Шанс уйти от монополий

сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор МАРГЕЛОВ

Создание единого антимонопольного органа на базе Минторга Беларуси — большой шаг вперед.

На мой взгляд, полномочия новой структуры будут значительно шире, чем Минэкономики и местных органов власти, которые до сих пор совместно выполняли функции антимонопольного регулирования. Это дает бизнесу хоть какую-то надежду на развитие здоровой конкуренции.

К сожалению, пока в силу целого ряда причин наш рынок далек от добросовестной конкуренции. Среди них — избыточное государственное регулирование, в условиях которого долгие годы формировалась экономика.

Соглашусь с теми аналитиками, которые утверждают, что мы успешно построили в стране государственно-монополистический капитализм. Сегодня Беларусь — это страна монополий. Элементы конкурентной экономики у нас тоже есть, однако на общей картине их зачастую трудно рассмотреть.

Считаю, целями создаваемого Министерства антимонопольного регулирования и торговли должны быть не только противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции на товарных рынках, то есть в сфере розничной торговли, но и в экономике в целом. Конечно, все проблемы, связанные с низким уровнем конкуренции, особенно заметны в торговле, однако решать их нужно все-таки комплексно, добиваясь добросовестного выполнения своих обязательств всеми субъектами хозяйствования во всех отраслях.

Важную роль в создании комплексной антимонопольной структуры могут сыграть бизнес-объединения и ассоциации. Изменить ситуацию может учреждение в Беларуси предпринимательской палаты, которая будет заниматься общими вопросами конкурентной среды в регионах и тесно взаимодействовать с новым министерством. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей также инициирует создание общественно-консультативного совета по вопросам конкуренции.

Согласно принятому на прошлой неделе указу № 188, на формирование единого антимонопольного органа отводится три месяца. Было бы неплохо, если бы за отведенное время данный орган концептуально разобрался в своих планах, приоритетах и принципах работы. Это очень важно, поскольку до сих пор в Беларуси далеко не все понимают, как в идеале должен функционировать рынок. Нужно четко определить, что должно регулироваться законами, а что — правилами поведения. Причем, эти правила должны быть написаны не от балды. Например, сегодня у нас есть правила добросовестного поведения крупных торговых сетей на рынке, однако никто их даже не читает. Нам нужно сделать так, чтобы не выполнять эти правила было невыгодно.

Чтобы новая структура была эффективной, следует правильно выстроить взаимоотношения главного регулятора и передаваемых в его состав управлений антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Мингор­исполкома. Формально эти управления выводятся из подчинения местных органов власти и войдут в состав нового органа. Это огромный, можно даже сказать, самый главный плюс всех происшедших в последнее время преобразований. Смущает то, что, по моей информации, финансирование этих управлений будет сов­местным — из республиканского и областных бюджетов. Если средства будут выделять преимущественно исполкомы, то возникнет угроза того, что эти антимонопольные структуры, как и прежде, будут зависеть от местных властей, и тогда на эффективность преобразований можно не рассчитывать.