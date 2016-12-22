Как победить «клубный эффект» на мобильном рынке

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

О конкуренции на рынке мобильной связи, секретах управления и факторах успеха «БР» поговорила c генеральным директором оператора life:) Диной Цыбульской.

— Дина, как вы, лингвист по образованию, попали в сферу связи?

— Я лингвист только по первому образованию: окончила МГЛУ. Моя специальность «лингвистика и международные отношения» изначально настраивала не только на языкознание. Потом последовали дополнительные дипломы, полученные в Школе Бизнеса Онтарио и Лондонской школе маркетинга, которые ввели сначала в маркетинг и рекламу, а затем и в управление.

Сфера мобильных операторов появилась в моей жизни не сразу. Карьера стартовала с работы в рек­ламном бизнесе и складывалась довольно удачно: я начинала с помощника менеджера по работе с клиентами, а увольнялась с должности директора по работе с клиентами рекламного агентства Publicis Group Hepta. Тогда я перешла на сторону клиента, в ИП «Велком», и задержалась там более чем на десять лет.

— Появились ли новые привычки, связанные с работой?

— Да, наверное. Главная из них связана с телефоном. Вся необходимая мне информация — в смартфоне. Абсолютно вся. Если смартфон разряжается, становлюсь совершенно беспомощной.

— В начале года, когда вы заняли должность гендиректора, в СМИ был небольшой ажиотаж: впервые в Беларуси женщина возглавила крупного мобильного оператора. Как вы оцениваете свой старт? Каких успехов достигла компания под вашим руководством?

— Я не была новым человеком в компании. Более того, с середины декабря прошлого года исполняла обязанности генерального директора life:). Поэтому ничего нового для меня, к счастью, не было.

Самый главный результат — расширение абонентской базы: по итогам I квартала 2016 года количество абонентов life:) достигло 1,6 млн человек и на 6,7 % превысило данный показатель за аналогичный период 2015-го. Сказать, что это произошло только благодаря мне, конечно, нельзя. Сегодняшнее успешное развитие оператора — во многом заслуга предыдущего гендиректора Исмета Языджы, а также правильно выбранной в свое время стратегии.

— Как вы боретесь за клиента в нынешние кризисные времена?

— life:) всегда воспринимался как оператор-дискаунтер. В кризис такой имидж имеет и плюсы, и минусы. С одной стороны, люди задумываются о том, как ужаться в расходах, и не в последнюю очередь рассматривают наши выгодные условия. С другой — очень часто life:) не основная SIM-карта, и именно она оказывается под угрозой, если потребитель начинает от чего-то отказываться, чтобы сэкономить. Поэтому, конечно, нам приходится разными способами удерживать абонентов, предлагать акции, выгодные цены на смартфоны и т. п.

— Отстаем ли мы от европейского и американского рынков в отношении внедрения инноваций в сегмент мобильной связи?

— Думаю, нет. Особенно после появления в Беларуси связи четвертого поколения 4G. В целом наш рынок соответствует мировому уровню, и мы можем этим гордиться. Сейчас life:) тоже очень активно готовится к внедрению 4G. Надеемся, что это произойдет в начале лета. Все технические вопросы уже решены, поставлена задача до конца мая договориться с инфраструктурной компанией beCloud о коммерческих условиях. Как только это произойдет, услуга будет запущена.

— Как вы оцениваете уровень конкуренции среди мобильных операторов Беларуси?

— Трудный вопрос. В нашей стране этот рынок очень жестко поделен. Доминирующие игроки на нем — velcom и МТС. Эти операторы слишком выросли: они стабильны и почти поровну поделили рынок между собой. Положение life:) с его долей в 12 % от общей абонентской базы скорее раздражающее.

Причиной сложившейся ситуации является так называемый «клубный эффект»: потенциальный абонент выбирает определенную сеть потому, что к ней подключены все, кто отмечен в его записной книжке. Как правило, операторы абсолютно осознанно поддерживают «клубный эффект» и делают звонки внутри сети дешевле звонков на телефоны с SIM-картами других операторов. Грубо говоря, закрывают человека внутри определенного круга общения. Пока это происходит, реальной конкуренции на рынке не будет.

