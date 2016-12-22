Промышленность оживилась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Падение в некоторых отраслях промышленности сменилось небольшим ростом, свидетельствуют данные Белстата за четыре месяца.

Прирост в натуральном выражении зафиксирован в первую очередь в отраслях, которые производят товары повседневного спроса. Однако на фоне падения качественных показателей положительная динамика не радует.

За счет увеличения объемов выпуска продукции повседневного спроса, заменившей дорогой импорт, по итогам четырех месяцев падение производства в обрабатывающей промышленности не выглядит таким катастрофическим, как в начале года.

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Переключились на отечественное

Белорусы все же стали покупать отечественные товары. Причина не в обострившемся чувстве патриотизма, а в том, что ввиду высоких цен импорт уже малодоступен. К тому же ассортимент товаров зарубежного производства сузился, в том числе из-за заградительных мер, в последнее время принятых государством. Граждане начали покупать белорусские товары, существенно «подняв» предприятия в некоторых отраслях. Например, из месяца в месяц возрастают объемы производства водки и пищевого спирта: в январе — 650 тыс. дал, феврале — 949 тыс., марте — 941 тыс., апреле — 967 тыс. дал.

Производство чулочно-носочных изделий увеличилось с 11 млн пар в январе до 13,5 млн — в апреле. Кроме того, по сравнению с январем — февралем возросли объемы выпуска обоев, обуви, табачных изделий, холодильников, стиральных машин.

В связи с наступлением посевной увеличилось производство минеральных и химических удобрений. Вероятно, в связи с возникновением новых возможностей на российском рынке, открывшихся после запрета с 1 января 2016 года импорта украинских продуктов питания, увеличились объемы производства сахара — с 20,4 тыс. т в январе до 43,8 тыс. т в апреле, а в марте и вовсе был зафиксирован рекорд — 53,6 тыс. т.

С другой стороны, продолжается застой в таких важных для Беларуси отраслях, как машиностроение и химическая промышленность. Перед наступлением посевной не увеличились объемы выпуска тракторов, грузовых автомобилей, комбайнов.

Сократилось производство в отраслях, на которые влияют сезонные факторы. Если в первые месяцы года наблюдался рост по статье «снабжение электроэнергией, газом, паром» на 5,9, 1,5 и 0,3 %, то в апреле, когдаотопительный сезон закончился, показатель упал на 1,2 %. По мере приближения лета вклад в ВВП по этой статье будет снижаться.

Финансы могут петь на «Еврови­дении»

Рентабельность продаж организаций Беларуси в I квартале 2016 года составила 6,5 % против 8 % в аналогичном периоде прошлого года. Рентабельность реализованной продукции, товаров (работ, услуг) в январе — марте 2015-го — 10,1 %. Дебиторская задолженность на 1 апреля достигла 292,4 трлн руб., в том числе просроченная — 72,5 трлн руб., или 24,8 % от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на 1 апреля составила 380,4 трлн руб., в том числе просроченная — 70,6 трлн руб., или 18,6 % от общего объема кредиторской задолженности.

Рост производства в некоторых отраслях следует рассматривать с учетом ухудшения финансовых показателей: падения экспортных цен и рентабельности, роста дебиторской и кредиторской задолженности, прежде всего просроченной.

В ситуации, когда все должны всем за товары и услуги, кризис затрагивает даже стабильно работающие предприятия. Просроченная задолженность снижает рентабельность предприятий, увеличивает убытки, в том числе здоровой части экономики, ресурсами которой пользуется «больная» часть, ведь в условиях неплатежей у эффективных предприятий вымываются оборотные средства. Недополучая выручку, стабильные компании, в конце концов, оказываются в положении должника.

Такая ситуация приводит не к спасению убыточных предприятий, а усугубляет системный кризис в стране. Поддержка производства ради производства тянет эффективную часть экономики Беларуси на дно вслед за убыточными или работающими с минимальной рентабельностью компаниями.

Сложившийся уровень рентабельности не обеспечит не то что расширенное, но даже простое воспроизводство. При рентабельности в 6,5 % производство сохраняется не ради получения прибыли. Коммерческого результата подобная деятельность не приносит, а ведется только ради поддержки занятости, то есть в социальных целях. Долго работать и поддерживать иллюзию стабильности такие предприятия не смогут.

Продолжает раскручиваться «спираль убыточности». Если в январе — марте 2015 года предприятия (без банков) получили чистую прибыль в 11 трлн руб., то в I квартале 2016-го убыток составил 1,22 трлн руб., а количество убыточных организаций за год увеличилось в 1,3 раза — с 1553 до 2138.

В такой ситуации нет ресурсов и для роста зарплат. Благодаря неплохим доходам, которые получают высококвалифицированные кадры, прирост зафиксирован только в столице. В целом по стране и в разрезе регионов зарплаты упали: в январе — марте средняя зарплата в Беларуси была на 3,4 % ниже, чем в I квартале прошлого года.

Обращает на себя внимание значительная задолженность по зарплате, сформировавшаяся в Витебской области, на которую приходится более 60 % задолженности по зарплате, преимущественно в сельском хозяйстве.

В сложившейся ситуации рассчитывать на инвестиции не приходится: за I квартал поступило всего 2,8 млрд долларов. Если бы не строительство АЭС, которое ведется за счет российского кредита (инвестиции из РФ составили 54,8 % от всего их объема), то показатель был бы весьма скромным.

Белорусское дешевеет

Не радует статистика внешней торговли. В январе — марте произошло падение экспорта и импорта — соответственно на 19,8 и 14,6 %.

Только за март отрицательное сальдо в торговле товарами увеличилось на 411 млн долларов, до 825 млн. На 210 млн долларов «приросло» отрицательное сальдо в торговле с Россией.

Вероятно, с учетом всех заградительных мер, принятых правительством, нынешний объем ввоза является тем критическим уровнем, снизить который уже нельзя, ведь доля импортной составляющей в товарах белорусского экспорта достигает 70 %, и уменьшить ввоз без снижения объемов вывоза продук­ции уже не представляется возможным.

Тем не менее жизнь, скорее всего, заставит экономические власти пойти на этот шаг. Вероятно, Беларусь экспортирует некоторые товары, рентабельность при производстве которых близка к нулю или отрицательная. Так, цены импорта снизились всего на 11,2 %. С учетом падения нефтяных котировок можно констатировать, что цены на другие импортные товары не снизились или снизились незначительно, а на белорусский экспорт буквально обвалились — минус 18,8 %. Таким образом, за счет собст­венных, а возможно, и чужих, ресурсов наши предприятия дотируют зарубежного потребителя. В жертву эфемерной стабильности приносится эффективность предприятия.