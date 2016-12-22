Сокращений не избежать

Четверг
22 декабря 2016
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№ 22 (1204)
12-18 июня 2016 года
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22 (1204) 12 - 18 июня 2016 г.
Сокращение на 20 % избыточной занятости на предприятиях не прихоть Евразийского банка, а объективная необходимость для белорусской экономики.
Думаю, от массовых сокращений никуда не деться. Дело тут не только в требованиях Евразийского банка развития. Этого требуют суровые реалии экономической жизни страны.
Моя оценка примерно совпадает с данными банка по поводу того, что в нашей экономике примерно 20 % избыточной рабочей силы. Откуда она взялась, хорошо известно. Последние двадцать лет отечественные предприятия выполняли не столько экономическую, сколько социальную функцию, обеспечивая, как в советские времена, занятость населения. Результат оказался таким же: катастрофическое падение эффективности и утрата конкурентоспособности.
МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другие предприятия оказались в тяжелейшем экономическом положении, в том числе и потому что имеют несоответствующее объемам производства количество работников. Мне непросто это признавать, так как профсоюзы традиционно выступают за сохранение рабочих мест. Проще всего было бы прибегнуть к популизму и выдвинуть требование «Никаких сокращений!», поскольку увольнения — это проблемы для трудящихся.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у рабочих не будет перспективы, если не повысится их зарплата, не модернизируются производства, на которых те работают, и т. д. Поэтому выбора нет.
Другой вопрос, как поведут себя представители власти. Пока мы видим, что на сложнейший вызов времени они отвечают в своих худших традициях — кулуарно и закрыто. Например, в январе правительство приняло программу содействия занятости на 2016—2020 годы, и она тут же была засекречена. Можно только догадываться, почему эту программу не увидела общественность.Убежден, сокращение избыточной рабочей силы продолжится в той же манере: людей будут выбрасывать с производства, прежде всего с крупных предприятий, а взамен ничего не будут предлагать — ни нормального пособия по безработице, ни новых рабочих мест. Ведь действительно эффективных программ мы так и не увидели. Взятые с потолка требования о создании 50 тыс. рабочих мест в год отнести к ним никак нельзя. С таким же успехом можно было потребовать создания и 100 тыс., и 1 млн рабочих мест. Если в Беларуси не будет развиваться малый и средний бизнес, не создадут условия для привлечения инвестиций, не начнется необходимая как воздух модернизация экономики, то эти рабочие места из ниоткуда не появятся.
В криптовалюте смысла нет (экспертаналитик официального партнера компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА, 21 (1203) 4 - 10 июня 2016 г.)
Налог не спасет от безработицы (научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария АКУЛОВА, 21 (1203) 4 - 10 июня 2016 г.)
Бизнес истощен (директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна ТАРАСЕВИЧ, 21 (1203) 4 - 10 июня 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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