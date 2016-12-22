Ваши налоги уплатят должники

Е. М.

Все чаще налоговые платежи взыскиваются с дебиторов плательщика. Это выгодно компаниям, так как они одновременно исполняют свои налоговые обязательства и без обращения в суд возвращают долги.

К преимуществам такого метода также можно отнести отсутствие материальных и временных затрат: без судебного решения списание денежных средств по решению ИМНС происходит в первоочередном порядке со всех текущих счетов должника, а не только с известных кредитору. На практике некоторые фирмы иногда специально создают задолженность перед бюджетом, чтобы налоговые органы провели за них работу по взысканию долгов.





Особенности «технологии»

Статья 12.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) освобождает плательщика и его должностных лиц от административной ответственности за неуплату налога по причине отсутствия у организации достаточного количества денежных средств. В таком случае для надлежащего исполнения в срок налоговых обязательств представители фирмы имеют право обратиться в ИМНС, чтобы при возникновении задолженности перед бюджетом налоговые органы направили в банк документы на списание задолженности со счетов дебиторов.

В данном случае речь идет о мере принудительного исполнения налогового обязательства. Если задолженность перед бюджетом погасит сам плательщик, то платежное требование на взыскание задолженности с его дебиторов отзывается.

ИМНС вправе взыскать налоги за счет дебиторов плательщика только после истечения срока расчетов между должником и дебитором, определенного в договоре. Взыскание не производится за счет денежных средств на корреспондентских, благотворительных и некоторых других счетах дебитора. Задолженность может быть списана только с расчетных счетов (на имущество взыскание не может быть обращено) и в размере, не превышающем суммы его обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами.

На ИП механизм исполнения налогового обязательства за счет средств дебиторов, преду­смотренный ст. 58 Налогового кодекса (НК), не распространяется. Взыскание налога и пеней по такой схеме в соответствии со ст. 59 НК может быть произведено по решению суда или исполнительной надписи нотариуса.

Задолженность может взыскиваться по инициативе организации-плательщика или ИМНС. Обратим внимание, что использование данного механизма является правом, а не обязанностью налогового органа.

При принятии решения о взыскании налогов за счет средств дебиторов независимо от того, кто является инициатором такого решения, должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

- у плательщика сформировалась задолженность по уплате налогов, пени;

- к сроку исполнения налогового обязательства на счетах плательщика отсутствуют денежные средства;

- есть дебиторская задолженность по данным бухучета, подтвержденным первичными учетными документами;

- прошел срок исполнения обязательства между плательщиком и должником.

Алгоритм возврата долга

Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика производится на основании решения руководителя налогового органа или его заместителя. Данное решение может касаться как одного, так и нескольких дебиторов и должно содержать указание на их счета и сумму, подлежащую взысканию.

Основаниями для вынесения решения могут быть:

- акт проверки плательщика или его заявление об уступке требования кредитора, оформленное согласно постановлению МНС от 31.12.2010 № 97;

- перечень дебиторов с указанием суммы задолженности, который подается в произвольной форме, но с обязательным указанием наименования организаций-должников, УНП, суммы задолженности, реквизитов документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности, даты ее возникновения, реквизитов банковских счетов дебитора;

- копии документов, подтверждающих факт дебиторской задолженности;

- копии документов, которые свидетельствуют о сроке исполнения обязательств, установленном для дебитора, и о пропуске им такого срока, почтовое уведомление, в котором указан срок получения дебитором данного требования.

Ответственность за достоверность сведений о дебиторах и суммах их задолженности несет организация-плательщик. В отношении должностного лица этой организации, предоставившего недостоверные данные, ч. 2 ст. 13.8 КоАП предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин.

Если денежные средства будут взысканы с банковского счета организации-дебитора на основании недостоверных сведений о задолженности, впоследствии дебитор вправе взыскать убытки с организации, инициировавшей процедуру (ст. 14 ГК, п. 3 ст. 58 НК). Если сумма дебиторской задолженности, указанная в перечне, превышает ее реальный размер, то дебитор вправе потребовать уплаты организацией, представившей в налоговый орган недостоверные сведения, процентов за пользование чужими денежными средствами (п. 1 ст. 366 ГК).

Директор ООО «Юридическая компания «Мартыненко и партнеры» Виктор Мартыненко:



— Законодательство не содержит четкого перечня документов, которые подтверждают наличие дебиторской задолженности. По устоявшейся практике к таковым можно отнести: акт сверки расчетов, подписанный сторонами; заключенный ими договор вместе с документами, подтверждающими надлежащее исполнение кредитором своих обязательств, например товарно-транспортной накладной или подписанными актами выполненных работ.

Взыскание долгов через налоговые органы допускается, если срок исполнения обязательств должника на момент предъявления данного требования уже наступил. Нельзя обратить взыскание на денежные средства, которые должны быть уплачены в будущем.

После составления справки о наличии дебиторской задолженности и вынесения на ее основании решения о взыскании задолженности за счет средств дебитора налоговый орган оформляет платежное требование и прилагает его к решению, которое на бумажном носителе либо в электронном виде предъявляется для исполнения в обслуживающий банк.



