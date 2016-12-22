Прибыль акционерных обществ сократилась

Алексей Иванов

ОАО «Беларуськалий» работает эффективнее, чем все остальные белорусские ОАО, вместе взятые.

Министерство финансов опубликовало сводный отчет о работе открытых акционерных обществ (ОАО) в 2015 году. количество убыточных ОАО увеличилось за год почти в полтора раза, с 581 до 851.





Гиганты буксуют

Суммарная выручка ОАО, включенных в сводный отчет, за год возросла на 26,4 %, до 669,5 трлн руб. С учетом увеличения количества убыточных предприятий суммарная прибыль, полученная обществами, закономерно сократилась на 36,86 %, до 10,3 трлн руб.

На первый взгляд может показаться, что гиганты в целом работают не так плохо. За год суммарная выручка от реализации, полученная 50 крупнейшими по численности работников ОАО, возросла на 42,62 %, до 316 трлн руб. Доля гигантов в общем пироге акционерных обществ увеличилась с 41,84 до 47,21 %.

В минувшем году суммарная прибыль 50 самыхкрупных по численности работников ОАО составила 12,7 трлн руб., что на 22,59 % больше, чем в 2014-м. Этот показатель превышает прибыль, зафиксированную всеми обществами, включенными в отчет. Однако фактически суммарная чистая прибыль 50 самых крупных по численности работников ОАО в 2015 году была сформирована одним «Беларуськалием». У данного предприятия она составила 11,2 трлн руб. Иначе говоря, остальные 49 крупных предприятий умудрились не только не заработать, но даже «проесть» часть прибыли калийного гиганта.

Для сравнения: в 2014 году суммарная прибыль 50 крупнейших по численности работников ОАО составляла 63,46 % от общего объема прибыли обществ. Причем ОАО «Беларуськалий» получило 7,1 трлн руб. прибыли, что тогда составило менее половины суммарной прибыли в 16,3 трлн руб. всех обществ, или около 70 % от прибыли 50 крупнейших по численности работников ОАО.

Статистика топ-50 по размеру выручки выглядит несколько лучше. Ее поправляют такие ОАО, как «Белорусская калийная компания», Банк развития, Слуцкий сахарорафинадный завод, которые при относительно небольшом количестве сотрудников зафиксировали значительные доходы.

В 2015 году ОАО, входящие в топ-50 по выручке, «нарастили» доходы от реализации на 43,83 %, до 398 трлн руб. Доля этих организаций в общем пироге увеличилась с 52,34 до 59,56 %, а суммарная прибыль достигла 16,7 трлн руб., прибавив 62,09 % по сравнению с прошлым годом.

В двадцатке лучших

Значительные изменения в 2015 году претерпела двадцатка наиболее эффективных ОАО. Как и в 2014-м, первое место занимает «Беларуськалий» (11,2 трлн руб.), на втором — «Газпром трансгаз Беларусь» (4,9 трлн руб.), на третьем — Мозырский НПЗ (3,5 трлн руб.). Отметим, что ОАО «Нафтан» выпало не только из первой тройки, но даже из первой двадцатки.

В прошлом году в топе наиболее эффективных ОАО уменьшилось количество сельскохозяйственных предприятий и представителей пищепрома. Снижение цен на сельхозпродукцию, в частности на молоко, вычеркнуло из первой двадцатки ОАО «Савушкин продукт», чистая прибыль которого в 2015 году составила всего 1,47 млрд руб. против более чем 400 млрд руб. в 2014-м.

По итогам минувшего года 34 общества, занятых переработкой молока, понесли чистый убыток в размере 1,78 трлн руб., хотя в 2014-м могли похвастаться чистой прибылью в 430 млрд руб. Количество убыточных молочных предприятий увеличилось с 11 до 17. Наиболее эффективным молокоперерабатывающим ОАО в 2015 году стал Кобринский маслосырзавод. Его чистая прибыль превысила 74 млрд руб.

Первую двадцатку покинули и птицефабрики, за исключением агрокомбината «Дзержинский», который занял десятую строчку с 371 млрд руб. чистой прибыли.

Еще одна тенденция — появление среди наиболее эффективных ОАО предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом и высокими технологиями. Если в 2014 году к таковым можно было отнести только ОАО «МЗКТ», то в 2015-м в первой двадцатке прописались «Пеленг» (568,7 млрд руб.) и 558-й авиаремонтный завод (405,7 млрд руб.). Остался в топе и МЗКТ, получивший прибыль в 301 млрд руб.

В прошлом году 558-й авиаремонтный завод в Барановичах отремонтировал и модернизировал десять истребителей МиГ-29 для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Кроме того, в апреле 2015-го на заводе открыли новые цеха по производству компонентов для авиационной техники, а также по сборке беспилотных летательных аппаратов.

Самые большие убытки — у машиностроителей

Двадцатка худших ОАО, понесших наибольшие убытки в 2015 году, сформирована в основном машиностроителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. Правда, только восемь из них получили убыток от реализации. Для машиностроителей главным негативным фактором стало падение спроса на инвестиционные товары в РФ. Так, в 2015 году российский рынок грузовых автомобилей сузился почти вдвое по сравнению с 2014-м.

Переработчики молока и мяса хотя и увеличили объемы экспорта в физическом выражении, тем не менее потеряли в денежном. В первую очередь из-за девальвации российского рубля. Кроме того, в прошлом году авансирование переработчиками закупки сырья нередко использовалось для погашения задолженности по зарплате в сельхозорганизациях. В итоге предприятия были вынуждены брать кредиты на текущую деятельность под значительные проценты.

Среди обществ, понесших в 2015 году наибольшие чистые убытки, такие промышленные гиганты, как ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК» (2,6 трлн руб.), ОАО «Гомсельмаш» (1,9 трлн руб.), ОАО «Светлогорский ЦКК» (982 млрд руб.), ОАО «МАЗ — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (970 млрд руб.), ОАО «МТЗ» (881 млрд руб.). Кстати, и в 2014 году БМЗ, МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш» были в пятерке обществ, понесших самые большие убытки.