Пенсионной реформы так и не было

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

Пенсионный возраст в Беларуси в будущем придется повысить до 65 лет, на формирование накопительной системы уйдут десятилетия, а в ближайшие годы пенсионерам придется рассчитывать только на себя.

К таким невеселым выводам пришли участники дискуссии «Что думают белорусы: предпосылки и последствия пенсионной реформы», которая прошла на прошлой неделе в Минске. Мероприятие организовало просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникаций». Центральным событием дискуссии стало исследование Центра экономических исследований BEROC, посвященное старению населения в Беларуси и его влиянию на пенсионную систему, которое презентовала один из авторов — старший научный сотрудник BEROC Катерина Борнукова.

Только повышения пенсионного возраста недостаточно

В основе исследования демографический прогноз ООН, пояснила Катерина Борнукова. Тенденция такова, что в Беларуси процент трудоспособного населения будет постоянно снижаться, а пенсионеров — повышаться.

«У нас четыре пенсионера приходятся на десять человек трудоспособного возраста. Если бы не было принято решение о повышении пенсионного возраста, то в 2035 году в Беларуси это соотношение уже было бы 6 к 10», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, страну ждал бы огромный дефицит пенсионного фонда: уже к 2020 году он приближался бы к 2 % от ВВП. «Это очень большая цифра, — сказала Катерина Борнукова. — Для сравнения: сегодня мы тратим на здравоохранение около 4 % от ВВП. В связи с этим принятое у нас решение повысить пенсионный возраст выглядит достаточно логичным. Другое дело, что хотелось бы услышать от власти какой-то четкий долгосрочный план, а его нет».

В ходе исследования было рассмотрено несколько вариантов повышения пенсионного возраста. Наиболее благоприятный сценарий — возраст выхода на пенсию в 65 лет для обоих полов (с шагом в полгода ежегодно, при этом сначала пенсионный возраст следует повышать только для женщин) — позволяет сдержать дефицит пенсионного фонда вплоть до 2045 года.

Доходы от приватизации — на пенсии

Один из главных выводов исследования: повышение пенсионного возраста до 58 лет для женщин и до 63 лет для мужчин далеко не окончательное. Рано или поздно придется поднять его до 65 лет, причем для обоих полов. «Это произойдет не сразу, а лет через двадцать, — полагает Катерина Борнукова. — К тому времени, скорее всего, продолжительность жизни в Беларуси достаточно серьезно возрастет, потому это не так страшно, как нам кажется сегодня. Кроме того, в среднесрочной перспективе нам, скорее всего, придется выровнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, потому что женщины живут в среднем на 11 лет дольше».

Старший научный сотрудник BEROC констатировала, что самых главных шагов на пути решения пенсионных проблем правительство пока так и не сделало. Механизмы создания эффективной накопительной пенсионной системы в указе № 137 «О совер­шенствовании пенсионного обеспечения» не прописаны. Как подчеркнула Катерина Борнукова, опыт других стран показывает, что на формирование такой системы уходят десятилетия. «Непонятно, где взять деньги, чтобы часть их размещать в накопительные фонды? Взносов, которые мы платим, не хватает даже на выплаты сегодняшним пенсионерам. Повышать взносы тоже не выход», — добавила эксперт.

По ее словам, многие восточноевропейские страны основывали накопительные пенсионные фонды на выручке от приватизации. «То, что мы никакой приватизации еще практически не сделали и все у нас впереди, может сыграть нам на руку, — считает старший научный сотрудник BEROC. — Кроме того, чтобы развивать такие долгосрочные накопления, в первую очередь нужна финансовая стабильность».

Решение проблемы отложили

Финансовый аналитик Сергей Чалый высказал сомнение в том, что столь длительные демографические тренды (до 2110 года), на которых основывается исследование, могут помочь спрогнозировать развитие ситуации: «Я был бы счастлив, если бы наше правительство могло сказать хоть что-то хотя бы до 2030 года. Сегодня никто не знает, что будет, например, если в результате этого экономического кризиса мы будем иметь дело с большущей трудовой миграцией из страны. То, что у нас происходит, это, конечно же, не пенсионная реформа, а решение в стиле «Унесенных ветром»: об этом я подумаю завтра. Я не уверен, что сейчас пришло время строить такие долгосрочные планы. Думаю, ближайшие пять — семь лет станут периодом индивидуального выживания: каждый должен будет позаботиться о себе, не надеясь на то, что пенсия будет сколь-нибудь существенной».

Миграционные процессы могут сыграть как в плюс, так и в минус, считает Катерина Борнукова: «Если мы откроем двери для мигрантов, то мы их без проблем привлечем. Вопрос только в том, хотим мы этого или нет? Это всегда очень трудный вопрос».

Большинство присутствовавших на дискуссии пенсионеров отметили, что после достижения пенсионного возраста продолжили работать хотя бы потому, что пенсии на жизнь не хватает.

В последних изменениях в пенсионной системе есть много «подводных камней», считает бывший преподаватель вуза Тамара Степанова. В их числе возможное снижение рождаемости и падение популярности высшего образования. «В настоящее время молодые мамы начали выходить на работу, поскольку время, которое они проведут в декретном отпуске, не будет засчитываться при подсчете страхового стажа для выплаты пенсий. В стаж не будут входить высшее образование и аспирантура, а это может привести к тому, что молодежь не будет стремиться в науку, что негативно скажется на инновационном развитии страны», — отметила Тамара Степанова.

Участники дискуссии не скрывали, что правительство должно принять меры, которые позволят с уверенностью смотреть в будущее. С грустью была отмечена не только разница между уровнями жизни белорусских и западных пенсионеров, но и то, что в нашей стране пенсионная реформа с общественностью не обсуждалась.

«Я не рискнула бы назвать то, что происходит в Беларуси в пенсионной системе, реформой. Это не реформа. У нас просто повысили пенсионный возраст и все», — считает председатель правления инициативы по созданию объединения белорусских пенсионеров «Наше поколение» Татьяна Зелко. По ее словам, в Польше в связи с повышением пенсионного возраста люди получили значительные преференции, а в Словакии пенсионная реформа предварительно обсуждалась в течение семи лет.

Свою версию того, почему в Беларуси все «по-другому», предложил эксперт Независимого института социально-экономических и политических исследований Сергей Николюк: «Если одним словом, то у нас происходит деградация: деградируют экономика, государство, общество, а вообще деградирует культурная система. Если где-то семь лет о чем-то дискутируют, то в нашей культуре дискуссии как элемента культуры нет вовсе».