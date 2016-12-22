Фрахт: опять минус двадцать пять

Марина КУЛИКОВА

С середины мая перевозчики вновь отмечают падение фрахтовых цен на международную доставку грузов автомобильным транспортом. На некоторых направлениях ставки упали на четверть.

«Цены рухнули до уровня января, то есть мы резко вернулись в ситуацию конца прошлого года», — сообщил «БР» специалист по транспорту ЧУП «БелЕвроВестТранс» Александр Боровик.

Подобная картина наблюдается практически повсеместно. Труднее всего приходится небольшим частным перевозчикам, которые не могут «добыть» большое количество разрешений, особенно на выгодных направлениях (Казахстан, Италия, Греция, Сербия).

«Машины стоят, — сокрушается специалист одной из небольших частных фирм, пожелавший остаться неизвестным. — Мы пока не знаем, что делать, прорабатываем новые направления. Из-за российского эмбарго практически полностью остановились перевозки из Европы в Россию. Сейчас возим небольшие грузы из Польши, но это капля в море».

Крупные компании чувствуют себя лучше, но тоже отмечают значительное снижение стоимости перевозок. Связано это сразу с несколькими причинами. Во-первых, разрешился конфликт между Польшей и Россией, который в свое время сыграл на руку белорусским грузоперевозчикам. Он позволил и цены повысить, и количество перевозок увеличить. Во-вторых, продолжаются экономические войны, запрещающие ввоз-вывоз определенных групп товаров на популярном направлении ЕС — Россия. Некоторые отечественные перевозчики только на этом и жили. В-третьих, подходит к концу II квартал, многие компании уже выбрали свою квоту и ждут новых разрешений.

«Мы практически завершили международные перевозки, на которые были получены разрешения, — пояснил Александр Боровик. — Сейчас основным направлением остается Россия. Никаких прогнозов по развитию ситуации дать не могу. Вряд ли это сможет сделать и министр транспорта. Ждем».

Более оптимистичный взгляд на ситуацию у представителей компаний, не ориентированных на российский рынок и имеющих квоты на перевозки в страны Европы и Азии.

«Буквально за последние две недели стоимость перевозок экспортных грузов снизилась на 20—30 %, — заметил в беседе с корреспондентом «БР» менеджер по перевозкам ООО «Куттер» Федор Шахрай. — Стоимость доставки импорта практически не изменилась. Мы не ездим на Россию, и у нас еще осталось достаточное количество квот». По мнению Федора Шахрая, количество экспортных перевозок, вероятнее всего, будет снижаться. «Склады разгрузили, вывозить из Беларуси особо нечего», — подчеркнул менеджер.

Импорт пока удается фрахтовать по ценам ненамного ниже уровня прошлого месяца. Однако ситуация остается сложной, и в ближайшее время вряд ли что-либо кардинально изменится в лучшую сторону. «Нужно как минимум полгода, чтобы объем грузоперевозок немного восстановился. Но, думаю, на восстановление может понадобиться и год-два», — полагает Федор Шахрай.

Опрошенные «БР» эксперты сошлись на том, что нужно искать новые направления, а также дружно раскритиковали разрешительную систему. Наиболее перспективными названы рынки Казахстана, Туркменистана и Ирана, с которого не так давно были сняты международные санкции.

Напутствие министра

За диверсификацию перевозок выступает и министр транспорта Анатолий Сивак, который в конце мая на собрании БАМАП заявил, что прогноз на традиционных направлениях остается неутешительным: объем перевозок по маршруту ЕС — Россия будет снижаться. «Нужно искать новые и осваивать нетрадиционные рынки, — посоветовал министр. — Стоит обратить внимание на страны Скандинавского региона, Иран и ставший в последнее время актуальным рынок Туркменистана».

Большой потенциал для отечественных перевозчиков чиновник видит и в возрождении Великого шелкового пути, который соединит страны Азии и Европы. Развитие отношений с Китаем, экономика которого стабильно растет, белорусское правительство считает одним из приоритетов.

Кроме того, министр пообещал непрерывно улучшать условия работы наших автоперевозчиков, прежде всего в части разрешительной системы.