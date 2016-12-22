Налог не спасет от безработицы

Четверг
22 декабря 2016
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№ 21 (1203)
4-10 июня 2016 года
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21 (1203) 4 - 10 июня 2016 г.
Предотвратить рост безработицы поможет только развитие частного бизнеса, но никак не новые налоги.
Экономические проблемы обострили вопрос повышения социальной защищенности тех, кто потерял работу. Недавно озвученное Минтруда намерение увеличить пособие по безработице, на мой взгляд, актуально и даже чуть запоздало. Еще несколько лет назад на реформу этой системы можно было получить кредит какой-либо международной финансовой организации. В нынешней ситуации, когда до сих пор неясна даже судьба новой программы с МВФ, на это рассчитывать не приходится.
Еще в 2012—2013 годах в исследованиях рынка труда Беларуси, которые проводили Всемирный банк и другие международные структуры, говорилось об избыточной занятости на госпредприятиях. По различным оценкам, она составляла 5—10 % от общей численности занятых в госкомпаниях. Если начнется реструктуризация госсектора, то уволенные выйдут на рынок труда, и тогда официальная безработица может увеличиться на 5—7 п. п.
Сейчас максимальный уровень выплат потерявшим работу белорусам составляет всего две базовые величины — 420 тыс. руб. Поскольку пособие рассчитывается исходя из стажа, на самом деле многие получают еще меньше — около 50 % от вышеназванной суммы, то есть менее 300 тыс. руб. Такие ничтожные выплаты бьют рекорды даже в странах СНГ. Думаю, с учетом наших сегодняшних проблем и ограниченности финансовых ресурсов размер пособия по безработице должен соответствовать хотя бы бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения, то есть около 1,7 млн руб.
Как показывает мировая практика, в западных странах потерявшим работу стараются выплачивать бóльшую часть предыдущего заработка. Срок, на протяжении которого люди получают пособие в таком размере, различается. Правительства пытаются балансировать, чтобы одновременно защитить и мотивировать уволенного на поиск новой работы во избежание возникновения у него желания длительное время жить на пособие.
Да, сегодня не совсем понятно, из каких источников может быть профинансировано повышение пособия. Вариантов не так уж много: сокращение расходов бюджета или введение новых налогов на предприятия и население. Более вероятным видится второй вариант, а более подходящим — первый.
Сейчас правительство много говорит об уменьшении объемов господдержки неэффективных предприятий. Почему бы эти средства не направить на поддержку безработных? Параллельно необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства и создавать условия для самозанятости белорусов. Как свидетельствует опыт других стран, это может быть предоставление налоговых льгот на несколько лет, чтобы люди могли не только открыть бизнес, но и добиться его устойчивого развития.
Полезны и консалтинговые услуги по развитию бизнеса, программы переквалификации. Правда, надо учитывать, что тренинги, курсы переквалификации и проч. должны соответствовать требованиям рынка, быть актуальными, а не такими, как теперь: последние 15 лет на бирже труда по шаблону предлагаются практически одни и те же курсы.Что касается дополнительных налогов, то это худшее, что можно сейчас придумать. Возросшая нагрузка может привести к росту неплатежеспособности, уходу частного бизнеса в тень или его выводу за пределы страны. Введение платежа на нужды безработных можно рассматривать как еще один «кнут», ударов которого частный сектор может и не выдержать.
Не деноминации надо бояться (экспредседатель Национального банка Беларуси Станислав БОГДАНКЕВИЧ, 20 (1202) 29 мая - 3 июня 2016 г.)
Оставьте цены в покое (первый вицепредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор МАРГЕЛОВ, 20 (1202) 29 мая - 3 июня 2016 г.)
Готовность не номер один (учредитель и директор по развитию ЗАО «Делай Дело» Маргарита НОВОСЕЛЬЦЕВА, 20 (1202) 29 мая - 3 июня 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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