Темпы падения замедлились

Елена ГРАЧ

Правительство заметило положительные тенденции в развитии белорусской экономики, однако пока они не могут «закрыть» бюджетные дыры.

«Налицо определенная динамика возврата на траекторию экономического роста», — заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале. Такую оценку премьер аргументировал тем, что по результатам четырех месяцев 2016 года ВВП оказался меньше прошлогоднего на 3 % против -3,6 % по итогам I квартала. В январе ВВП был ниже на 4,3 %, чем в том же месяце прошлого года.

«Реально оживляется», по оценке главы правительства, и промышленный сектор. «Общее снижение объемов промышленного производства по всем отраслям за четыре месяца составило 2,5 %. Есть заметная тенденция к восстановлению объемов производства. Ежемесячно прирастаем на 1,2—1,8 п. п.», — цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА.

Не радует пока строительная отрасль, которая просела на 22,9 %, и инвестиции в основной капитал — на 24 %. Две трети отставания от прогноза по уровню ВВП в I квартале сформировано за счет снижения валовой добавленной стоимости по секции «строительство», уточнил Андрей Кобяков. Причина — сокращение директивного кредитования (с 44 трлн до 28 трлн руб.) при отсутствии других источников средств.

«Компенсировать выпадающие объемы строительства можно и нужно, прежде всего обеспечивая своевременный ввод объектов, где имеется достаточное финансирование, а также через активное вовлечение внешних ресурсов в проекты реального сектора экономики», — распорядился премьер.

Он признал, что правительство и Нацбанк вынуждены принимать решения в условиях, которые коренным образом отличаются от прогнозных. В частности, в планы закладывалась цена нефти на уровне 50 долларов за баррель, тогда как в I квартале она составила 32 доллара. Прогнозировалось, что курс национальной валюты РФ достигнет отметки в 63 рос. руб. за доллар, а по факту — 74,6. «Также планировалось, что у России как основного торгового партнера Беларуси экономика будет не уменьшаться, а сохранится на уровне 100 %, но фактически 98,8 %», — констатировал премьер.

По его словам, уточненный сценарий социально-экономического развития страны преду­сматривает, что нефть будет стоить 35 долларов за баррель, а за доллар будут давать 75 рос. руб. Тем не менее даже эти исходные позиции не позволят сбалансировать республиканский бюджет, ведь «годовой разрыв финансирования бюджета оценивается в объеме 27 трлн руб.». Поэтому правительство будет и дальше искать источники его пополнения.

«Проблемы остаются, сами собой они не решатся. Мы должны продолжить поиск дополнительной консолидации бюджета», — сказал Андрей Кобяков и поручил Минфину, МНС и Минэкономики подготовить предложения о том, где взять деньги.