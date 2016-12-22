Сокращений не избежать

председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр ЯРОШУК

Сокращение на 20 % избыточной занятости на предприятиях не прихоть Евразийского банка, а объективная необходимость для белорусской экономики.

Думаю, от массовых сокращений никуда не деться. Дело тут не только в требованиях Евразийского банка развития. Этого требуют суровые реалии экономической жизни страны.

Моя оценка примерно совпадает с данными банка по поводу того, что в нашей экономике примерно 20 % избыточной рабочей силы. Откуда она взялась, хорошо известно. Последние двадцать лет отечественные предприятия выполняли не столько экономическую, сколько социальную функцию, обеспечивая, как в советские времена, занятость населения. Результат оказался таким же: катастрофическое падение эффективности и утрата конкурентоспособности.

МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другие предприятия оказались в тяжелейшем экономическом положении, в том числе и потому что имеют несоответствующее объемам производства количество работников. Мне непросто это признавать, так как профсоюзы традиционно выступают за сохранение рабочих мест. Проще всего было бы прибегнуть к популизму и выдвинуть требование «Никаких сокращений!», поскольку увольнения — это проблемы для трудящихся.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у рабочих не будет перспективы, если не повысится их зарплата, не модернизируются производства, на которых те работают, и т. д. Поэтому выбора нет.

Другой вопрос, как поведут себя представители власти. Пока мы видим, что на сложнейший вызов времени они отвечают в своих худших традициях — кулуарно и закрыто. Например, в январе правительство приняло программу содействия занятости на 2016—2020 годы, и она тут же была засекречена. Можно только догадываться, почему эту программу не увидела общественность.

Убежден, сокращение избыточной рабочей силы продолжится в той же манере: людей будут выбрасывать с производства, прежде всего с крупных предприятий, а взамен ничего не будут предлагать — ни нормального пособия по безработице, ни новых рабочих мест. Ведь действительно эффективных программ мы так и не увидели. Взятые с потолка требования о создании 50 тыс. рабочих мест в год отнести к ним никак нельзя. С таким же успехом можно было потребовать создания и 100 тыс., и 1 млн рабочих мест. Если в Беларуси не будет развиваться малый и средний бизнес, не создадут условия для привлечения инвестиций, не начнется необходимая как воздух модернизация экономики, то эти рабочие места из ниоткуда не появятся.