Зато в области передачи данных у нас довольно жесткое соперничество. В данном случае нет никакой привязки к сети, игра идет на минимальной доходности и в конкурентных условиях.

— Как бороться с «клубным эффектом»?

— Это вопрос урегулирования расчетов между операторами, который решается, в том числе, на законодательном уровне. Государство может вмешаться и ввести регулирование так называемой ставки интерконнекта, что снизит стоимость звонков в другие сети. Мировая практика подтверждает: других вариантов нет. Близкий для нас пример в этом плане — Литва, в которой «клубного эффекта» нет, а переходы между операторами составляют до 30 % абонентской базы в год.

Дина ЦЫБУЛЬСКАЯ с коллегами из отдела корпоративных продаж life:).

— Из чего, если можно так сказать, «состоит» руководитель? Какие знания и умения помогают вам управлять компанией?

— Частично образование, специализированные курсы, частично опыт. Сейчас много говорят о такой компетенции, как эмоциональный интеллект. Считается, что у настоящего руководителя должен быть хорошо развит именно он. Директор должен понимать людей, их мотивацию и желания, легко налаживать обратную связь. Я пытаюсь в себе это развивать, да и в характере что-то такое тоже есть.

— Опыт руководящей работы помогает или мешает в обычной жизни?

— Думаю, скорее мешает. Хочешь того или нет, но в быту руководящее начало зачастую берет верх, а это нужно не всегда: иногда разумнее подчиниться чьему-либо решению или просто пойти на компромисс. Пытаюсь бороться с излишними проявлениями в себе такого начала, правда, замечать их удается не всегда.

— Как семья воспринимает вашу работу?

— Главная проблема в том, что мои близкие не так долго и часто видят меня дома, как им хотелось бы. У меня двое детей 14 и 7 лет. Конечно, они скучают. Я очень стараюсь уделять им побольше внимания и по-прежнему надеюсь, что вот-вот работы станет меньше и я смогу позволить себе видеть их чаще, однако это время все никак не наступит.

— Какой стиль одежды предпочитаете? Как вы думаете, помогает ли внешность женщине в работе?

— На работе — деловой стиль, в быту — джинсы. Наверное, внешность важна при первой встрече. Для создания первого впечатления. Хорошо, если оно будет положительным. Впрочем, это не более чем впечатление на первые пять минут, затем намного важнее становится то, что собеседник говорит и как он действует. Причем и женщина, и мужчина.

— Как при столь плотном рабочем графике вам удается так замечательно выглядеть? Наверное, на спортзал время все-таки находите?

— Со спортзалом у меня совсем никак, но я нашла выход: в одиночестве занимаюсь йогой, порой ближе к полуночи. Делаю упражнения даже не столько ради физической нагрузки, сколько для того чтобы отвлечься. Задолго до этого, еще в школьные годы, активно занималась танцами, современной хореографией.

— Как относитесь к модным сегодня экстремальным видам спорта?

— Это не для меня: я совсем не экстремал. И детям не разрешаю. Наверное, это неправильно, но ничего не могу с собой поделать: мне страшно.

— Удается ли находить время для чтения книг?

— Пытаюсь его находить. Правда, поскольку последние пару лет я дистанционно учусь в Стэнфорде (специальность связана с общим управлением, управлением инновациями), обычно читаю то, что рекомендуют преподаватели. Сильное впечатление на меня произвела книга Дэна Ариэли «Предсказуемо иррациональны». Она рассказывает о том, как люди предсказуемо иррационально мыслят. Это книга, которую необходимо прочесть, чтобы понять весь набор фундаментальных ошибок и ситуаций, в которые попадают абсолютно все.

— Ваш совет тем, кто действительно хочет чего-то достичь?

— Все просто. Нужно много работать. Напрягаться, а не шагать налегке. Если ты не «пашешь» над собой, то и успеха ждать не стоит.