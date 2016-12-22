Все внимание – мужчинам

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

Поддержанию здоровья мужчин государство намерено уделить особое внимание при реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. «К сожалению, в Беларуси длительное время наблюдается выраженный дисбаланс по показателям здоровья между женщинами и мужчинами. Разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в Беларуси составляет около 11 лет (в сельской местности — 12—14 лет), тогда как в странах СНГ — около 10 лет и чуть более 6 лет в странах ЕС», — аргументировал министр особый подход к мужской части населения.

Подпрограмма «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы ставит цель снизить влияние всех основных факторов риска заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета.

Значительные средства планируется направить на проведение скрининга предстательной железы и колоректального рака, а также на закупку необходимого медицинского оборудования. В частности, программой преду­сматриваются мероприятия по защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма. Много внимания планируется уделить популяризации здорового образа жизни. Всего в течение пяти лет на профилактику и контроль неинфекционных заболеваний в Беларуси будет направлено почти 4 трлн руб.

По данным БЕЛТА, в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 78,9 года, мужчин — 68,6, общая продолжительность жизни — 73,9 года. Статистика фиксирует феномен сверхсмертности мужчин. Общий коэффициент смертности мужчин трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель у женщин в 4,1 раза, а по отдельным причинам смерти (туберкулез, алкоголизм и т. п.) — до 9 раз.