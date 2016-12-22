В криптовалюте смысла нет

эксперт­аналитик официального партнера компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

К активному использованию криптовалют белорусы еще не готовы.

Криптовалюты вызывают множество пересудов в обществе, причем не только на форумах, но и на уровне правительств и цент­ральных банков. Многие государства относятся к виртуальным валютам лояльно: в США, Канаде, некоторых странах Западной Европы биткоин является законным платежным средством. В других государствах правовых оснований для его использования нет. Пожалуй, главный аргумент противников биткоина — анонимность, которая создает предпосылки для отмывания денег и финансирования терроризма.

Россия и Беларусь входят в число стран, которые стремятся оградить граждан от биткоина и других криптовалют. Российский центробанк еще в 2014 году предостерег граждан РФ от их использования. В сообщении регулятора приводилось сразу несколько аргументов: из-за анонимности криптовалют россияне могут стать невольными соучастниками преступлений, кроме того, виртуальные валюты не имеют финансового обеспечения, для них характерен большой риск потери стоимости.

Нацбанк солидарен с российскими коллегами: наш регулятор сообщал об отсутствии правовых оснований для использования биткоина на территории Беларуси, а также о высоких рисках для держателей виртуальной валюты. Впрочем, прямых запретов на законодательном уровне ни в нашей стране, ни в России так и не ввели. Более того, на прошлой неделе в РФ заговорили о создании национальной криптовалюты.

Предполагается, что у российских виртуальных денег будет эмитент со своими правами и обязанностями. При покупке криптовалюты личность покупателя будет обязательно идентифицироваться, что сведет на нет анонимность. Параллельно планируется запретить хождение в стране других криптовалют, в том числе биткоина.

Думаю, на таких условиях национальная криптовалюта практически теряет смысл. Сегодня биткоин интересен прежде всего потому, что функционирует без вмешательства какого-либо контролирующего органа или центробанка. Банки, налоговые органы и регуляторы финансового рынка не могут воздействовать ни на стоимость биткоина, ни на транзакции участников системы. Это и объясняет инвестиционную привлекательность криптовалюты: не все инвесторы доверяют центробанкам, некоторые предпочитают вкладывать деньги в инструменты, на стоимость которых регуляторы влиять не могут. С этой точки зрения биткоин может стать альтернативой золоту.

Наличие лицензированного эмитента сделает национальную криптовалюту своеобразной разновидностью местной валюты с соответствующими инвестиционными особенностями.

Пойдет ли Беларусь по пути России? В ближайшее время вряд ли. Наше общество еще не созрело для активного использования криптовалют. Национальный банк Беларуси можно назвать весьма прогрессивным институтом, которому не чужды высокие технологии, однако многие чиновники из других ведомств вряд ли правильно понимают суть виртуальных валют. Не готово и население: мало кто из белорусов сможет внятно ответить на воп­рос «Что такое криптовалюта?».

Конечно, есть и те, кто отлично понимает, что представляет собой биткоин и с чем его едят. Думаю, они остались бы верны ему даже в том случае, если в Беларуси появится собственный биткоин. Правда, национальная криптовалюта наверняка будет иметь свои особенности, например лицензированного эмитента, который сможет воздействовать на ее рыночную стоимость. Да и анонимность любителям виртуальных денег вряд ли гарантируют: государство предпочитает держать денежные потоки под контролем.

Национальную криптовалюту создать можно, что позволит вывести на белый свет часть теневых доходов, заставить деньги обращаться на внутреннем финансовом рынке. Однако она вряд ли будет пользоваться спросом. Сегодня сторонникам криптовалют вполне достаточно того, что Нацбанк не ввел прямого запрета на их использование.