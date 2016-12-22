Налог не спасет от безработицы

научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария АКУЛОВА

Предотвратить рост безработицы поможет только развитие частного бизнеса, но никак не новые налоги.

Экономические проблемы обострили воп­рос повышения социальной защищенности тех, кто потерял работу. Недавно озвученное Минтруда намерение увеличить пособие по безработице, на мой взгляд, актуально и даже чуть запоздало. Еще несколько лет назад на реформу этой системы можно было получить кредит какой-либо международной финансовой организации. В нынешней ситуации, когда до сих пор неясна даже судьба новой программы с МВФ, на это рассчитывать не приходится.

Еще в 2012—2013 годах в исследованиях рынка труда Беларуси, которые проводили Всемирный банк и другие международные структуры, говорилось об избыточной занятости на госпредприятиях. По различным оценкам, она составляла 5—10 % от общей численности занятых в госкомпаниях. Если начнется реструктуризация госсектора, то уволенные выйдут на рынок труда, и тогда официальная безработица может увеличиться на 5—7 п. п.

Сейчас максимальный уровень выплат потерявшим работу белорусам составляет всего две базовые величины — 420 тыс. руб. Поскольку пособие рассчитывается исходя из стажа, на самом деле многие получают еще меньше — около 50 % от вышеназванной суммы, то есть менее 300 тыс. руб. Такие ничтожные выплаты бьют рекорды даже в странах СНГ. Думаю, с учетом наших сегодняшних проблем и ограниченности финансовых ресурсов размер пособия по безработице должен соответствовать хотя бы бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения, то есть около 1,7 млн руб.

Как показывает мировая практика, в западных странах потерявшим работу стараются выплачивать бóльшую часть предыдущего заработка. Срок, на протяжении которого люди получают пособие в таком размере, различается. Правительства пытаются балансировать, чтобы одновременно защитить и мотивировать уволенного на поиск новой работы во избежание возникновения у него желания длительное время жить на пособие.

Да, сегодня не совсем понятно, из каких источников может быть профинансировано повышение пособия. Вариантов не так уж много: сокращение расходов бюджета или введение новых налогов на предприятия и население. Более вероятным видится второй вариант, а более подходящим — первый.

Сейчас правительство много говорит об уменьшении объемов господдержки неэффективных предприятий. Почему бы эти средства не направить на поддержку безработных? Параллельно необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства и создавать условия для самозанятости белорусов. Как свидетельствует опыт других стран, это может быть предоставление налоговых льгот на несколько лет, чтобы люди могли не только открыть бизнес, но и добиться его устойчивого развития.

Полезны и консалтинговые услуги по развитию бизнеса, программы переквалификации. Правда, надо учитывать, что тренинги, курсы переквалификации и проч. должны соответствовать требованиям рынка, быть актуальными, а не такими, как теперь: последние 15 лет на бирже труда по шаблону предлагаются практически одни и те же курсы.

Что касается дополнительных налогов, то это худшее, что можно сейчас придумать. Возросшая нагрузка может привести к росту неплатежеспособности, уходу частного бизнеса в тень или его выводу за пределы страны. Введение платежа на нужды безработных можно рассматривать как еще один «кнут», ударов которого частный сектор может и не выдержать.