действующую на день вынесения решения, то есть 22 % годовых.

Взыскание в судебном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами еще не означает немедленного исполнения решения.

При этом государственная пошлина, пропорциональная части процентов, во взыскании которых будет отказано, подлежит возвращению истцу из бюджета (п. 10.18 постановления пленума Высшего хозяйственного суда (ВХС) от 27.05.2011 № 8 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства о государственной пошлине» и п. 2 постановления пленума ВХС от 21.01.2004 № 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами»).

В то же время, согласно ст. 63 Хозяйственного процессуального кодекса, в случае повышения ставки рефинансирования на день вынесения решения и при отсутствии ходатайства истца об уточнении расчета к взысканию будет подлежать первоначально заявленная сумма в пределах материального права, принадлежащего истцу в соответствии с принципом диспозитивности.

Если же истец заявит ходатайство об увеличении суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с увеличением ставки рефинансирования Нацбанка, то в случае удовлетворения иска государственную пошлину ему доплачивать не придется: она взыскивается в бюджет с ответчика. В случае увеличения периода начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и роста в связи с этим суммы процентов, истец должен доплатить государственную пошлину в общеустановленном порядке (п. 10.17 постановления пленума ВХС от 27.05.2011 № 8 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства о государственной пошлине»).

Нужно отметить, что взыскание в судебном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами еще не означает немедленного исполнения решения. В соответствии со ст. 44 Конституции решение суда подтверждает право истца на изъятие собственности ответчика при принудительном исполнении решения в случае отказа от его добровольного исполнения.

Если соглашением сторон не предусмотрено условное количество дней в году, например 360, то при расчете суммы подлежащих уплате процентов по учетной ставке Нацбанка принимается точное количество дней в году (365 или 366). Напомним, 2016 год является високосным, и его продолжительность составляет 366 дней.

Количество дней в году влияет на размер подлежащих уплате процентов за один и тот же календарный период (при увеличении делителя сумма уменьшается). Неверный расчет может повлечь необоснованность требований. В связи с этим расчет процентов за период, охватывающий несколько разных по количеству дней лет, следует составлять из двух частей, например с начала периода просрочки по 31 декабря 2015 года (исходя из продолжительности года 365 дней) и с 1 января 2016 года по дату окончания периода расчета или погашения задолженности (исходя из продолжительности года 366 дней), а также с учетом действующей на момент расчета ставки рефинансирования Нацбанка.