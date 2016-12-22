Юридический бизнес: риск в кубе

Марина КУЛИКОВА

Открыть юрфирму накануне первой волны мирового кризиса, пережить его, расшириться, войти в международный юридический альянс, выйти из него и продолжить развиваться… Свою историю успеха рассказал управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Вердикт» Илья ЛАТЫШЕВ.

— Всегда ли вы хотели стать юристом и почему?

— В моей семье все юристы, поэтому выбор был, можно сказать, предсказуемым, но не ограниченным. Я думал и о журналистике, и о психологии. Однако, здраво рассудив, пришел к выводу, что журналистом можно стать и без специального образования, а хороший юрист — это еще и психолог. За свою жизнь я написал уже более двух с половиной сотен статей и ежедневно выслушиваю проблемы своих клиентов, поэтому могу сказать, что состоялся во всех интересных для себя сферах.

Образование получил в ЕГУ. Предпочел его традиционному БГУ после того, как побывал на подготовительных курсах и в том и в другом вузе, проанализировал подходы к преподаванию. К сожалению, аспирантуру закончить уже не удалось: ЕГУ стали сильно притеснять, а продолжать учебу в Вильнюсе не было возможности. Вероятно, когда-нибудь я продолжу и научную работу.

— Как и когда возникла мысль о собственном деле? Как все начиналось?

Илья ЛАТЫШЕВ: я состоялся во всех интересных для себя сферах.

— Работать я начал с третьего курса. На втором прошел практику в юридической фирме «Апицес Юрис», хорошо зарекомендовал себя и после третьего курса устроился в эту компанию. После шести лет работы рассчитывал на повышение, тем более что мне намекали на возможное парт­нерство. Однако предложения так и не последовало, и в 2007 году я вместе с коллегой Валентином Галичем ушел в свободное плавание.

В самом начале пути нам здорово подфартило: в соседнем офисе располагалось управление Единого государственного реестра Минюста, которое тогда занималось согласованием наименований юридических лиц. В это время прошел шквал перерегистраций индивидуальных предпринимателей в унитарные предприятия, и первая серьезная волна клиентов прикатилась к нам естественным образом: они просто переходили из одной двери в другую. Ажиотаж был такой, что за день через нас «проходило» по шестьдесят человек и более.

Конечно, нельзя сказать, что мы только подхватывали клиентов и больше ничего не делали для своего развития. Делали. Писали множество статей по актуальным проблемам. Активно продвигались в Интернете: кроме нашего основного сайта verdict.by, запустили ряд тематических узконаправленных сайтов о том, как начать бизнес в Беларуси, о договорной работе на предприятии, лицензировании, франчайзинге. Статьи и интернет-­маркетинг принесли плоды: большинство новых клиентов приходило к нам именно через наши сайты.

Постепенно фирма начала прирастать специалистами, поскольку вдвоем мы уже не справлялись с возросшим объемом работы. Потом у нас был этап работы в составе балтийского юридического альянса «Райдла Лейинш Норкус» (РЛН), но не срослось. С ноября 2015 года мы вновь вернулись к бренду «Вердикт». Под этим «новым старым» брендом мы объединились с адвокатским бюро, которое возглавляет Екатерина Желтонога.

— Несколько слов о направлениях деятельности, планах на ближайшее будущее. Возможно, что-то планируете в Интернете, соцсетях?

— Когда мы только начинали свое дело, основной упор делали на интернет-маркетинг. Раскручивали много сайтов, писали много статей. Когда сменили бренд на РЛН, были вынуждены закрыть наш самый раскрученный сайт verdict.by (тогда его посещало 1500—2000 уникальных посетителей в сутки), поскольку таким было требование балтийской стороны. Это было ошибкой. Поток клиентов из Интернета уменьшился, а технология активных продаж, которую в качестве основной использовали наши балтийские партнеры и которую мы пытались внедрить у себя, спад обращений не компенсировала.

Обновленный verdict.by мы пока не открыли. Долго выбирали концепцию, сейчас разработчики внедряют ее в жизнь. Хотим, чтобы наш новый сайт так же, как и в 2007 году, стал эталоном сайтов юрфирм, чтобы другие ориентировались на него и копировали идеи.

Хорошая команда — главное слагаемое успеха, уверены партнеры юридической компании «Вердикт» Илья Латышев, Валентин Галич и Екатерина Желтонога.

— Трудно ли заниматься юридическим бизнесом в белорусских реалиях?

— Основная проблема в менталитете наших людей. Если в развитых странах к юристам обращаются как к врачам-терапевтам, то есть заранее, когда только появился первый сигнал, то у нас в лучшем случае как к хирургам, а в худшем — как к патологоанатомам, когда помочь уже ничем нельзя.

Недавно к нам обратился клиент, который в 2011 году подписал договор займа, можно сказать, не глядя. На словах договорились об одном, на бумаге было прописано другое. В итоге он руководствовался устными «партнерскими» договоренностями, займ вернул с просрочкой и теперь «партнеры» хотят взыскать с него проценты за пользование займом и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, почти в два раза большем, чем сумма займа. Оспорить эти проценты нельзя, так как человек сам под ними подписался. Для анализа договора нужно было обращаться к юристам во время его подписания, а не сейчас, когда «партнеры» пытаются взыскать чрезмерные, на взгляд обратившегося к нам предпринимателя, деньги.

Еще один аспект — неоднозначная практика правоприменения. Недавно мы с этим столкнулись. Экономический суд Брестской области освободил человека от административной ответственности по малозначительности, а Экономический суд города Минска в абсолютно такой же ситуации малозначительности не усмотрел. Самое обидное, что Верховный Суд оставил решение Экономического суда Минска в силе, хотя в надзорной жалобе мы, помимо сугубо юридических аргументов, прямо сослались на дело в Бресте и просили Верховный Суд формировать единообразную практику.

— Чем завоевываете клиента? Высока ли конкуренция на рынке юридических услуг?

— Конкуренция на рынке высокая, юрфирм много. Правда, я бы не сказал, что мы с кем-то прямо воюем за клиента. У каждой фирмы своя ниша, свой костяк клиентов. Мы уделяем внимание как пиару, так и качеству услуг. С клиентом всегда готовы идти до конца. Например, защитой от субсидиарной ответственности занимаются многие, но мы первые и пока единственные, кто эту проблему вывел на уровень Конституционного Суда (КС). КС выносит одно-два решения в год. В 2016-м первым КС принял решение по заявлению нашего клиента о праве на обжалование решений налоговых органов, по которым потом бывших руководителей юрлиц привлекают к субсидиарной ответственности.

— Как работается в «новой экономической реальности»? Отразился ли кризис на количестве клиентов?

— Я бы не сказал, что в плане количества клиентов что-то поменялось. А вот платежеспособность действительно снизилась. Больше клиентов стало просить об отсрочках и рассрочках, но работы много, мы даже перегружены.

— Не жалеете о том, что затеяли собственное дело? Быть просто хорошим юристом, оно, наверное, спокойнее?

— Спокойнее и часто выгоднее с материальной точки зрения, но я такой вариант даже не рассматривал. Ценю свою свободу, самореализацию, самооценку. Для меня немаловажен и статус собственника бизнеса. Я вижу перспективу, планирую развиваться, у меня много идей, и я люблю свое дело. Поэтому для меня выбор был очевиден: только собственная фирма.

— За короткий срок ваша маленькая компания, состоявшая из двух человек, превратилась в большую фирму. Каковы ваши слагаемые успеха?

— Когда мы только начинали дело, нами двигало желание помогать людям. Цели заработать деньги как таковой не было. Просто хотелось профессионально и качественно оказывать юридическую помощь. Собственно, это желание осталось до сих пор. Для меня первоочередная задача — выполнить свою работу профессионально, дать клиенту сверх его ожиданий. Самое главное в нашем бизнесе —

сотрудничество с клиентом. Хорошая команда и клиентская база — без этих слагаемых на рынке юридических услуг успеха не добиться.

— Каковы основные требования к команде? Как подбираете людей? На что обращаете внимание в первую очередь?

— Вначале мы предпочитали брать на работу студентов. На вырост, как говорится. Многие вырастали и открывали собственное дело. Это жизнь. Сейчас ситуация другая. У студентов очень высокие требования и низкая мотивация.

В первые три месяца после своего трудоустройства в юрфирму я работал бесплатно и крутился как белка в колесе, брался за все дела, искал клиентов, писал статьи, раздавал визитки. Нарабатывал имя.

Нынешнее поколение уже не такое голодное. Что-то сверх обязанностей юриста делать не хотят. Например, мы стараемся, чтобы все сотрудники писали статьи и продвигали свои услуги. Такова мировая практика: в консалтинговом бизнесе наилучшие продавцы — это те, кто сам оказывает услуги. Если человек считает себя хорошим юристом, он должен уметь и писать, и продвигать. Без этого бизнес не работает.

Сотрудников набираем, как и все, — по объявлениям. Хорошо помогают социальные сети. Для меня главное — профессиональный уровень соискателя и желание работать.

— Не мешает ли активное развитие бизнеса личной жизни? Остается ли время на детей, на хобби?

— Всегда приходится чем-то жертвовать. Правда, я, как собственник, могу сам устанавливать свой рабочий график. Конечно, иногда приходится задерживаться по вечерам, но зато у меня есть возможность уделить внимание своим детям утром. Выходные только для семьи. Мои домашние понимают мою занятость и дают мне время для самореализации.

В свободное время стараюсь много читать, причем не только бизнес-учебники или профессиональную литературу, но и просто хорошие книги. Они дают заряд бодрости, повышают тонус и настроение, а для руководителя это важно.

— Что бы вы посоветовали тем, кто еще только задумывается об открытии собственной юридической фирмы?





— Самое главное — ясно понимать, чего хочешь и что собственное дело дает свободу, но не гарантирует стабильного дохода. Бизнес — это всегда риск. В условиях Беларуси риск в квадрате. Юридический бизнес в Беларуси — риск в кубе. Работа на богатого дядю спокойнее и выгоднее. Свое дело выгоднее с точки зрения личных границ, личностного роста. У меня есть несколько знакомых, которые успешно совмещают занятие собственным небольшим бизнесом и работу по найму. Каждому свое. Главное, больше общаться, узнавать новое, пребывать в постоянном движении и развитии. Тогда все пойдет.